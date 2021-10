Paddle heeft een alternatief voor in-app aankopen

In een persbericht kondigt Paddle aan dat ze een betaalsysteem voor iOS hebben ontwikkeld, dat in plaats van Apple’s in app-aankopen kan worden gebruikt. Het zou precies op dezelfde manier werken, maar zonder dat er 15% tot 30% commissie aan Apple afgedragen moet worden. Paddle belooft “zeer competitieve tarieven” van 10% voor transacties onder de $10 en 5% plus $0,50 voor transacties boven de $10. Voor ontwikkelaars heeft het systeem van Paddle nog meer voordelen. Zo krijgen ze toegang tot klantgegevens zoals e-mailadressen, zodat ze gebruikers meteen kunnen mailen als er een nieuw product aan komt, of als er iets in de aanbieding is. De ontwikkelaars kunnen ook flexibele prijzen aanbieden, zodat ze korting kunnen geven aan gewaardeerde klanten.



Daar komt nog bij dat ze direct contact met de klant kunnen opnemen, als deze met een probleem zit. Bij Apple is dat allemaal niet mogelijk: er gelden vaste prijzen voor iedereen, de ontwikkelaar weet niet wie de app gekocht heeft en als er problemen zijn kunnen ze alleen reageren op recensies in de App Store . Paddle heeft op de website een video waarin te zien is hoe je met een ‘Upgrade Now’-knop een betaling kan doen. Je krijgt dan de mogelijkheid om te betalen met Apple Pay , PayPal of je eigen creditcard.

Ontwikkelaars kunnen zich aanmelden bij Paddle om gebruik te maken van het betaalsysteem. Vanaf 7 december moet het van start gaan. Die datum is afgestemd op de uitspraak in de zaak Epic Games versus Apple. Apple moet namelijk binnen 90 dagen na de uitspraak (van 10 september) voldoen aan de voorwaarden.

Nog niets is zeker

Het is de vraag of Apple zomaar andere betaalmethoden toestaat. De rechter heeft in de uitspraak gezegd dat ontwikkelaars in hun apps wel mogen verwijzen naar een alternatieve betaalmethode, maar het rechtstreeks inbouwen van een ander betaalsysteem zal wat moeilijker worden. Dit is ook afhankelijk van de manier waarop de uitspraak van de rechter wordt geïnterpreteerd. Apple vindt dat alternatieve betaalmethoden minder veilig zijn en de privacy van gebruikers op het spel zetten. Voordat je met Paddle en soortgelijke aanbieders in zee gaat is het goed om je wat in het bedrijf te verdiepen. Het Britse Paddle werd in 2012 opgericht en zegt dat ze meer dan 2000 softwarebedrijven als klant hebben, waaronder SetApp van MacPaw en Readdle. Ze verkopen in 200 markten wereldwijd. Wellicht is Paddle voorbarig met deze aankondiging en gaat het allemaal niet lukken.

Wat betekent het voor jou?

Voor gebruikers kan het interessant zijn als er meer betaalmethoden komen, al is nog onduidelijk of het ook meteen beschikbaar komt in Nederland en België. De uitspraak in de Epic-zaak geldt immers voor de VS en Apple is (nog) niet verplicht om ook in andere landen alternatieve betaalmethoden aan te bieden. Overigens tonen de screenshots van Paddle bedragen in Britse ponden. Toevallig is, dat de Nederlandse ACM vandaag bekendmaakte dat Apple meer betaalsystemen moet toestaan, omdat er nu sprake zou zijn van machtsmisbruik.

Verder heeft het hebben van meerdere betaalmethoden alleen zin als je ook daadwerkelijk korting of andere extra’s krijgt. Vraagt een ontwikkelaar dezelfde prijs bij betaling via Paddle, dan ben je eigenlijk weer beter via Apple af, want daar heb je al een account met tegoed.

Verder zijn we benieuwd of gebruikers de keuze krijgen. Als er talloze betaalmethoden ontstaan en je bij elke app weer een account bij een andere aanbieder moet maken, wordt het een chaos om bij te houden wat je ook alweer waar betaald hebt.