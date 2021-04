Eve Aqua werkt met Thread

Eve is al jarenlang een populair merk voor HomeKit-accessoires. Sinds een paar maanden is Eve ook flink voorstander van Thread, want er zijn al diverse producten die ermee samenwerken. Vandaag heeft Eve een Thread-update voor de Eve Aqua uitgebracht.



De update is beschikbaar voor de tweede generatie Eve Aqua, die in 2020 geïntroduceerd is. In Europa heeft deze tweede generatie het modelnummer 10EBM8101/20EBM8101. Voor deze versie is via de Eve-app de update te installeren, waardoor Thread beschikbaar komt. Hou er wel rekening mee dat je voor Thread een HomePod mini nodig hebt.

Dankzij Thread is het netwerk van HomeKit-accessoires stabieler en groter. Apparaten met Thread kunnen het bereik voor elkaar versterken. Het is een relatief nieuw protocol, dat vergelijkbaar is met Zigbee. Om Thread te kunnen gebruiken, heb je een geschikte HomeKit-hub nodig. Momenteel is dat dus alleen nog de HomePod mini, maar de verwachting is dat op den duur ook andere nieuwe apparaten Thread krijgen, zoals de Apple TV. Andere Eve-producten die werken met Thread zijn de Eve Energy, Eve Door & Window en de nieuwe Eve Weather.

De Eve Aqua is een apparaat dat je aan je buitenkraan bevestigt. Vervolgens kan je via HomeKit of de Eve-app de kraan regelen, om zo op afstand je tuin te besproeien. Het apparaatje komt vooral in deze periode van het jaar van pas, waar mensen weer meer in de tuin werken. Lees ook onze review van de Eve Aqua.