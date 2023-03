Temperatuur meten in de kamer

Recent heeft Apple ervoor gezorgd dat je de temperatuur- en vochtsensor in de HomePod kunt gebruiken om metingen te doen. Op basis daarvan kun je automatiseringen starten. Maar wat als je alleen metingen wil doen en geen behoefte hebt aan een extra speaker? Dan kom je al snel terecht bij Aqara of de Eve Room (€99). Het kan ook goedkoper: voor 45 euro koop je de Qingping Temp & RH Monitor.



Qingping: Chinese fabrikant van HomeKit-accessoires

Bij de merknaam Qingping hoef je niet lang na te denken waar de fabrikant gevestigd is. De Chinese fabrikant is in 2015 opgericht met investeringsgeld van (hoe kan het ook anders) Xiaomi en is sindsdien een ‘Xiaomi Eco-chain’-lid geworden. Qingping won prijzen van het Beijing Design Innovation Center, meerdere iF Design Awards en een Red Dot Design Award. Maar voor Apple-gebruikers is het wellicht interessanter om te weten dat ze ook het MFi-certificaat voor bepaalde producten hebben binnengehaald en dat ze zowel HomeKit als Thread ondersteunen.

Het accessoire dat we hier willen bespreken is de Qingping Temp & RH Monitor, oftewel een draadloze sensor die zowel temperatuur als luchtvochtigheid meet. Op basis daarvan kun je acties en automatiseringen uitvoeren. De witte behuizing is strak en het e-ink display is goed af te lezen. Er zit een uitklapbaar voetje aan de achterkant, waarmee je het display onder twee hoeken kunt plaatsen. Ook is hij aan de want te bevestigen en kun je ‘m met een magneet aan de koelkast vastmaken.

Wel moet je opletten dat je de T-versie van deze sensor te pakken hebt, want alleen die werkt met Thread én HomeKit. Op de website van Qingping zijn duidelijk de verschillen te zien tussen de modellen T, H en M dus je kunt niet misgrijpen. Via Thread worden de metingen snel gesynchroniseerd met de app van de fabrikant, waar je ook de metingen van de afgelopen 24 uur en zelfs tot 30 dagen terug kunt zien. Daarnaast werkt het met Homekit.

Het enige nadeel is wellicht toch nog de prijs: bij zo’n Chinees product van een ‘onbekend’ merk verwacht je dat het toch nog wel iets goedkoper kan, zodat je je hele huis kunt volhangen met dergelijke sensoren. Zeker als je bedenkt dat je voor rond de 100 euro een HomePod mini kunt kopen, waar beide sensoren als ‘extraatje’ in zitten. Wie alleen maar af en toe wil kijken hoe warm het is in de kamer, is op zich prima geholpen met een HomePod mini. Maar wil je met automatiseringen en shortcuts aan de gang, dan is deze sensor van Qingping best te overwegen.

