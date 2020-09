Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat het om twee nieuwe modellen van de Apple Watch. Er komt een opvolger van de Apple Watch Series 5 als nieuw topmodel. Daarnaast komt er ook een opvolger van de Apple Watch Series 3, gericht op mensen die een budgetmodel zoeken. Over de functies van deze nieuwe horloges laat Bloomberg niets los, maar er is de afgelopen maanden al voldoende uitgelekt om een beeld te kunnen vormen.



Opvolger voor Apple Watch Series 3

Het goedkopere model zal waarschijnlijk wat functies over nemen van de huidige Series 4 en 5 zoals een snellere chip en valdetectie. Maar het uiterlijk zal niet worden vernieuwd. Je krijgt dus niet het nieuwe design waarbij het scherm doorloopt tot in de hoeken. De opvolger van de Series 3 gaat concurreren met de Fitbit-smartwatchmodellen, die qua prijs rond de €200-€300 liggen. De huidige Series 3 kost iets meer van €200.

Nieuw topmodel Series 6

Naast dit goedkopere model zal Apple uiteraard ook een nieuw high-end model uitbrengen, de Apple Watch Series 6. Deze zal naar verwachting voorzien zijn van een bloedzuurstofmeter. Daarmee kun je de verzadiging van zuurstof in je bloed meten. Voor gezonde mensen is een waarde van 95-99% zuurstofsaturatie op zeeniveau normaal. In de bergen, bij verkeerd ademen en tijdens zware inspanning kan de waarde lager liggen. Apple zou gebruikers kunnen waarschuwen als het percentage onder de 95% komt, zodat je eventueel contact met een arts kunt raadplegen bij klachten zoals angst, kortademigheid of een verzwakt gevoel.

Enkele eerdere geruchten:

Meer over de Apple Watch Series 6 lees je in onze round-up.

