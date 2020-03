Eerder deze maand lekten er diverse functies van watchOS 7 uit. Eén van deze functies is een aankomende kindermodus, waarbij een Apple Watch voor een kind gekoppeld kan worden aan de iPhone van de ouder. Kinderen hebben dan geen eigen iPhone nodig om toch de Apple Watch te kunnen gebruiken. Om de Apple Watch geschikt te maken voor kinderen, past Apple de Activiteit-app aan.



‘Activiteit-app voor kinderen aangepast: nieuw bewegingsdoel’

De Activiteit-app op de Apple Watch bestaat uit drie ringen. De rode ring is het bewegingsdoel in aantal calorieën, de groene ring is het aantal trainingsminuten en de blauwe ring is het staandoel. Voor in ieder geval de rode ring heeft Apple volgens 9to5Mac iets nieuws bedacht, zo blijkt uit de code van iOS 14.

In plaats van de bewegingsring in aantal calorieën, stel je voor een kind een doel in voor het aantal bewegingsminuten. Je kan bijvoorbeeld als ouder instellen dat je kind 90 minuten per dag moet bewegen. Hiermee wil Apple kinderen aanmoedigen om buiten te spelen en minder tijd binnen door te brengen. Het is dus mogelijk anders dan de trainingsring, waarbij echt gekeken wordt naar zwaardere lichamelijke bewegingen zoals sporten. Of de trainingsring en staanring behouden blijven, is nog niet helemaal duidelijk.

De nieuwe kindermodus wordt verwacht in watchOS 7, de software-update die in het najaar beschikbaar komt. of er ook een speciale Apple Watch voor kinderen komt, is nog niet duidelijk. Eerder schreven wij al dat het tijd was voor een speciale kinderversie en in ons artikel lees je waarom.