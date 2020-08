watchOS 7 preview

We hebben het al wel eerder gezegd: de Apple Watch is een van de meest interessante producten van Apple. Elk jaar komen er wel weer interessante nieuwe functies bij. Ook dit jaar is dat weer het geval, al gaat het deze keer wel over héél veel kleine functies. In ons overzicht watchOS 7 hebben we ze allemaal op een hoopje geveegd en kwamen we op 16 stuks, maar in werkelijkheid zijn het veel meer als je lokaal dicteren met Siri, voorlezen van berichten en de Opdrachten-app op de Apple Watch apart telt. In de watchOS 7 preview bespreken we de belangrijkste punten en onze ervaringen.

Net als bij iOS 14 zitten er minder grote nieuwe functies in, maar veel meer handige extraatjes. Misschien komt dat omdat Apple het te druk had met macOS Big Sur en de overstap naar Apple Silicon. Heel erg vinden we dit niet. Er zitten in watchOS 7 genoeg leuke nieuwe functies waar we blij van worden en in deze preview nemen we ze onde de loep.

Over het testen van beta’s

Wij hebben voor deze watchOS 7 preview de beta’s van watchOS 7 geïnstalleerd op een Apple Watch Series 3 en Series 4 . Op deze modellen kun je alle functies testen, behalve Car Key (waarvoor je bovendien een nieuw model BMW nodig hebt). Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit niet te doen op een Apple Watch die je dagelijks gebruikt. Er kunnen nog bugs en andere foutjes in zitten die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren.

watchOS 7 is supersnel!

Meteen na het installeren van watchOS 7 merkten we het al: de software is snel! Maar dan ook echt! Apps starten sneller op, wisselen tussen apps gaat soepeler en de animaties lijken veel vlotter. Dat geldt overigens ook voor de Series 3 waarop we getest hebben en die alweer wat ouder is. Wat Apple precies heeft gedaan om watchOS zo snel te krijgen is ons een raadsel, maar we vinden het ondanks de ‘echte’ nieuwe functies die eraan komen misschien wel de grootste verbetering voor de Apple Watch. Hier heb je altijd en op elk moment iets aan.

Geen Force Touch meer

We zeiden het al even: er zitten geen écht grote functies in. Misschien wel de grootste verandering is de functie die gaat verdwijnen: Force Touch. Dit brengt voor ontwikkelaars extra werk met zich mee, om hun apps aan te passen. Het is ook meteen de enige verandering waar ontwikkelaars iets mee te maken krijgen, want alle andere functies bieden eigenlijk nauwelijks opties voor ontwikkelaars om mee aan de slag te gaan.

Aanvankelijk waren we sceptisch over deze verandering, maar na een paar weken dagelijks de software te hebben gebruikt viel het wel mee. Sommige acties, zoals het verwijderen van alle notificaties in je berichtencentrum, gaan wat omslachtiger. Andere functies zijn nu wat ons betreft juist wat duidelijker. Deze verandering heeft vermoedelijk alles te maken met de aankomende Apple Watch Series 6, die geen drukgevoelig scherm meer krijgt. Door de functies op alle modellen gelijk te houden, is de bediening voor iedere Apple Watch-gebruiker met watchOS 7 gelijk.

In ons opiniestuk schreven we hoe wij Force Touch toch niet zullen missen op de Apple Watch, op een paar kleine punten na.

Bekijk ook Opinie: Force Touch verdwijnt op de Apple Watch, maar ik ga het niet missen Apple hield het stil tijdens WWDC 2020, maar vanaf watchOS 7 verdwijnt Force Touch van de Apple Watch. Aanvankelijk leek dit mij een onverstandige keuze, maar daar ben ik van teruggekomen. Dit is waarom het niet erg is dat Force Touch verdwijnt en waarom nu het goede moment is.

Slaapfuncties schieten tekort

We hebben er heel lang naar uit gekeken: slaapmeting op de Apple Watch. Nu we het even hebben kunnen testen valt het ons eigenlijk een beetje tegen. We hadden veel meer functies à la AutoSleep verwacht, zoals een analyse van slaapfasen, hartslag en dergelijke. De slaapfunctie die Apple nu heeft toegevoegd in watchOS 7 kijkt vooral naar de tijdstippen waarop je in bed ligt en het instellen van een slaapschema. Je kunt zien hoeveel tijd je hebt geslapen en dit vergelijken met voorgaande dagen en weken.

Wel aardig is dat Apple ontspanningsfuncties heeft toegevoegd, die met Siri Shortcuts werken. Maar eigenlijk is dit niet meer dan een uitbreiding van de Niet Storen- en Bedtijd-functie. Je krijgt geen inzicht in je werkelijke slaapgedrag. We hebben de functie wel getest, maar het heeft ons niet overgehaald om de Apple Watch voortaan ook ‘s nachts te dragen.

Tegelijk kunnen we ons ook voorstellen dat er mensen zijn die gek worden van de vele data die andere slaaptrackers uitspugen, waardoor ze de draad kwijtraken. De simpele functies van Apple (Bedtijd, Ontspan) zijn dan misschien nét die eerste stap die je nodig hebt om betere slaapgewoontes aan te leren. Apple heeft wel vaker laten zien dat ze eigenlijk beter begrijpen wat we willen, dan we zelf denken.

Bekijk ook Dit zijn de slaapfuncties in watchOS 7: slaapschema, slaapmodus en ontspannen De Apple Watch krijgt in watchOS 7 enkele nieuwe slaapfuncties. Hoe het werkt zie je in deze gids, waarin we alles langslopen: van het instellen van je Slaapschema tot het kiezen van de Ontspanningsopdrachten.

Handen wassen is een spelletje geworden

Net als met het verdwijnen van Force Touch waren we sceptisch of de handenwas-functie echt wat zou toevoegen aan de Apple Watch. “Ik kan toch wel mijn handen wassen,” werd daarom nog gezegd op de redactie. Toch merken we dat het stiekem wel leuk is als je de automatische timer van 20 secondes ook echt laat aflopen.

De timer start automatisch en dat werkt best goed. Altijd als we daadwerkelijk onze handen wassen schakelt het in. Soms krijgen we een melding met de vraag of we echt onze handen aan het wassen waren. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen één van ons het rolgordijn omhoog deed. De Apple Watch hoorde dus dat er iets speelde, maar was niet zeker genoeg of het stromend water met zeep was.

Ook de melding bij thuiskomst blijkt handig te zijn. Als je binnen een paar minuten niet uit jezelf je handen wast krijg je een tikje (zie bovenstaande screenshots links). De melding bij thuiskomst liet ons meermaals “Oh ja!” zeggen, waarna we ook daadwerkelijk de handen wasten. Het zou misschien leuk zijn als Apple een medaillesysteem toevoegt, net als met activiteiten. Verder zijn we tevredener over de functie dan we verwachtten. Het is niet iets wat het gebruik van je Apple Watch gaat veranderen, maar handig is het wel.

Bekijk ook Zo gebruik je de handenwasfunctie in watchOS 7 We wassen allemaal onze handen, maar niet allemaal lang genoeg. Daarom kan de Apple Watch je helpen met een automatische timer van 20-seconden als je je handen wast. Wij leggen uit hoe het werkt op de Apple Watch Series 4 of nieuwer.

Wijzerplaten delen en meerdere complicaties

Er is nog meer waar we enthousiast van worden: de nieuwe functies voor wijzerplaten zijn echt handig. Bovendien is het mooi dat ze te maken hebben met de werkelijke functie van een horloge: klokkijken. Het kiezen van complicaties op de Apple Watch is een stuk gemakkelijker geworden, waardoor je niet meer met een vergrootglas hoeft te kijken welk item je ook alweer geselecteerd had. Je krijgt nu een goed leesbaar lijstje te zien, uitgesplitst in categorieën.

Het delen van wijzerplaten zien we ook helemaal zitten. Apple Watch-fans vinden het leuk om elkaars wijzerplaten (en bandjes) te bekijken en soms heb je vrienden die hier heel actief mee bezig zijn. Het delen van een wijzerplaat via iMessage, e-mail of andere apps is gemakkelijk en leuk om te doen. We zijn erg benieuwd waar dit toe leidt, vooral als bedrijven hiermee aan de slag gaan en je bijvoorbeeld wijzerplaten van een bepaalde appontwikkelaar (Google?) of rondom een bepaalde lifestyle kunt downloaden.

Apple staat nog steeds niet het maken van third party-wijzerplaten toe, maar er zijn wel meer manieren om je Apple Watch aan je persoonlijke smaak aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld meerdere complicaties van dezelfde app toevoegen – ideaal!

Bekijk ook Wijzerplaten delen van je Apple Watch met watchOS 7 doe je zo In deze tip lees je hoe je een wijzerplaat van je Apple Watch kunt delen met anderen. Ook complicaties van derden worden meegenomen. Dit werkt met watchOS 7 of nieuwer.

Minder batterijslijtage

Het werd niet genoemd tijdens de aankondiging, maar het is toch een functie waar we blij mee zijn: geoptimaliseerd opladen en daarmee samenhangend de functie Batterijconditie. Batterijen vertonen na verloop van tijd nu eenmaal slijtage en juist bij de Apple Watch is het vervangen van de batterij nog steeds relatief duur (€97,10 op het moment van schrijven). Je wilt dus dat de accu zo lang mogelijk in topconditie blijft. Geoptimaliseerd opladen voorkomt dat de accu lange tijd op 100% aan de lader hangt en Batterijconditie laat zien wat de resterende maximale batterijcapaciteit is, zodat je een geïnformeerde beslissing kunt nemen of het tijd is voor vervanging.

Als we in onze oplaadgeschiedenis kijken zien we dat de Apple Watch na een paar weken testen nog niet altijd goed kan inschatten wanneer we opstaan. Vandaag bijvoorbeeld, inmiddels aangekomen bij beta 4, heeft de Apple Watch niet eerst tot 80% geladen terwijl hij op hetzelfde moment van de lader ging als elke dag. Het gaat op sommige dagen overigens ook gewoon goed, maar dus niet altijd. Er moet misschien nog wat aan gesleuteld worden, maar als het helemaal goed werkt zijn we tevreden over de functie.

Opdrachten-app op de Apple Watch werkt, maar voegt weinig toe

De Woning-app was natuurlijk al op de Apple Watch beschikbaar, om je HomeKit-scenes te kunnen starten. In watchOS 7 gaat Apple daarmee een stap verder door ook de Opdrachten-app toe te voegen voor Siri Shortcuts. Hoewel het een goed idee lijkt, vonden we dit niet echt een toevoeging. De opdrachten werken op zich goed, maar het probleem is dat veel opdrachten input vereisen. Dat kun je niet geven op de Apple Watch, waardoor je toch weer je iPhone nodig hebt. Opdrachten waar dit niet van toepassing is werken wel goed.

De andere Siri-functies zoals vertalen en de compactere interface op de Apple Watch Series 4 en nieuwer roepen bij ons alleen maar een goedkeurend knikje op en geen wild enthousiasme. Het is niet zo dat Siri echt beter is geworden.

Is watchOS af?

Eigenlijk is dat ook wel de algemene indruk die we van watchOS 7 krijgen. Het is allemaal wel leuk en handig, maar het is uit bovenstaand overzicht met vernieuwingen lastig om onze favoriete functie te kiezen. Traplopen, gehoorwaarschuwingen voor oordopjes, nog betere algoritmes voor onze dansworkouts? Prima dat het is toegevoegd en mooi dat het zo’n lange lijst is geworden met allemaal leuke items. Maar we hopen niet dat Apple langzamerhand op het punt staat dat watchOS ‘af’ is en er vanaf nu alleen nog maar kleine puntjes zijn om bij te schaven.

Conclusie watchOS 7 preview

watchOS 7 bevat zeker veel leuke vernieuwingen, al zijn die vooral gericht op gebruikers. Voor ontwikkelaars zitten er weinig echte vernieuwingen in. Zij zullen vooral hun apps moeten aanpassen omdat er geen Force Touch meer beschikbaar is, wat achteraf toch niet zo’n slechte beslissing is als we dachten.

Voor gebruikers draait het vooral om kwantiteit van de nieuwe functies en veel minder om grote vernieuwingen waar je blij van wordt. Sommige aangekondigde functies zijn nog helemaal niet beschikbaar, zoals de vertaalfunctie in het Nederlands, fietsroutes in Nederland en het kiezen van verschillende complicaties van dezelfde app.

Gaat het delen van wijzerplaten op sociale media iets leuks opleveren of wordt het een functie waar we na september nooit meer iets van horen? Er zitten zeker heel erg praktische functies in watchOS 7, maar de echte “wow” krijgen we alleen van het feit dat watchOS 7 supersnel is. Hopelijk gaat Apple nog wat meer uitpakken met de Apple Watch Series 6 in september.

Wij gaan de komende tijd in ieder geval nog volop aan de slag met watchOS 7 en alle nieuwe functies. Dit is slechts een preview van watchOS 7. Zodra de update beschikbaar is, vind je hier dan ook ons eindoordeel in de watchOS 7 review.