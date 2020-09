iOS 13.7 en iPad 13.7 zijn uit

iOS 13.7 bevat als belangrijkste vernieuwing de ondersteuning voor COVID-19 blootstellingsmeldingen, zonder dat je daarvoor een app nodig hebt. In Nederland en België heb je er voorlopig niets aan, want het werkt momenteel alleen in vier regio’s in de VS: Virginia, Washington D.C., Nevada en Maryland.

De update is bedoeld voor iedereen met een geschikte iPhone. Op de iPad is iPadOS 13.7 ook beschikbaar gesteld. Deze bevat alleen bugfixes.



De Nederlandse releasenotes maken ook melding van nieuwe Memoji-stickers en het delen van iCloud Drive-mappen via de Bestanden app, maar dit was al sinds iOS 13.4 mogelijk. Deze releasenotes zijn dan ook exact gelijk aan die van iOS 13.4 en er lijkt duidelijk sprake van een foutje.

iOS 13.7 beschikbaar

De beschikbaarheid van de COVID-19 Exposure Notifications is afhankelijk van de lokale autoriteiten, meldt Apple. In Nederland is de CoronaMelder-app alleen voor de regio’s Drenthe, Gelderland-Zuid, Noord- en Oost Gelderland, IJsselland en Twente volledig functioneel, terwijl in andere regio’s de functies beperkt zijn. Het plan was dat je de CoronaMelder-app vanaf 1 september ook in de rest van het land kunt gebruiken, maar dat gaat niet door. In België is beloofd dat je vanaf september de corona-app kunt downloaden.

Op covid19.apple.com/contacttracing vind je meer informatie over het systeem van Apple en Google.

iOS 13.7 releasenotes

In de releasenotes van iOS 13.7 is het volgende te lezen:

iOS 13.7 lets you opt-in to the COVID-19 Exposure Notifications system without the need to download an app. System availability depends on support from your local public health authority. For more information see covid19.apple.com/contacttracing. This release also includes other bug fixes for your iPhone.

De Nederlandse releasenotes zijn:

iOS 13.7 introduceert nieuwe memoji-stickers en het delen van iCloud Drive-mappen via de Bestanden-app. Deze update bevat ook probleemoplossingen en verbeteringen. Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligingsaspecten van Apple software-updates vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

We hebben het vermoeden dat deze tekst niet klopt, aangezien het gelijk is aan de releasenotes van iOS 13.4.

iOS 13.7 downloaden

Om iOS 13.7 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone en iPad over the air updaten (OTA update) Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Zit je op de beta van iOS 14? Dan zie je geen update. De enige manier om de verbeteringen te krijgen, is door je iPhone te downgraden. Hou er dan wel rekening mee dat je mogelijk gegevens kwijtraakt, omdat je een oudere backup terug moet zetten. Vergeet je ook niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Spijt van de beta? Zo kun je je iPhone downgraden van iOS 14 naar iOS 13 Heb je de beta van iOS 14 geïnstalleerd, maar heb je hier spijt van gekregen? In dit artikel lees je alles over het downgraden naar een eerdere iOS-versie. We leggen je uit hoe je je iPhone of iPad kan downgraden en welke versies momenteel nog ondersteund worden.

Waarom Apple iOS 13.7 uitbrengt: Exposure Notification Express

Met de release van iOS 13.7 kondigen Apple en Google ook een nieuw Exposure Notification Express-systeem aan. Dit is een automatisch gegenereerd software-framework waarmee landen en regio’s hun eigen corona-app kunnen ontwikkelen. Het is een uitbreiding op het eerder verschenen Exposure Notification framework. Het nieuwe systeem maakt het voor autoriteiten mogelijk om een iets aan te bieden, zonder dat ze daarvoor een losse app hoeven te ontwikkelen.

Voor bestaande corona-apps die op basis van het Apple/Google-framework zijn ontwikkeld en dat sinds april beschikbaar is, verandert er niets. Apple en Google merkten dat veel Amerikaanse staten wel een app wilden ontwikkelen, maar dat er tot nu toe maar 6 van start zijn gegaan. De meeste staten liepen tegen het probleem aan dat het bouwen en uitrollen van een app toch nog technisch te complex was. Bovendien willen de makers dat de apps onderling compatibel zijn, zodat je as inwoner van Maryland niet een extra app hoeft te downloaden als je een dagje naar Virginia gaat. De oplossing is een systeem waarbij je alleen een configuratie uitvoert. Daarna genereert het systeem automatisch de benodigde software. Bij Android levert dit een maatwerk app op, terwijl het bij iOS wordt ingebakken in het OS.

De iOS-versie zit in iOS 13.7, terwijl Android later deze maand een update krijgt voor versie 6.0 en hoger. De introductie van dit nieuwe systeem betekent overigens wel dat er iets meer data wordt verzameld, als je voor de opt-in kiest. Bij iOS is dat algemene analytische gegevens over je toestel en crash-rapportages. Apple en Google benadrukken echter dat er geen data wordt verzameld waarmee jij te identificeren is.