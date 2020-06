We wassen allemaal onze handen, maar niet allemaal lang genoeg. Daarom kan de Apple Watch je helpen met een automatische timer van 20-seconden als je je handen wast. Wij leggen uit hoe het werkt op de Apple Watch Series 4 of nieuwer.

Apple Watch helpt met handen wassen

Het klinkt misschien als een banale functie, maar veel mensen wassen hun handen niet lang genoeg. Apple begrijpt dat het relatief veel werk is om een timer te zetten als je alleen maar je handen wil wassen en heeft daarom iets slims bedacht. Je leest hier wat de handenwas-functie is en hoe je het gebruikt.

Wat is de handenwasfunctie in watchOS 7?

In watchOS 7 heeft Apple een speciale functie ingebouwd die met behulp van sensoren checkt of je je handen wast. Zo ja, dan start automatisch een timer van 20 seconden. Dit is een aangeraden lengte om je handen te wassen volgens verschillende gezondheidsinstanties over de hele wereld. Er verschijnt automatisch een timer op je scherm. Zodra je voortijdig stopt met wassen tikt je Apple Watch even op je pols om je te motiveren om door te gaan.

Heb je de volle 20 seconden je handen gewassen? Dan krijg je een berichtje geschreven in zeepbubbels en voel je een kort tikje om dit te bevestigen. Daarna verdwijnt de melding automatisch. Je hoeft dus helemaal niet je Apple Watch aan te raken om de handenwas-functie te gebruiken.

Het maakt niet uit als je Apple Watch nat wordt. Daar kan het apparaat prima tegen. Wil je meer weten over de Apple Watch waterbestendigheid? Check dan ons aparte artikel.

Hoe werkt de handenwasfunctie op Apple Watch?

De bewegingssensor in de Apple Watch voelt aan of je je handen wast. Om te zorgen dat de timer alleen loopt als je ook echt wast luistert de microfoon mee. Als er stromend water klinkt weet je Apple Watch zeker dat je echt je handen wast. Wij hebben dit getest en zolang er geen water stroomt werkt de timer inderdaad niet. Wel kun je je handen inzepen zonder je handen onder de kraan te houden. De timer zal dan gewoon doorlopen, maar als je je handen inzeept voor je de kraan aanzet werkt het niet.

Je moet de handenwas-functie zelf activeren vanaf je Apple Watch. Let op dat het alleen werkt met een Apple Watch Series 4 of nieuwer. Pak je horloge erbij en volg deze stappen:

Activeer je Apple Watch en open de Instellingen-app. Scroll naar beneden en tik op Handen wassen. Zet de schakelaar bij Timer aan.

Eventueel kun je de Voelen-schakelaar ook aanzetten. Hiermee tikt je Apple Watch op je pols als je voortijdig stopt met wassen en als je klaar bent.

Bonus tip: De Apple Watch kan je eraan herinneren je handen te wassen zodra je thuiskomt. Handig hè?

Kan ik de handenwasfunctie nu al gebruiken?

Je vraagt je misschien af of je nu al de handenwas-functie kan gebruiken. Dat zou handig zijn vanwege het coronavirus, omdat we nu vaker dan gebruikelijk onze handen moeten wassen. Deze nieuwe Apple Watch-functie zou nu al goed van pas komen. Helaas heeft Apple ervoor gekozen dit pas beschikbaar te stellen in watchOS 7.

Deze update wordt in het najaar van 2020 verwacht. We hadden het op prijs gesteld als Apple een tussentijdse update voor de Apple Watch had vrijgegeven, maar we zullen moeten wachten tot het najaar.

Ben je benieuwd naar andere vernieuwingen in watchOS 7? Lees dan ons watchOS 7 overzicht en je bent volledig op de hoogte van al het nieuws!