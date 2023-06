De Apple Vision Pro is onthuld en er is voldoende over te vertellen. Wij hebben 18 minder bekende details over de Vision Pro op een rijtje gezet.

Apple Vision Pro: hier zijn de details

Apple heeft de Vision Pro aangekondigd als eerste mixed reality-headset. Veel dingen zijn tijdens de keynote genoemd, maar er zijn ook nog diverse details die wat onderbelicht zijn gebleven. We lopen ze in dit artikel met je langs! Er valt namelijk veel meer te ontdekken over de werking en bepaalde onderdelen.



#1 Eén kleur (en er zijn al third party-accessoires)

Reken niet op Middernacht of Spacegrijs: het lijkt erop dat Apple de Vision Pro maar in één kleur gaat uitbrengen: lichtgrijs. Wil je meer kleur, dan zul je accessoires van derden moeten kopen.

Spreekt de standaard hoofdband van de Apple Vision Pro je niet aan, dan kun je deze gemakkelijk verwisselen voor een andere. Er zijn zelfs al third party-hoofdbanden aangekondigd: de Duitse fabrikant BandWerk heeft razendsnel wat mockups gemaakt van alternatieve hoofdbanden die ze kunnen produceren. Er zijn vijf verschillende kleuren, waaronder grijs, bruin met wit, creme, beige met grijs en oranje en grijs. Ze zijn gemaakt van Italiaans leer en worden geleverd met een headset-afdichting in dezelfde kleur. De lederen hoofdbanden gaan $159,- (VS) en £129,- (VK) kosten en komen volgend jaar pas op de markt. Kleine details kunnen nog wijzigen.

#2 Vision Pro draait op twee chips

De Vision Pro bevat een M2-chip waarop visionOS draait. Deze wordt ook gebruikt voor geavanceerde functies, zoals computerbeeldverwerking. De nieuwe R1-chip is speciaal bedoeld om de input van camera’s, sensoren en mcirofoons te verwerken. Deze chip zorgt ook voor het streamen van beelden naar de display met een vertraging van maximaal 12 milliseconden. Dit geeft bijna geen vertraging, waardoor het lijkt of je naar de werkelijke wereld kijkt.

#3 Een nieuw besturingssysteem met App Store

De Vision Pro is het eerste apparaat dat op visionOS draait. Dit is speciaal ontwikkeld voor de volgende computerrevolutie (volgens Apple): Spatial Computing. Dit houdt in dat de interface zich in de ruimte bevindt. Na de Vision Pro zullen er nog meer producten volgen die op visionOS draaien en die toegang hebben tot de eigen App Store.

Bekijk ook visionOS: dit is Apple's nieuwe software voor augmented en virtual reality Alles over visionOS, het besturingssysteem voor Apple's mixed reality-headset. Apple heeft visionOS nu officieel aangekondigd, maar wat heb je eraan?

#4 Een irisscanner om je te identificeren

Apple maakt gebruik van een nieuwe techniek om de gebruiker te herkennen: Optic ID. In de Vision Pro-headset is een irisscanner aanwezig, die naar het unieke patroon rondom jouw oogpupil kijkt. Op basis hiervan kan de headset worden ontgrendeld, kan toestemming worden gegeven voor transacties en meer.

Bekijk ook Optic ID: een nieuwe manier om jou te herkennen Na Touch ID en Face ID heeft Apple een nieuwe manier voor authenticatie op basis van lichamelijke kenmerken. Optic ID werkt met een irisscanner.

#5 Je kunt er niet doorheen kijken

Het lijkt misschien alsof de ogen van de gebruiker zichtbaar zijn door het glas van de Vision Pro, maar dit is slechts schijn. In werkelijkheid wordt een projectie getoond van jouw ogen, zodat de andere persoon jouw emoties en andere gezichtsuitdrukkingen kan zien. Knijp je je ogen samen, dan zal de projectie dit ook doen. Apple heeft gekozen voor een zo realistisch mogelijke weergave.

Ook de andere kant op kun je niet vanuit de bril naar buiten kijken, al lijkt dat wel zo. Camera’s aan de buitenkant zorgen voor een projectie van jouw omgeving, zodat het lijkt alsof je in de kamer kunt rondkijken. Maar in feite zit je naar een projectie te kijken.

Volgens Apple loopt dit maximaal 12 milliseconde achter, wat zo kort is dat er geen vertraging zichtbaar is.

Om jouw ogen en gezicht zo realistisch mogelijk weer te geven wordt er een zogenaamde ‘3D-persona’ gecreëerd. Deze 3D-persona’s werken ook in Microsoft Teams, Webex, Zoom en andere diensten. Opvallend is dat Apple hierbij niet heeft gekozen voor grappige Memoji, maar voor een realistische weergave van je gezicht.

#6 Vision Pro is maatwerk

Voordat je een Vision Pro op je hoofd kunt zetten, wil Apple dat je in de Apple Store langs komt om te passen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eenvoudige scan met behulp van een iPhone, vergelijkbaar met het instellen van Face ID. Ook moet Personalized Spatial Audio worden ingesteld. Hierbij wordt een scan gemaakt van jouw gezicht en beide oren.

Het is niet mogelijk om een bril te dragen in combinatie met de Vision Pro-headset. Apple heeft daarom speciale magnetische lenzen laten ontwikkelen in samenwerking met Zeiss. Deze kun je aan de binnenkant vastplakken.

De hoofdband van de Vision Pro is verstelbaar en strakker te stellen als je een kleiner hoofd hebt. Ook hiervoor kun je in de Apple Store terecht om te passen. Het is goed denkbaar dat dit aanvankelijk maar bij een beperkt aantal Apple Stores in de VS mogelijk is en niet bij een doorsnee ‘mall store’.

De afscherming rondom je ogen wordt ‘Light Seal’ genoemd en is verkrijgbaar in meerdere maten. Tijdens de demo’s die tijdens WWDC plaatsvinden heeft Apple maar een beperkt aantal maten van de Light Seal beschikbaar. Op het moment dat de headset in de winkel is, is er meer keuze zodat je zeker weet dat het goed past.

#7 Alleen bij Apple Store te koop

Apple vermeldt in een van de voetnoten dat de Vision Pro vanaf begin 2024 in de VS verkrijgbaar zal zijn via apple.com en via Apple Stores in de VS. Het lijkt er niet op dat de headset ook bij andere winkelketens verkocht zal worden. Apple wil blijkbaar zelf de exclusiviteit hebben.

#8 Dit is nog maar het begin

Volgens eerdere geruchten zou de eerste mixed reality-headset van Apple bedoeld zijn voor ontwikkelaars. Dat is niet helemaal het geval: als de Vision Pro begin 2024 in de winkels ligt, kan iedereen er eentje kopen. Mits je voldoende diepe zakken hebt. Er komt wel een Vision Pro developer kit voor ontwikkelaars, waar speciale voorwaarden voor gelden.

De hoge prijs zorgt er wel voor dat alleen de happy few zich er eentje kunnen veroorloven, dus we hoeven nog geen collegezalen vol studenten met headsets te verwachten. Later zou Apple goedkopere versies willen uitbrengen, gericht op een breder publiek. Daar is nu nog niets over aangekondigd, maar tijdens de onthulling van de Vision Pro liet Apple doorschemeren dat dit nog maar het eerste product op het gebied van Spatial Computing is.

#9 Je moet 13 jaar of ouder zijn

In de kleine lettertjes van de Vision Pro is ook te lezen dat de headset bedoeld is voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Waarom dit is, heeft Apple niet uitgelegd maar wellicht heeft het te maken met de pasvorm voor kleinere hoofden.

#10 Je kunt de iPhone gewoon blijven gebruiken

Als je de Vision Pro draagt kun je gewoon de iPhone blijven gebruiken om bijvoorbeeld je agenda te raadplegen of een notitie te schrijven. Daarbij lijkt het alsof je door het scherm heen kijkt, maar in werkelijkheid is het een projectie (zie punt 5). Of er ook een iPhone vereist is om de set-up van de Vision Pro te doorlopen, is nog niet bekend.

Nog wat andere kleine details:

Geweven kabel: Er loopt aan de achterkant van de headset een kabel naar de batterij. Dit is een geweven kabel, zoals we de afgelopen tijd wel vaker hebben gezien bij Apple-producten. Het pluspunt is dat deze minder snel in de knoop raakt. Magnetische aansluiting: De stroomkabel klikt met een magnetische aansluiting vast aan de headset. Mocht je met de kabel blijven haken, dan schiet hij net als een MagSafe-aansluiting gemakkelijk los. Hij mag nog niet verkocht worden: Apple heeft nog geen goedkeuring van de FCC en mag daarom de Vision Pro nog niet verkopen. De FCC is de Amerikaanse instantie die goedkeuring geeft voor apparaten die draadloze technologieën gebruiken (zoals Bluetooth en WiFi). De batterijduur is 2 uur: Dit kan een beperking zijn als je een extra lange film wil kijken of een lange vliegreis gaat maken. Na 2 uur moet je opladen, tenzij je de headset op het stopcontact aansluit (maar dan heb je minder bewegingsvrijheid). Hello: Bij het opstarten van visionOS krijg je de bekende ‘Hello’-tekst te zien. Daarna verschijnt een beginscherm met een raster van apps, dat vergelijkbaar is met de Apple Watch. Je kunt hier doorheen bladeren door ernaar te kijken.

Terug naar het beginscherm: Door op de Digital Crown te drukken kun je terug naar het beginscherm met apps. Je raakt dus nooit verdwaald in de interface. Stage Manager: Met visionOS kun je meerdere apps openen en ze herschikken op het beginscherm. De interface hiervoor is vergelijkbaar met Stage Manager op de iPad. Aan de onderkant van elke app heb je een pijltje om de grootte van het venster aan te passen. Je kunt ook vensters dichterbij halen door met je vingers te tikken en naar je toe te halen. Apps, People, Environment: Aan de linkerkant van de visionOS-interface zijn drie icoontjes zichtbaar. Deze brengen je naar de drie belangrijkste onderdelen: apps, mensen en omgeving.

Deze details weten we nog niet over de Vision Pro

Nog niet alle vragen over de Vision Pro-headset zijn beantwoord. Op de volgende punten is er nog onduidelijkheid:

Zijn er meerdere gebruikers mogelijk?

Kun je de hoofdband wassen? Het lichtgrijze textiel kan door haarverzorgingsproducten al snel vettig en vies worden.

Heb je een iPhone nodig om de Vision Pro te kunnen gebruiken? Mogelijk is dit nodig bij het instellen.