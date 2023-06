‘Vision Pro hoofdband wordt losse aankoop’

Hoofdband van Vision Pro is los verkrijgbaar

Als je de officiële foto’s van de Vision Pro bekijkt (en dat zijn er nogal wat), dan valt op dat er maar één of twee situaties zijn waarbij iemand een extra hoofdband. Standaard krijg je bij de Vision Pro een nekband geleverd, die aan de achterkant langs je hoofd loopt. Maar er is ook nog eentje die aan de bovenkant over je hoofd loopt en die gaat Apple waarschijnlijk niet standaard meeleveren, omdat het niet wordt gezien als een noodzakelijk accessoire. Volgens Mark Gurman van Bloomberg is Apple begonnen met het uitgebreider testen van de Vision Pro onder eigen personeel. Eén probleem dat zich daarbij voordeed is het gewicht van het apparaat.



De Vision Pro-headset is relatief zwaar, omdat Apple niet heeft gekozen voor licht plastic, maar voor duurdere materialen zoals aluminium en glas. Apple heeft daarom een extra hoofdband ontwikkeld die het gewicht wat meer verdeelt. Het lijkt erop dat je dit als een los accessoire bij de headset zult moeten aanschaffen, net als de Zeiss-lenzen voor brildragers. Dat verklaart wellicht ook waarom Apple aankondigde dat de Vision Pro “vanaf $3.499” te koop zal zijn. Daar komen nog de kosten van allerlei upgrades en extra’s bij. Hoeveel ze gaan kosten is nog niet bekendgemaakt, maar Gurman voorspelde eerder dat extra lenzen meer dan $300 kunnen gaan kosten. Een losse hoofdband zal ongetwijfeld wat goedkoper zijn.

De nekband en de siliconen rand rondom je ogen zijn verwisselbaar en zullen ongetwijfeld ook los te koop zijn, in verschillende maten. Om het gewicht van de Vision Pro zo licht mogelijk te houden heeft Apple ervoor gekozen om de batterij niet in te bouwen, maar met een kabel te verbinden. Je draagt deze batterij in je broekzak.

Inmiddels zouden al duizenden mensen zijn ingeschakeld om de headset te testen. Alleen het topmanagement mag de Vision Pro momenteel mee naar huis nemen, maar dat gaat binnenkort veranderen, weet Gurman te vertellen. Apple zou inmiddels bezig zijn met een tweede generatie headset, met verbeterde specs. Tevens zou er een goedkoper model in ontwikkeling zijn voor een breder publiek.