Vision Pro Travel Mode: zo werkt het

Travel Mode zorgt ervoor dat functies van de Vision Pro worden geoptimaliseerd voor vliegtuigen. De cabine van een vliegtuig is een afgesloten ruimte die wat minder geschikt is voor AR-toepassingen. Je kunt immers niet zo ver kijken en de andere passagiers zitten in je blikveld. Om hiermee om te kunnen gaan heeft Apple de Travel Mode (reismodus) toegevoegd in visionOS. Dat blijkt uit de visionOS SDK, die nu beschikbaar is voor iedereen die erin wil grasduinen. Daarbij worden ook weer nieuwe details ontdekt, zoals het feit dat er een snelheidslimiet de headset zit.



Uit de code van visionOS blijkt dat de Vision Pro de functionaliteit beperkt of zelfs helemaal stopt als de gebruiker te snel beweegt. Het systeem toont dan een waarschuwing met de tekst “Moving at Unsafe Speed”. Het kan ook gebeuren dat bepaalde content tijdelijk niet getoond kan worden totdat je weer een veilige snelheid bereikt. Dit is waarschijnlijk bedoeld om te voorkomen dat gebruikers met Vision Pro achter het stuur gaan zitten. Verder waarschuwt Vision Pro als je te dicht bij een object bent met teksten als “Move Back” en “You’re too close to an object”. In een vliegtuig zal dat al snel gebeuren.

Travel Mode alleen voor vlieguigen

Speciaal voor luchtreizigers heeft Apple daarom de Travel Mode toegevoegd, zodat je tijdens een vlucht toch een film kunt kijken. Dit kan maximaal 2 uur, want daarna is de batterij leeg. Als je met hoge snelheid beweegt krijg je de vraag: “Are you on an airplane?” Zo ja, dan kun je de Vision Pro alleen gebruiken als deze in Travel Mode staat. Je mag dan niet te veel bewegen en krijgt bepaalde content niet te zien. Het is nog niet bekend wat er gebeurt als je in een bus of trein zit, waar een dergelijke Travel Mode ook van pas kan komen.

Deze functies werken niet (goed) in Travel Mode:

#1 Blik is minder nauwkeurig

De zogenaamde Gaze Accuracy werkt minder goed in een vliegtuig, waardoor je de interface van visionOS minder nauwkeurig kunt bedienen met oogbewegingen. Dit komt wellicht door een ongustige houding als je in een volgepakt vliegtuig zit, waardoor de headset niet goed op je hoofd zit. De Travel Mode doet aanpassingen om de nauwkeurigheid van je blik te compenseren.

#2 Sommige ruimtelijke functies staan uit

Dit komt waarschijnlijk omdat sensoren die ruimtelijk zicht vereisen niet goed kunnen werken in de beperkte omgeving van een vliegtuig. Er zijn stoelen vlak voor je neus, waardoor de headset weinig diepte kan zien. En er zijn andere passagiers, waardoor de software niet goed kan onderscheiden welke personen tijdens de afgesloten VR-modus in beeld moeten verschijnen. Als je omringd bent door tientallen personen kan het verwarring geven.

#3 Digitale Personas werken niet

Digitale Personas zijn de virtuele poppetjes die zo realistisch mogelijk op jou lijken. Ze worden gebruikt tijdens een videogesprek en zijn tijdens het reizen niet beschikbaar. De reden hiervan is niet bekend, maar het zou kunnen zijn at het te maken heeft met de beperkte ruimte of met het feit dat je tijdens een vliegreis toch niet beschikt over de benodigde bandbreedte om een virtueel videogesprek te voeren.

Bekijk ook Wat is een (Spatial) Persona en wat kun je ermee? Na Memoji is er nu een ander soort digitaal poppetje, dat exact op jou lijkt en de bewegingen van je gezicht imiteert: de Persona en een meer geavanceerde versie, genaamd Spatial Persona. Wat houdt dit in?

#4 Je moet stilzitten

Tijdens Travel Mode in een vliegtuig moet je blijven stilzitten. Dit zal in een vliegtuig niet moeilijk zijn en het geldt trouwens ook tijdens normaal gebruik. Vision Pro is niet bedoeld voor toepassingen waarbij je moet rondlopen in de kamer of wilde bewegingen moet maken, waarbij je mogelijk een vaas kunt omstoten of andere mensen kunt raken. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom Apple geen workouts met Fitness+ liet zien. In een vliegtuig wil je niet dat mensen gaan rondlopen of grote armbewegingen maken, want dat is gevaarlijk en vervelend voor de andere passagiers. Gewoon rustig zitten en een filmpje kijken kan wel.

Reizen met Vision Pro

Travel Mode op Vision Pro is dus wel een beetje te vergelijken met Theater Mode op de Apple Watch: je wil andere mensen niet storen. De functie is ontdekt in de visionOS Simulator, als onderdeel van de visionOS software development kit (SDK). Iedereen kan deze downloaden van de developer-website, mits je een geschikte Mac met voldoende lege schijfruimte hebt want het kost meerdere gigabytes om de benodigde Xcode 15-bestanden en extra tools te downloaden.