Voor het eerst mogen enkele verslaggevers van Amerikaanse media vertellen over hun ervaringen met de Vision Pro. Ook zijn er voor het eerst foto's te zien, terwijl ze de Vision Pro dragen. En we krijgen een eerste indruk hoe de bediening bevalt en of het na een tijdje nog steeds prettig draagt.

Vision Pro hands-on: geen video’s en foto’s gemaakt door Apple

Apple heeft er veel belang bij dat de Vision Pro een groot succes wordt. Dat is te merken aan de voorzichtige manier waarop Apple met de Amerikaanse media omgaat. De demo’s zijn volledig gescript om zeker te weten dat er niets misgaat. Wat ook opvalt, is dat er voor het eerst foto’s mochten worden gemaakt van verslaggevers met de Vision Pro op hun hoofd. Die foto’s zijn niet gemaakt door collega’s van de betreffende publicatie, maar door medewerkers van Apple zelf. Zo weten ze zeker dat mensen er niet in een ongemakkelijke houding op staan. Ook zijn er nog nergens video’s gepubliceerd. Erg diepgaande ervaringen zul je nog niet aantreffen, want de verslaggevers hebben de headset maar kort kunnen proberen en mochten ‘m niet mee naar huis nemen. Bovendien is het lijstje met uitgenodigde media kort: we bespreken wat The Wall Street Journal, The Verge en Engadget over de Vision Pro te zeggen hebben.



Vierde indruk van The Wall Street Journal

Bij Jonna Stern van de Wall Street Journal kun je nauwelijks meer van een eerste indruk spreken. De techjournaliste is al aan haar vierde demo toe. In juni, november en december mocht ze ook al de Vision Pro op haar hoofd zetten. Bij deze vierde demo mocht er eindelijk een foto gemaakt worden en konze voor het eerst de Dual Loop Band proberen. Het ziet er niet zo elegant uit als met de Solo Knit Band, maar het draagt een stuk comfortabeler.

Wat Stern na al deze demo’s opvalt, is hoe gemakkelijk en natuurlijk het is alles met alleen handbewegingen te besturen. Je hebt geen controllers in de hand en navigeren door de interface wordt al snel een tweede natuur.

Vision Pro hands-on bij The Verge

Victory Song van The Verge merkt op dat de eerste gezichtsscan met de iPhone erg lijkt op het instellen van Face ID. Hiermee bepaalt Apple welke maat Light Seal en inzetstukken je nodig hebt. Het opzetten van de headset verschilt vervolgens niet zoveel van andere headsets, zoals de Meta Quest. Het enige verschil is dat het ontwerp meer in Apple-stijl is. Vergeleken met andere headsets heeft de Vision Pro een hogere resolutie en een veel krachtiger computer dan de Meta Quest.

Net als bij andere VR-headsets “voel je dat hij op je hoofd zit en je kapsel ruïneert zodra je hem opzet”, vindt Song. Tijdens het instellen moet je naar stippen kijken en met je vingers tikken, voordat je de App Launcher te zien krijgt en echt aan de slag kunt gaan. Items selecteren met je ogen werkt snel en nauwkeurig, vindt Song. Menu-items en knoppen worden meteen gemarkeerd zodra je ernaar kijkt.

Het virtuele toetsenbord roept echter weinig enthousiasme op. Het werkt, maar het is onhandig. “Je kijkt naar een letter en knijpt met je vingers om hem te selecteren”, beschrijft ze. De beperking is dat je niet zo snel kunt kijken en met je vingers knijpen. Het is veel gemakkelijker om aan Siri te dicteren of een fysiek toetsenbord te gebruiken.

EyeSight, waarbij de ogen van de gebruiker aan de buitenkant van het headset worden geprojecteerd, ziet er volgens Song “een beetje maf uit”. Terwijl je hem draagt is het vreemd om niet te weten wat er op het display aan de buitenkant gebeurt. Je weet niet hoe je overkomt op anderen. Er moet nog veel gebeuren om te zorgen dat dit sociaal geaccepteerd is, als je de Vision Pro in het openbaar gebruikt.

Tegen het einde van de demo begon het gewicht van de headset voelbaar te worden. Song klaagde over begin van een milde hoofdpijn, maar die spanning verdween zodra ze de headset afzette. Tijdens het bekijken van immersive video’s die met de iPhone waren opgenomen, bekroop haar een gevoel van VR-misselijkheid door de vele bewegingen van de camera.

Concluderend is Song niet helemaal zeker of de headset wel een bestaansreden heeft. Ze bleef de demo in haar hoofd opnieuw beleven. Ze weet wat ze heeft gezien, maar probeert nog steeds duidelijkheid te krijgen hoe dit in de echte wereld past. “Dit zijn allemaal bekende dingen. Het is gewoon goed gedaan en zonder enige vertraging”, vindt ze van apps zoals Disney+.

Verder lezen: The Verge

Eerste indruk van MKBHD

Het was helaas niet toegestaan om nu al video’s te maken van jezelf met Vision Pro op het hoofd. Dat was jammer voor YouTuber Marques Brownlee, die met video’s zijn boterham verdient. Hij kreeg zijn derde demo van de Vision Pro en merkte telkens op dat de headset best zwaar is. Tijdens zijn eerste demo viel op dat het scherm geweldig is en dat de eyetracking als magie aanvoelt. Het is alsof je naar de toekomst kijkt, maar ook: de headset is een beetje zwaar. Bij de tweede demo was de verwondering er nog steeds, maar ook toen viel op: hij is zwaar. Bij de derde demo kwam het gewicht opnieuw ter sprake:

Verdomd, dit ding is zwaar. De typervaring is behoorlijk en er is een aantal nieuwe coole apps om uit te proberen. Maar wauw. Zo zwaar.

Op de (door Apple gemaakte) foto’s is te zien dat Brownlee de Solo Band draagt, die ook door andere reviewers als onprettig werd ervaren.

Eerste indruk Vision Pro van Engadget

Cheryll Low van Engadget droeg de headset slechts 20 minuten met de standaardband en kreeg al na 15 minuten een pijnlijk hoofd door het gewicht van het apparaat. Apple ruilde deze in voor de Dual Loop Band en die voelde veel beter aan.

Collega Dana Wollman van Engadget had moeite om de juiste pasvorm voor de Light Seals te vinden. Als het te los tegen het gezicht zat, zag de belettering van de headset er niet scherp uit. Het strakker afstellen van het bandje hielp bij het scherpstellen, maar toen knelde de headset bij haar neus. Wollman vond dat het passen van de headset aanvoelt als een bezoek aan de optometrist. Beide vrouwen gaven de voorkeur aan de Dual Loop Band, die comfortabeler zit en meer opties biedt voor de pasvorm.

Typen met het zwevende toetsenbord werkte “redelijk goed” voor Low, althans voor korte zinnen. Wollman vond het typen frustrerender en kon zich moeilijk voorstellen dat je de headset voor echt werk gaat gebruiken. De nieuwe immersive video dan? Wollman voelde zich ondergedompeld, maar ook buitengesloten. Je hebt het gevoel een spook te zijn op een evenement waar niemand je ziet of met je communiceert. De verslaggevers kregen een betaversie van de Disney+ app te zien, die indruk maakte. Het leek op een videogame, waarbij je zelf je achtergrond kiest voordat je een film gaat kijken.

Meditatie was een toepassing die wel beviel. “Het is grappig om te zien hoe geschikt een headset is voor zoiets als mediteren, waarbij je letterlijk alle afleiding van de wereld kunt blokkeren en je gewoon kunt focussen op je ademhaling,” aldus Low.

Conclusie? Low is onder de indruk van de oog- en handtracking, maar was “niet overtuigd om dit urenlang te gebruiken, zelfs al is de ervaring geweldig”. Het was de beste en meest doordachte VR/AR/MR-headset die Low ooit heeft gebruikt. Ook Wollman vond de headset gemakkelijk om te gebruiken, maar of een leuke ervaring voldoende is om er $3.500 voor uit te geven?

Verder lezen: Engadget

Conclusie: Vision Pro hands-on ervaringen

Apple probeerde de demo’s in een zo gecontroleerd mogelijke omgeving uit te voeren, zodat er niets mis kon gaan. De Vision Pro móet namelijk een succes worden. Of dat is gelukt, is nog maar de vraag. Kijkend naar de meningen van deze (beperkte) groep media, is wel duidelijk dat de Solo Band niet zo comfortabel draagt en dat het toetsenbord wat omslachtig is, maar dat de Vision Pro in vergelijking met andere headsets wel indruk maakt.

Dit zijn nog maar eerste indrukken, ook al heeft Joanna Stern inmiddels de vierde demo achter de rug. Over een paar dagen verwachten we de eerste écht reviews en ervaringen, van mensen die de headset een paar dagen thuis hebben kunnen uitproberen en hun ervaringen met vrienden en collega’s hebben kunnen uitwisselen. Uiteraard leverden Stern’s tweets ook weer de gebruikelijke domme reacties op, zoals deze: “Ik heb er al eentje gekocht, ga ik spijt krijgen?” Tja, dat is het risico van per se de eerste te willen zijn. Wacht dan liever de eerste echte reviews af en en baseer je niet op de mening van iemand die alleen in korte, door Apple geënsceneerde demo’s heeft gezeten.