Apple moet in de VS de App Store-regels versoepelen, maar doet dit op een manier die de ontwikkelaars nauwelijks een stap verder brengt. Zo moeten ze 27% afdragen aan Apple als ze een alternatieve betaalmethode aanbieden.

Het percentage van 27% zal iedereen bekend in de oren klinken: dit is namelijk hetzelfde percentage dat Apple vraagt aan datingapps die in Nederland een externe betaalmethode willen gebruiken. Dit was het uitkomst van een langdurige strijd tussen Apple en de Autoriteit Consument en Markt. Ook daarbij werd Apple gedwongen om externe betaalmethoden toe te staan. Apple verplicht de ontwikkelaars daarbij om toch 27% van alle verkopen af te staan en probeert gebruikers af te schrikken met waarschuwingen over fraude en onveiligheid. Bij de nieuwe regels rondom de Amerikaanse App Store-versoepeling geldt dit ook.

De wijzigingen zijn de uitkomst van een rechtszaak tussen Apple en Epic Games. Apple werd vorig jaar al gedwongen om wijzigingen door te voeren, maar vocht dit aan en kreeg daardoor een paar maanden uitstel. Nu het Hooggerechtshof heeft besloten om het door Apple aangetekende hoger beroep niet in behandeling te namen, is de zaak daarmee afgesloten en is Apple verplicht om versoepelingen door te voeren.

Epic gaat opnieuw procederen

Maar die versoepelingen vallen niet goed bij CEO Tim Sweeney van Epic. Hij ziet nu al een paar problemen:

Apple voert een oneerlijke 27% toeslag in op aankopen buiten de App Store om. Dit is ooit eerder gedaan. Ontwikkelaars mogen voortaan linken naar een betaalmethode buiten de app (op het web), maar Apple stelt daar beperkingen aan. De links mogen niet genoemd worden in het normale betaalproces en moeten in een aparte sectie in de app staan, ver weg van de normale plek waar je iets koopt. Ontwikkelaars mogen alleen naar een algemene browserpagina verwijzen, waar gebruikers opnieuw moeten inloggen. Je mag de aankoop dus niet klaarzetten in een winkelmandje, zodat gebruikers snel kunnen afrekenen. Gebruikers moeten handmatig op zoek gaan naar het digitale item dat ze willen kopen. Apple schrikt gebruikers af met waarschuwingen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de privacy en veiligheid van de aankopen en dat functies zoals het beheer van abonnementen en refunds niet beschikbaar zijn.

Epic is van plan om deze punten aan te vechten in een nieuwe rechtszaak bij de districtsrechtsbank. De strijd tussen Apple en Epic is dus nog niet voorbij.

Dit gaat er veranderen in de Amerikaanse App Store

Apple gaat gebruik maken van de StoreKit External Purchase Link Entitlement. Ontwikkelaars moeten toestemming vragen om extern te kunnen linken. Als iPhone-gebruikers binnen 7 dagen na het klikken op de link iets kopen, moet de ontwikkelaar 27% van de omzet afdragen. Voor kleine ontwikkelaars geldt 12% en voor langlopende abonnementen is het ook 12%. Dit ligt maar een fractie lager dan de normale percentages van 30% en 15% die Apple hanteert als je gebruik maakt van het App Store-betaalsysteem. Ontwikkelaars zijn verplicht om ook altijd in-app betaling via de App Store aan te bieden.

Paragraaf 3.1.1(a) van de App Store-regels is nu bijgewerkt en bevat nieuwe regels voor ontwikkelaars die willen linken naar externe betaalmethoden. Sjablonen maken duidelijk hoe de schermen in third party-apps eruit moeten zien:

Wie meer wil weten kan sectie 3.1.1(a) van de App Store regels erop na slaan of de nieuwe pagina over betaalmethoden buiten de App Store bestuderen. Voor een echte versoepeling van de App Store-regels is een tweede ronde aan rechtszaken en onderzoeken door overheden nodig, om te bepalen wat een eerlijke oplossing is voor beide partijen.