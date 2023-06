visionOS zelf testen doe je zo

Apple heeft de eerste versie van visionOS uitgebracht, die je via de nieuwste Xcode betaversie kunt bekijken op je Mac. Het maakt deel uit van de nieuwste Software Development Kit (SDK), waarmee iedereen alvast aan de slag kan. Ook jij kunt nu alvast bekijken hoe de menu’s eruit zien en hoe de interactie werkt van de Vision Pro, zonder dat je ook maar een cent hoeft te betalen voor een developeraccount. Je ziet hoe de doorzichtige vensters, schaduweffecten en animaties eruit zien en kunt bladeren door de Instellingen-app en meer. En dankzij de SDK zijn er ook weer wat nieuwe ontdekkingen gedaan! Zo is er voor het eerst meer duidelijkheid over de virtuele omgevingen.



Dit zijn de Enviroments van visionOS

Met de Vision Pro-headset is het mogelijk om je van de buitenwereld af te sluiten en te kiezen voor een van de ‘Environments’. Zo krijg je het gevoel alsof je op een heel andere plek op de aardbol bent en niet in je eigen huiskamer. Apple maakte eerder bekend dat Mount Hood een van de Environments is, maar dankzij de SDK kunnen we ze nu allemaal zien.

Hier kun je uit kiezen:

Haleakala

Yosemite

Sky

Joshua Tree

Lake Vrangla

Mount Hood

The Moon

Beach

White Sands

Winter Light

Fall Light

Summer Light

Spring Light

Je kunt een virtuele omgeving betreden door aan de Digital Crown te draaien. Je ziet dan niets meer van je eigen omgeving. Zo’n virtuele omgeving kun je gebruiken als achtergrond voor een film, apps, telefoongesprekken en meer. Ontwikkelaar @SteveMoser ontdekte niet alleen dit, maar ook allerlei andere weetjes uit de SDK.

Zo kun je visionOS zelf proberen

Als je zelf aan de slag wilt gaan met visionOS en de SDK van de Vision Pro-headset, moet je het volgende doen: ga naar de developer-website van Apple en installeer de Xcode 15 beta 2. Dit heb je in ieder geval nodig:

visionOS 1 Beta Simulator Runtime (.dmg bestand)

Command Line Tools for Xcode 15 beta 2

Font Tools for Xcode 15 beta

Vervolgens kun je aan de slag gaan met de speciale simulator voor visionOS. Apple biedt op deze pagina ook nog wat meer tools, zoals de Reality Composer en Reality Converter, die je mogelijk nodig hebt. Reality Composer Pro is een app waarmee je je 3D-content voor visionOS kunt voorbereiden en als preview kunt bekijken. De Reality Converter geeft je de mogelijkheid om AR-bestandsformaten te converteren van .obj, .gltf en .usd naar het standaard USDZ-formaat. Je kunt dit ook gebruiken om eigenschappen van de textuur aan te passen. Met de USDZ-tools heb je een collectie Python-scripts voorhanden om USD-conversies te doen. Tenslotte kunnen de AR Quick Look-plugin en de Unity 3D development tools van pas komen.

Maar wellicht ben je alleen geïnteresseerd in hoe het eruit ziet en blijf je bij de visionOS-simulator hangen. Wil je hulp bij het maken van je visionOS-app, dan zijn er vanaf juli Developer Labs via Apple beschikbaar in verschillende steden wereldwijd.

Human Interface Guidelines voor visionOS

Om designers en ontwikkelaars op weg te helpen heeft Apple ook de Human Interface Guidelines voor Vision Pro uitgebracht. Hiermee krijg je aanwijzingen hoe een goede visionOS-app eruit moet zien: benaderbaar en vertrouwd, maar tegelijk moet het ook een bijzondere ervaring bieden en je omringen met mooie content, nieuwe mogelijkheden of spannende avonturen. Apple adviseert om de content niet te druk te maken, waardoor mensen zich overweldigd zouden kunnen voelen. Verder is het onverstandig als mensen tijdens het gebruik moeten rondlopen of anderszins bewegen. Je zou dan kunnen struikelen of iets kunnen omgooien en bovendien kun je gedesoriënteerd raken.