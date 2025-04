Apple lijkt zich niet uit het veld te laten slaan door de tegenvallende verkoopcijfers van de Vision Pro. Achter de schermen werkt het bedrijf aan twee nieuwe modellen van de headset: een goedkopere consumentenversie én een geavanceerdere variant voor professioneel gebruik. Daarmee probeert Apple de mixed reality-markt opnieuw te veroveren, terwijl het grote doel — echte AR-brillen — voorlopig nog toekomstmuziek blijft.

Wat wordt er nieuw in de Vision Pro 2?

Hoewel eerder geruchten gingen dat Apple de ontwikkeling van de Vision Pro 2 had stopgezet lijkt de ontwikkeling nu toch druk onderweg te zijn. Apple houdt het naar verluidt niet bij één, maar twee nieuwe Vision Pro modellen. Eén van de nieuwe modellen moet vooral aantrekkelijker worden voor de gemiddelde gebruiker. De eerste generatie Vision Pro is met zijn prijs van €3.999,- en gewicht van bijna 700 gram allesbehalve toegankelijk. Veel gebruikers klagen over ongemak bij langdurig gebruik en Apple verkoopt zelfs extra hoofdsteunen om het draagcomfort te verbeteren.

Het nieuwe model moet lichter worden en een vriendelijker prijskaartje krijgen. Apple zou zelfs zijn oorspronkelijke plan hebben aangepast: in plaats van een simpele hardware-upgrade (van M2 naar M5-chip) wil het bedrijf nu écht doorontwikkelen aan een nieuw ontwerp. Daarbij speelt ook mee dat Meta met zijn goedkopere Quest-headsets een stevige voorsprong heeft op consumentenmarkt voor mixed reality.

Er waren al langer geruchten rondom de Vision Pro 2 (waarbij er al gespeculeerd werd over een lichter model), maar de informatie van nu laat zien dat Apple nog steeds plannen lijkt te hebben.

Zakelijke variant van de Vision Pro 2

Naast dat eerste nieuwe model werkt Apple nog aan een tweede model. Met deze variant richt Apple zich op de zakelijke markt. Deze Vision Pro wordt ontworpen om bedraad te werken met een Mac. Door de headset via een kabel aan te sluiten, kan de latentie drastisch omlaag — belangrijk voor toepassingen waarbij iedere milliseconde telt. Denk aan medische visualisatie, vluchtsimulaties of andere veeleisende toepassingen.

Apple experimenteerde eerder met een soort AR-bril die met een Mac moest samenwerken, maar heeft dat idee inmiddels geschrapt. In plaats daarvan kiest het nu voor een VR-achtige aanpak met de bekende Vision Pro-technologie, maar dan geoptimaliseerd voor professioneel gebruik.

Wat is het doel van een nieuwe Vision Pro?

Apple-CEO Tim Cook heeft al jaren een duidelijke visie rondom AR: een lichtgewicht bril die je de hele dag kunt dragen, met slimme lagen informatie over de echte wereld heen. Dat is voorlopig nog toekomstmuziek, want de technologie zoals compacte batterijen, haarscherpe displays en krachtige chips is er simpelweg nog niet klaar voor.

In de tussentijd kijkt Apple naar andere vormen van ‘wearables’, zoals slimme brillen met camera’s en microfoons en AI-functies op de Apple Watch en AirPods. Sommige van deze ideeën klinken nu nog als toekomstmuziek, daarom zet Apple in de tussentijd vooral in op het verfijnen van de Vision Pro.

Hoewel de Vision Pro niet verkrijgbaar is in Nederland, kan je deze met een omweg in Nederland krijgen. Hoe je dat doet, lees je in onze uitleg.