Vision Pro is ook te bedienen zonder ogen en handen

Misschien vraag je je af of de Vision Pro-headset wel zo geschikt is voor mensen met een beperking. Je hebt immers ogen, oren en handen nodig voor een optimale ervaring. Maar aan alles is gedacht.

Vision Pro toegankelijkheid

Volgens Apple is visionOS het besturingssysteem dat in de eerste versie meer toegankelijkheidsfuncties heeft dan elk ander platform van Apple. Eerder deze week volgden we een WWDC-sessie hierover, gepresenteerd door een Apple-medewerker met een visuele beperking. Hij legde uit hoe je als blinde gebruiker toch bepaalde functies kunt gebruiken. Maar tegelijk was het een aansporing voor ontwikkelaars om te zorgen dat hun Vision Pro-apps voldoende toegankelijk zijn.



Eerlijk is eerlijk: als blinde gebruiker krijg je niet dezelfde ervaring als een persoon die de interfaces in de ruimte ziet zweven. En ook bij de andere functies is het nog wel wat behelpen, als je alles via een omweg moet doen. Het is uiteindelijk niet de meest simpele manier (anders had Apple die wel voor mensen zónder beperking gekozen). Maar er is wel geprobeerd om alles zo bruikbaar mogelijk te maken, onder andere door support voor VoiceOver toe te voegen. Je kunt hiervoor in de Instellingen-app een shortcut instellen en het vervolgens activeren door driemaal op de Digital Crown te drukken.

Pointer Control om iets aan te wijzen

De Vision Pro wordt ook grotendeels bediend met de ogen en handen. Zo moet je naar een item kijken om het te selecteren, waarbij gebruik wordt gemaakt van oogtracking. Ben je daar niet toe in staat, dan is er Pointer Control. Dit is een aanwijsstokje zoals bij schoolborden wordt gebruikt. Hiermee wijs je met je hoofd, pols of wijsvinger aan wat je wilt selecteren. Je kunt kiezen welk lichaamsdeel je gebruikt om de stok te bedienen en kunt in de instellingen de gevoeligheid aanpassen. Deze stok vervangt dus de oogtracking.

Dwell Control voor handbewegingen

Een andere belangrijke component bij het bedienen van de Vision Pro zijn je handen. Met opties zoals Tap, Double Tap en Pinch & Drag kun je de headset bedienen. Heb je geen handen of ben je niet in staat om die te gebruiken, dan is er Dwell Control. Hierbij krijg je opties op het scherm om te tikken, bladeren, lang ingedrukt te houden en slepen. Deze opties bevinden zich aan de linkerkant van de interface en je kunt ze activeren door ernaar te kijken.

Voor mensen die snel overweldigd raken door alle mogelijkheden is Vision Pro misschien niet het meest logische apparaat. De ruimtelijke interface en de nieuwe manier van bedienen kunnen nogal te veel van je vragen, vooral als je een cognitieve beperking hebt. In iOS 17 heeft Apple hiervoor Hulpbedieningstoegang (Assistive Access) toegevoegd, waarbij je apps in een vereenvoudigde weergave te zien krijgt. Daarnaast was er al langer Begeleide toegang (Guided Access). Bij Vision Pro is er een combinatie aanwezig. Guided Access op de Vision Pro zorgt ervoor dat je maar één app te zien krijgt, waarbij alle niet-essentiële onderdelen zijn weggehaald. Ook worden meldingen en de mogelijkheid om op hardwareknoppen (zoals de Digital Crown) te drukken beperkt.

Zo zijn er nog meer functies: voor mensen die niet kunnen spreken is er Type to Siri en mensen die niet goed kunnen zien kunnen kleurenfilters inschakelen of het contrast verhogen. Raak je snel gedesoriënteerd, dan is er de mogelijkheid om beweging te verminderen. Een geanimeerde achtergrond met golvend water verandert dan in een stilstaande afbeelding, die nog wel de indruk wekt dat het water beweegt. Maar je wordt er niet meer door afgeleid. Heb je een gehoorapparaat nodig, dan kun je die uiteraard ook koppelen met je Vision Pro.

Brildragers – een vrij gangbare visuele beperking – hebben de meeste pech: zij zullen de vrij dure magnetische lenzen van Apple moeten aanschaffen of overstappen op contactlenzen. Gezien de hoge prijs van de Vision Pro (en dus ook van de accessoires) klinkt een ooglaserbehandeling opeens niet zo duur meer.

Meer over de Vision Pro lees je in onze round-up en voor het kijken van de sessie ‘Create accessible spatial experiences‘ moet je op de Apple Developer-website zijn.