Tweede generatie headset in ontwikkeling

Nikkei Asia sprak met vier mensen die op de hoogte zijn van het project. De eerste versie van Apple’s AR/VR-headset zal “extreem duur” zijn met prijzen tussen de $3.000 en $5.000. Deze eerste headset wordt gebouwd door het Chinese bedrijf Luxshare, niet de gebruikelijke Taiwanese partners Foxconn en Pegatron. Dat is opmerkelijk, want Apple vertrouwt meestal op vaste partners voor het maken van eerste generatie-producten. Luxshare zou het ontwikkelteam in Shanghai hebben overgenomen, dat eerder eigendom was van Pegatron. Luxshare is al langer verantwoordelijk voor een deel van de iPhone-, Apple Watch- en AirPods-productie.



Pegatron zou de afgelopen vier jaar wel met Apple hebben samengewerkt, maar er zou hierbij sprake zijn van een knipperlichtrelatie. Het bedrijf zou sceptisch zijn geraakt over Apple’s plannen en zijn afgehaakt om zich op andere projecten te richten.

De tweede generatie zal wel door een Taiwanese partner worden ontwikkeld, namelijk Foxconn, zo beweert Nikkei Asia. Dit tweede model zal nog steeds niet bereikbaar zijn voor de massa, want geruchten spreken over een prijsniveau dat vergelijkbaar is met een “high-end Mac-computer”. Foxconn zal bij de productie van dit tweede model vooral de nadruk leggen op het automatiseren van de massaproductie en het verbeteren van de productie zelf, om de kosten te verlagen. Dat er een goedkopere variant aan zit te komen, is eerder al gemeld door onder andere The Information en Mark Gurman van Bloomberg. Deze heeft goedkopere onderdelen, zoals lenzen met een lagere resolutie.

De eerste headset wordt vermoedelijk voor of tijdens WWDC 2023 in juni onthuld en heeft meer dan een dozijn camera’s, dubbele 4K-lenzen, geavanceerde oog- en handtracking en een fysieke knop die vergelijkbaar is met de Digital Crown op de Apple Watch. De headset zou beschikken over een iOS-achtige interface met een raster van apps. Volgens Nikkei Asia is de hoge aanschafprijs van deze eerste headset wel te verklaren: Apple wil displays gebruiken die $150 per oog kosten, terwijl een normaal iPhone-display $60 kost. Het zou daarom alleen interessant zijn voor “passionele tech geeks en vermogende klanten”.