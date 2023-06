Apple Vision Pro gaat $3.499 kosten in de Verenigde Staten. Maar wat wordt de prijs in euro's? Door naar andere Apple-producten te kijken kunnen we al een goede schatting maken. Is de prijs te duur voor wat je krijgt, of valt het wel mee?

Apple Vision Pro: te duur als speeltje*

De prijs van de Vision Pro zal voor veel mensen even schrikken zijn geweest. Natuurlijk zijn wel al gewend aan dure Apple-producten zoals het Pro Display XDR (vanaf €5.499,-). Dat product zul je als gewone gebruiker niet zo snel overwegen, omdat het voor professionals met een Mac Pro of Mac Studio is bedoeld. Bij de Vision Pro lijkt dat in eerste instantie anders: dit zou net zo goed een consumentenproduct kunnen zijn voor het kijken van films en het spelen van games. Maar dan loop je al snel tegen beperkingen aan: hij gaat maar 2 uur mee op een batterij terwijl een film veel langer duurt, je krijgt een eerste generatie product dat zich nog moet bewijzen en het ziet er raar uit als je in de bus zit. Wie echter wat beter kijkt, begrijpt dat de Vision Pro nog helemaal niet voor doorsnee consumenten is bedoeld (en dat wisten we natuurlijk al, want die goedkopere consumentenversie komt veel later).

*Tenzij je niet weet wat je van gekkigheid met je geld moet doen



Vision Pro voor professionals

De voorbeelden die Apple tijdens de aankondiging liet zien maakten duidelijk dat de Vision Pro in eerste instantie voor duurbetaalde kenniswerkers is bedoeld. Mensen die vaak onderweg aan presentaties moeten werken, in hotelkamers een videogesprek moeten voeren en soms in de trein nog een rapport moeten afmaken. Voor die groep mensen kan de Vision Pro een uitkomst zijn, want je hoeft geen extern scherm mee te nemen en je kunt op een ‘immersive’ manier aan videogesprekken deelnemen, zonder dat je een surround sound-systeem in de kofferbak hoeft mee te nemen. Kijk je naar de vele sensoren en camera’s, dan is de prijs van $3500 niet eens zo overdreven. De Vision Pro is een van de meest complexe producten die Apple heeft gemaakt en is niet te vergelijken met een topmodel MacBook Pro, waarbij alleen wat meer geheugen, opslag en betere componenten zijn toegevoegd. Apple probeert met allerlei slimme trucs te zorgen dat je tijdens het dragen nog contact maakt met je omgeving, door je ogen te projecteren op het scherm en je (via camera’s) te laten rondkijken in je omgeving. Misschien vind je dat onnodig, maar feit blijft dat er zelden headsets zijn uitgebracht die zo geavanceerd zijn als de Vision Pro.

Ons advies: probeer de headset een keertje als ‘ie uit is, om jezelf een beeld te vormen of je dit nodig hebt. Wellicht ben je in één keer om, maar de kans is groot dat je besluit om nog even te wachten op een goedkopere versie. Of wacht tot het moment dat we zeker weten dat de Vision Pro een succes is en een blijvertje in het assortiment van Apple. De Apple Watch heeft er ook meerdere jaren over gedaan totdat doorsnee consumenten er het nut van inzagen.

Vision Pro is net zo duur als de Microsoft Hololens

De prijs van $3.500 is alleen te verkroppen als je er een duidelijke toepassing voor hebt, of als je van gekkigheid niet weet wat je met je geld moet doen. Het is trouwens precies dezelfde prijs die Microsoft ook vraagt voor de HoloLens 2. Microsoft richt z’n headset tegenwoordig sterk op de industrie, bouwwereld en monteurs die veel onderweg zijn, terwijl de Vision Pro vooral wordt getoond in een stemmig verlichte werksituatie en meer op (goedbetaalde) kantoorwerkers is bedoeld.

Prijs van de Vision Pro in euro’s: dit verwachten we

Apple heeft nog geen prijs in euro’s bekendgemaakt, maar we kunnen wel een geïnformeerde schatting maken op basis van andere Apple-producten die in dezelfde prijsklasse vallen. Gek genoeg zijn er niet zo heel veel Apple-producten van €3.500, maar deze komen qua prijs precies goed uit.

Voor hetzelfde bedrag: 16-inch MacBook Pro topmodel

Kies je het topmodel van de 16-inch MacBook Pro, met 12-core CPU, 38-core GPU en 32GB centraal geheugen. Je betaalt hiervoor $3.499,- (excl. tax) in de VS terwijl je in de Nederlandse Apple Store uitkomt op €4.199,- (incl. BTW). Ben je ondernemen en heb je de mogelijkheid om de BTW ter waarde van €728,75 af te trekken, dan ben je goedkoper uit.

Samengevat:

Prijs VS excl. tax: $3.499,-

Prijs Nederland excl. BTW: €3.470,25

Prijs Nederland incl. BTW: €4.199,-

Als de koers 1-op-1 zou zijn, is er weinig verschil, maar kijk je naar de werkelijke valutakoers dan zou je de europrijs ongeveer €3.270,- moeten zijn. Apple houdt echter rekening met diverse toeslagen, om bijvoorbeeld valutarisico’s af te dekken.

Ook voor hetzelfde bedrag: Mac Studio met wat extra’s

Kies je de Mac Studio dan zit het duurste model met $3.999,- te hoog qua prijs. Maar je kunt met een maatwerkconfiguratie wel een Mac Studio voor $3.498,99 samenstellen. Dit scheelt één dollarcent met de prijs van de Vision Pro. Je kiest dan het model met Apple M2 Max, 12-core CPU, 38-core GPU, 96GB centraal geheugen, 1TB opslag en Final Cut Pro voorgeïnstalleerd. In totaal net geen $3.498,99. In Nederland betaal je voor dezelfde configuratie €4.158,99 inclusief BTW en ook hier geldt: als je de BTW ter waarde van €€721,81 kunt aftrekken is het prijsverschil niet zo groot.

Samengevat:

Prijs VS excl. tax: $3.498,99

Prijs Nederland excl. BTW: €3.437,18

Prijs Nederland incl. BTW: €4.158,99

Kortom: we kunnen er vanuit gaan dat de Vision Pro in Nederland en België rond de €3.500,- gaat kosten en dat je inclusief BTW rond de €4.200,- kwijt bent.

Vision Pro financiering: $99 per maand?

Bij Microsoft’s HoloLens zagen we nog een andere mogelijkheid: mensen die de prijs van $3.500 te hoog vinden kunnen ook kiezen voor maandbetaling. Dit kost $99,22 per maand en je zit er 36 maanden aan vast. Je komt dan uit op een bedrag van €3.571,92 en betaalt dus maar een fractie meer.

Apple zou iets soortgelijks kunnen doen, waarbij je per maand de aanschafprijs van de Vision Pro afbetaalt. Microsoft heeft met de HoloLens als eerste een mixed reality-headset op de markt gebracht, maar lijkt z’n tijd wat vooruit. De tweede generatie verscheen vier jaar geleden en draait nu op Windows 11, maar volgens geruchten komt er geen opvolger meer in de vorm van een HoloLens 3. Door de Vision Pro op een breder publiek te richten en ook goedkopere versies voor consumenten uit te brengen zou Apple wel eens een succesformule te pakken kunnen hebben. Apple gokt daarbij vooral op Augmented Reality (AR) en veel minder op Virtual Reality (VR). En het mooie is: Apple heeft al een uitgebreid ecosysteem voor apps en heeft volledige controle over de hardware en software.

Prijs van Vision Pro-accessoires

Apple heeft tot nu toe alleen de prijs van de headset zelf bekendgemaakt. Daarnaast komen er losse accessoires zoals:

Verwisselbare Light Shield (rand rondom ogen)

Verwisselbare hoofdband

Extra lenzen voor brildragers

De prijzen van deze accessoires zijn nog niet bekendgemaakt, maar zullen net als de Mac Pro-wieltjes niet goedkoop zijn. Volgens Mark Gurman gaan de lenzen tussen de 300 en 600 dollar kosten. Hoofdbanden en andere accessoires zullen ook door third party-fabrikanten worden gemaakt. De eerste zijn al aangekondigd.



Een vervangende hoofdband en Light Shield door Bandwerk.

Wat kost de Vision Pro aan onderdelen?

Een andere interessante vraag is wat de Vision Pro aan onderdelen kost. Dit zijn natuurlijk niet de werkelijke kosten, want de jarenlange R&D en andere kosten voor design, marketing en logistiek zijn er nog helemaal niet in meegenomen. Twitteraar @Tech_Reve heeft een poging gedaan en komt op ongeveer 1.500 dollar, al zal niemand in staat zijn om precies te achterhalen hoeveel Apple voor de onderdelen heeft betaald. Het duurste onderdeel is volgens hem het Sony-display (700 dollar), de assemblagekosten van Luxshare (130 dollar) en de M2-chip (120 dollar). Andere onderdelen variëren van een paar dollar tot een paar tientjes.