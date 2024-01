Nog een paar dagen, dan gaat de pre-order van Apple’s allereerste mixed reality-headset van start. Om een Apple Vision Pro te kopen moet je vanuit Europa wel wat extra moeite doen, maar wie voorop wil lopen met het allernieuwste, heeft die moeite er misschien wel voor over. Wat kun je verwachten qua apps? De eerste aankondigen maken duidelijk dat het aanbod heel groot en tegelijk heel klein is. Apple belooft “meer dan 1 miljoen” iPhone- en iPad-apps die automatisch op de Vision Pro zullen werken (maar die niet geoptimaliseerd zijn). Verder zijn er “meer dan 250 games van Apple Arcade” beschikbaar en komen er 150 3D-films. Het gaat hier om reeds bestaande content, die via de Vision Pro te bekijken is. Maar we zijn natuurlijk vooral benieuwd naar nieuwe en aangepaste apps!

Vision Pro-apps voor entertainment

Vision Pro heeft nog geen ‘killer app’, maar het bekijken van immersive video’s en 3D-films zal waarschijnlijk een van de populairste toepassingen worden van de dure headset. Volgens Apple voelt het aan, alsof je naar een 30 meter breed scherm zit te kijken. De volgende entertainment- en streamingdiensten zullen klaar zullen zijn voor Vision Pro:

Apple TV+

Disney+

HBO Max (Max in andere landen)

djay

Daarnaast zullen er nog “andere diensten” zijn, die nog niet genoemd kunnen worden. In de Apple TV-app op de headset zullen 150 titels beschikbaar zijn, die in stereoscopische 3D-weergave te bekijken zijn. Daarnaast biedt visionOS ondersteuning voor een nieuw entertainmentformaat, Apple Immersive Video. Dit is dit is 8K-content met 180 graden 3D-beeld en ruimtelijke audio. Hiermee bevind je je midden in de actie. Apple noemt als voorbeeld ‘Encounter Dinosaurs’, waarmee je het gevoel krijgt dat je tussen de dino’s staat. Ook het kijken van sportwedstrijden zou erg ‘immersive’ kunnen worden als je tussen de spelers op het veld kunt staan.

Voorbeeld: (HBO) Max op Vision Pro

Een voorbeeld van een app die speciaal is aangepast is te vinden bij (HBO) Max, dat buiten Nederland kortweg Max heet en de content van HBO en Discovery combineert. De nieuw ontwikkelde app biedt volgens topman Adam Bader van WarmerMedia een “compleet andere ervaring“. Met de native Max-app kun je vanaf de eerste dag HBO-films en televisieprogramma’s streamen op je Apple Vision Pro headset. “Mijn team en ik hebben er hard aan gewerkt om Max op de introductiedag naar Apple Vision Pro te brengen. We kunnen niet wachten tot onze klanten het kunnen proberen!” Hij wilde niet zeggen of WarnerMedia ook stereoscopische 3D-content en Apple Immersive Video gaat ondersteunen. Bij normale 2D-films gaat de batterij 2,5 uur mee, maar bij het kijken van 3D en immersive films zou het wel eens een stuk korter kunnen zijn. Je zult dan halverwege de film moeten pauzeren om tussendoor te kunnen opladen.

Voorbeeld: djay op Vision Pro

Apple vindt de komst van de djay-app van Algoriddim zo belangrijk, dat ze er zelfs een hele reportage over hebben gemaakt. Op de website van Apple vertelt Karin Morsy, CEO en medeoprichter van Algoriddim, dat ze meteen begrepen dat djay een perfecte app voor Vision Pro zou zijn. “Toen we hoorden over Apple Vision Pro, voelde het alsof djay een beest was dat ontketend wilde worden. Onze visie met Algoriddim is om dj’en toegankelijk te maken voor iedereen” en de Apple Vision Pro is volgens Morsy de verwezenlijking van die droom. Daarbij vergeet de CEO te vermelden dat een apparaat van $3.500 misschien niet echt “toegankelijk is voor iedereen”.

De djay-app op Vision Pro.

Morsy beschrijft de ontwikkeling van djay voor visionOS als “de wildste sprint van ons leven”. Allereerst moest worden bepaald hoe djay er op Vision Pro uit moest zien. Het team koos voor meerdere omgevingen met verschillende niveaus van immersie. Er zijn ook verschillende weergaves, met een venster of een zwevende 3D-kubus die dient als effectenpaneel van djay. Wat er nog meer aan te pas kwam bij het ontwikkelen van de app kun je lezen op de Apple-website.

Vision Pro-apps: productiviteit

Apple benadrukt dat Vision Pro ook erg geschikt is voor allerlei werkgerelateerde taken. Apps kunnen op elke schaal naast elkaar worden weergegeven voor multitasken, waarbij je gebruik kunt maken van een Bluetooth-toetsenbord en -muis. Met Mac Virtual Display kan de headset je zelfs een enorm 4K-beeldscherm voor je ogen toveren, dat een “oneindig canvas voor productiviteit” biedt.

Apple zegt dat de volgende productiviteitapps op Vision Pro beschikbaar zullen zijn:

Microsoft 365-apps (details nog niet bekend)

Fantastical

JigSpace

Slack

Apple Keynote

Apple Freeform

In demo’s van Vision Pro heeft Apple al meermaals Keynote en Safari laten zien, maar of Pages, Numbers en andere apps ook te gebruiken zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat de meeste eigen apps van Apple nog geen visionOS-versie hebben. Ontwikkelaar Steve Troughton-Smith merkte op, dat Keynote en TestFlight de enige Apple-apps zijn die al een native visionOS-app in de App Store hebben staan.

Apple Keynote in het Steve Jobs Theater.

Sommige apps zoals GarageBand, Swift Playgrounds, Final Cut Pro en Logic Pro kunnen op Vision Pro draaien in de compatibiliteitsmodus. Je krijgt dan in feite de iPadOS-versie te zien. Andere apps zoals iMovie zijn nog niet geschikt voor Vision Pro.

Voorbeeld: Keynote op Vision Pro

visionOS is gebaseerd op iPadOS, dus veel apps zullen eruit zien zoals we op de iPad gewend zijn. Keynote heeft uiteraard wel een iets andere gebruikersinterface gekregen, die doorzichtig is om meer gevoel van diepte te teven. Links krijg je de dia’s te zien en onderin zit de balk voor allerlei bewerkingen. Zodra je de presentatie start wordt de Keynote-app gedimd, zodat je je kunt concentreren op de inhoud. Met een zwevend paneel kun je het afspelen van dia’s aansturen.

Keynote op Vision Pro (bron: Apple)

Bovenaan staan enkele knoppen om het document te delen, instellingen te wijzigen en een schermvullende presentatie te starten. Screenshots wekken ook de indruk dat je een Keynote-presentatie via AirPlay kan mirroren op een ander scherm. Je bedient dan het afspelen van de dia’s vanaf de Vision Pro, terwijl anderen op een groot scherm meekijken.

Apple Keynote op Vision Pro, waarbij anderen via een scherm meekijken.

Of je als spreker indruk maakt door de hele tijd met een headset op te lopen, daar zijn we nog niet zo heel zeker van. Maar je trekt in ieder geval wel bekijks.

Apple Vision-apps voor communicatie

Als we het over werk hebben, dan moet er natuurlijk ook gecommuniceerd worden. FaceTime is van de partij, maar ook enkele third party-apps:

FaceTime

Zoom

Cisco Webex

Microsoft Teams

Bij deze apps is het belangrijk dat je je gespreksgenoten goed kunt horen en zien. Spatial Audio zorgt ervoor dat de stem van alle deelnemers uit de juiste richting komt. FaceTime op een Vision Pro maakt gebruik van de ruimte om je heen, zodat het iedereen levensgroot lijkt. Als een deelnemer een Vision Pro draagt, verschijnt hij/zij als Spatial Persona.

Een Persona is een authentieke, ruimtelijke weergave van de persoon. Anderen kunnen tijdens het gesprek realtime diens gezichtsuitdrukkingen en handbewegingen zien. Dit is overigens een projectie, dus het zijn geen livebeelden van de werkelijke persoon.

Een 3D Persona van jezelf maken met Vision Pro.

Met behulp van machine learning kan de Vision Pro in slechts enkele minuten een Persona aanmaken van een bepaalde persoon. Deze Persona werken ook in videoconferentie-apsp van andere fabrikanten, zoals Zoom, Cisco Webex en Microsoft Teams.

Vision Pro games

Apple belooft dat er meer dan 250 games vanuit Apple Arcade beschikbaar zijn op Vision Pro. Het gaat hier om bestaande games, die dus niet geoptimaliseerd zijn voor Vision Pro. Wel belooft Apple nieuwe game-ervaringen in titels zoals NBA 2K24 Arcade Edition en Sonic Dream Team. Die kun je namelijk spelen op een gigantisch scherm, met ruimtelijke audio en ondersteuning voor populaire gamecontrollers. Daarmee zit je er midden in.

Ook komen er nieuwe ruimtelijke versies van games zoals Game Room, What the Golf? en Super Fruit Ninja. Deze maken gebruik van de ruimte om je heen, zodat het bijvoorbeeld lijkt alsof je echt een golfballetje slaat, al is het nog steeds in een getekende omgeving:

What The Golf op Vision Pro.

Apple belooft op het gebied van gaming het volgende:

Toegang tot meer dan 250 games via Apple Arcade

Ondersteuning voor draadloze PS5- en Xbox-controllers (en andere)

Er komen nog meer games aan, die buiten Apple Arcade om zijn ontwikkeld. Maar die noemt Apple niet in het persbericht. Wel weten we dat de volgende AR/VR-games in ontwikkeling zijn:

Just Hoops

Demeo

Contour

Game Room

Mind Way

Rec Room

Game Room komt naar Vision Pro, zo blijkt uit de tweede tegel.

Conclusie: Vision Pro-apps

De eerste tijd zal het nog behelpen zijn met apps. Er staan wel een paar aansprekende apptitels in de aankondiging, maar als je jouw favoriete app wil gebruiken zal er vaak sprake zijn van een opgeblazen iPad-app. Volgens YouTuber Quinn Nelson is slechts de helft van Apple’s eigen apps geoptimaliseerd voor Vision Pro. Dat Apple zelf meer tijd nodig heeft om de eigen apps aan te passen, maakt wel duidelijk dat het omzetten van third party-apps ook voor externe ontwikkelaars niet zo eenvoudig zal zijn. Gezien de voorlopig kleine gebruikersgroep is het de vraag of veel ontwikkelaars wel de moeite zullen nemen om een native visionOS-app te maken. De Vision-headset zal pas kunnen doorbreken op het moment dat er een goedkopere versie uit is en veel ontwikkelaars zullen die wachttijd aangrijpen om te kijken hoe het platform zich ontwikkelt, om zeker te weten of het maken van een speciale visionOS-app wel iets oplevert

