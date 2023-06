Vision Pro developer kit

Bij de overstap naar Apple Silicon waren er ook developer kits, bestaande uit een omgebouwde Mac mini voorzien van M1-chip. Dit was bedoeld om ontwikkelaars alvast aan het werk te zetten, om hun bestaande apps aan te passen en nieuwe te kunnen ontwikkelen. Bij de Vision Pro-headset speelt dit nog eens extra, omdat dit een compleet nieuw device is dat pas begin 2024 beschikbaar komt en $3.499,- gaat kosten.



Zonder toegang tot de hardware zullen ontwikkelaars moeite hebben met het bouwen en testen van hun apps voor het visionOS-platform. De Vision Pro developer kit lost dat op. Ontwikkelaars kunnen een aanvraag indienen , maar verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. Behalve dan, dat ze vanaf juli 2023 beschikbaar worden gesteld.

Mogelijk moet er wel fors voor betaald worden. Ter vergelijking: bij eerder developer kit vroeg Apple er 500 dollar voor, maar het ging hierbij ‘slechts’ om een omgebouwde Mac mini. De developer kit voor de headset zal een stuk duurder zijn en mogelijk gaat Apple ook werken met een loting of een voorselectie, om te voorkomen dat consumenten zich plots als ontwikkelaar aanmelden om een goedkope Vision Pro in huis te halen.

Apple gokt erop dat spatial computing het volgende belangrijke computerplatform wordt en de Apple Vision Pro is de eerste stap in die richting. Apple belooft dat je bij aanschaf directe ondersteuning krijgt bij het maken van apps en games voor visionOS. Je wordt ook op de hoogte gehouden van events, mogelijkheden om te testen en andere hulp bij het maken van nieuwe toepassingen voor het platform.

Ontwikkelaars kunnen ook een verzoek indienen om hun app te laten beoordelen, zodat ze weten of deze geschikt is voor Apple Vision Pro. Omdat de software is gebaseerd op componenten uit iOS, iPadOS en macOS is de kans aanwezig dat sommige apps met een kleine aanpassing al geschikt kunnen worden gemaakt. Apple gaat ook ontwikkelaarslabs organiseren op zes locaties wereldwijd: Cupertino, Londen, München, Shanghai, Singapore en Tokio.

Wil je als consument een Apple Vision Pro-headset op je hoofd zetten, dan kan dat pas vanaf begin 2024. En je kunt nu alvast gaan sparen voor het aankoopbedrag van $3.499,-. Daarnaast kan de prijs nog oplopen door verschillende accessoires, zoals magnetische lenzen voor brildragers. De developer kit zal waarschijnlijk de meest basic versie bevatten, zonder extra’s.