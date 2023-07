Voor de bediening van de Vision Pro heeft Apple gekozen voor hand- en oogtracking. Diverse camera’s binnenin de headset zien waar je met je ogen naar kijkt en welk handgebaar je maakt om te scrollen. Dit is best even wennen, zelfs als je al veel andere virtual- of augmented reality-headsets gebruikt hebben. Veel van de headsets werken namelijk met eigen controllers die je gewoon in de hand houdt. Volgens Mark Gurman had Apple dit ook overwogen, maar heeft daar toch vanaf gezien.



Apple overwoog controller voor je vinger voor Vision Pro

Mark Gurman van Bloomberg deelt een leuk detail over de Vision Pro in zijn nieuwste nieuwsbrief. Tijdens de ontwikkeling van de headset, onderzocht Apple een apparaatje dat je op je vinger moest dragen waarmee je de headset kunt bedienen. De bediening zou dan uiteindelijk alsnog met je handen en vingers zijn, maar dus via een extern apparaatje in plaats van dat de Vision Pro de bewegingen van je handen en vingers volgt via de camera’s.

Hoe die vingercontroller er uiteindelijk uit zou zien en of er ook fysieke knoppen op zouden zitten, is niet duidelijk. Naast deze optie, heeft Apple ook de VR-controllers van andere fabrikanten getest met de Vision Pro, waaronder die van HTC. Maar uiteindelijk is ervoor gekozen om de Vision Pro volledig te besturen zonder extra accessoires, gewoon met je eigen handen en ogen. Je hebt daardoor dus geen extra apparaatjes in je handen. Dat betekent ook dat je je niet druk hoeft te maken om het opladen van extra accessoires.

Vision Pro wel geschikt voor gamecontrollers

Hoewel tijdens de onthulling van de Vision Pro de focus niet echt op games lag, is Apple’s headset daar wel voor geschikt. De headset werkt met heel veel Apple Arcade-games en gelukkig kun je daarvoor wel een gamecontroller gebruiken. Denk aan de controllers van de Xbox en PlayStation, zoals je die nu ook al kan gebruiken met je iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Apple zou ook geen plannen hebben om zelf een eigen gamecontroller te maken. Of je de geschikte gamecontrollers ook kan gebruiken om door de menu’s van visionOS te navigeren, is nog niet duidelijk. Op de Apple TV kun je dergelijke gamecontrollers wel gebruiken om door tvOS te bladeren.

Naast gamecontrollers voor het spelen van games, kun je ook een fysiek toetsenbord, muis of trackpad aansluiten om op de Vision Pro te werken. De headset werkt ook nauw samen met je Mac, zodat je het scherm van je Mac ook in augmented reality kan tonen en uitvergroten.