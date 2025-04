Gerucht: ‘Apple werkt aan Vision Air in een nieuwe kleur’

Apple is volgens geruchten bezig aan twee nieuwe varianten ter opvolging van de Vision Pro. Een van die twee schijnt een goedkopere en lichte variant te worden. Krijgen we dan de Vision Air?

Apple zou in 2025 een nieuwe mixed reality-headset op de markt brengen onder de naam Vision Air. Volgens betrouwbare lekker Kosutami is dit model bedoeld als een betaalbaarder alternatief voor de Vision Pro, met een lichter ontwerp en een lagere prijs. Met de Vision Air lijkt Apple te mikken op een breder publiek dat tot nu toe werd afgeschrikt door het hoge prijskaartje van de Vision Pro.

Vision Air: ‘Slanker, lichter en in Middernacht’

Eén van de belangrijkste veranderingen bij de Vision Air is het ontwerp. De headset zou aanzienlijk lichter en dunner worden dan zijn voorganger. Apple zou hiervoor gebruikmaken van titanium in de interne structuur en batterijbehuizing, wat zorgt voor een lager gewicht zonder in te boeten op stevigheid. De rest van de behuizing zou wel van aluminium blijven.

Qua uiterlijk krijgt het nieuwe model een subtiele make-over. Waar de Vision Pro alleen in zilver beschikbaar is, zou de Vision Air ook beschikbaar komen in een stijlvolle ‘Middernacht’-kleur – een donkerblauwe tint die Apple veelvoudig eerder heeft gebruikt.

Inmiddels is er ook een foto opgedoken van een stroomkabel in dezelfde kleur, wat de geruchten alleen maar doet versterken. Het kan echter ook zijn dat het om prototypes gaat, dus we houden een slag om de arm.

Sorry, forgot to send this out. pic.twitter.com/MA2pyUerbB — Kosutami (@Kosutami_Ito) April 16, 2025

Aangepaste kabel met nieuwe connector

Een ander detail is een herziene verbindingskabel tussen de batterij en de headset. Apple zou overstappen op een connector met 8-pins in plaats van de huidige 12-pins-connector. Dit zou kunnen wijzen op een duurzamere of strakkere afwerking. Het is nog niet duidelijk of de kabeltechnologie functioneel verandert of enkel qua materiaal en vormgeving.

Toekomst van mixed reality bij Apple

Met de Vision Air zou Apple een strategische stap zetten richting de mainstream adoptie van mixed reality. Door het combineren van high-end technologie met een slanker ontwerp en een vriendelijker prijskaartje, mikt Apple op een grotere gebruikersgroep.

Hoewel Apple de headset nog niet officieel heeft aangekondigd, wijzen de signalen op een introductie ergens aan het eind van 2025 of begin van 2026. Onbekend is nog of deze generatie Vision Pro of Vision Air in Nederland verkrijgbaar gaat zijn, aangezien de eerste generatie ook niet verkrijgbaar is in Nederland.

