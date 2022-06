Met Spatial Audio krijg je ruimtelijk geluid, zodat je midden in de muziek of film zit. iOS 16 voegt daar iets nieuws aan toe: de mogelijkheid om het ruimtelijke geluid van je AirPods nog beter af te stemmen op jouw oor. Daarvoor moet wel de positie en de vorm van je oor bekend zijn en daar heeft Apple iets op gevonden: een scan met de camera. Dit is Personalized Spatial Audio!

Personalized Spatial Audio: op welke AirPods?

Om deze functie te gebruiken heb je een van de volgende producten nodig:

AirPods 3

AirPods Pro

AirPods Max

Daarnaast heb je een iPhone nodig met TrueDepth-camera, oftewel met Face ID. Deze moet draaien op iOS 16 (beta) of nieuwer.

Het werkt niet op de iPad, ook niet de modellen met Face ID.

Personalized Spatial Audio instellen

Als je iOS 16 hebt geïnstalleerd en verbinding maakt met je AirPods krijg je meteen een pop-up om je ruimtelijke geluid persoonlijk te maken. Hiermee kun je de Dolby Atmos-ervaring nog meer verbeteren. Hiervoor gebruik je de TrueDepth-camera van je iPhone, die aan de voorkant zit. Je kunt onderstaande stappen het beste doen op een plek waar je je prettig voelt en niet in het openbaar vervoer of tijdens een verjaardagsfeestje. Net als het scannen van je gezicht voor Face ID ziet het er namelijk nogal… opvallend uit. Ook moet je zorgen dat er vrij zicht op je oren is, dus zorg dat mutsen, petjes en haarlokken niet in de weg zitten.

Het proces bestaat uit drie stappen: het scannen van de voorkant van je gezicht en beide oren.

Zo werkt het:

Verbind de AirPods met de iPhone. Ga naar de Instellingen-app. Bovenin het scherm zie je de gekoppelde AirPods. Je kunt ook naar de Bluetooth-instellingen van je AirPods gaan. Tik op Personalized Spatial Audio. Volg de aanwijzingen op het scherm om de voorkant van je gezicht te scannen met de camera. Scan je rechteroor. Scan je linkeroor. Klaar! De muziek klinkt nu nog beter.

Na het eenmalig instellen van deze functie zijn ook je andere AirPods geschikt voor Personalized Spatial Audio. Je hoeft het dus niet nogmaals op je andere AirPods te doen, mocht je die hebben. Het effect is het best te merken bij de AirPods 3 en AirPods Pro. Deze functie maakt onderdeel uit van iOS 16, dan in het najaar van 2022 voor iedereen met een geschikte iPhone verschijnt. Dit wil zeggen: een iPhone 8 of nieuwer.

Er zijn nog meer manieren om het geluid van je AirPods beter in te stellen.