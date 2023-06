Beperkte bewegingsruimte voor Vision Pro

Met de Vision Pro heb je keuze uit twee weergaven: eentje waarbij je je eigen woonkamer nog ziet (‘passthrough’) en een virtuele omgeving waarbij je jezelf in VR kunt onderdompelen (‘immersive’). Het is niet de bedoeling dat je dan hevig gaat bewegen, zo blijkt uit de documentatie. Apple heeft een gebied van 3 x 3 meter aangegeven als veilig gebied. Ga je daarbuiten, dan stopt de VR-ervaring en krijg je passthrough te zien. Dit wordt gemeten vanaf de oorspronkelijke positie van het hoofd. Analist Neil Cybart denkt dat Apple vooral het gebruik van AR voorrang wil geven boven VR.



Bij de invoering van de Vision Pro zullen AR-toepassingen dan ook meer de nadruk krijgen dan pure VR. Het is wel mogelijk, maar Apple wil liever dat je je omgeving nog blijft zien. In voorbeelden van andere fabrikanten (zoals Varjo) is te zien hoe een ontwerper rondom een virtuele auto kan lopen om het design tot in detail te bekijken. Dat is met Vision Pro waarschijnlijk ook mogelijk, maar in AR-weergave. Ben je afgeschermd van je omgeving, dan is het onveilig om zomaar rond te lopen in een kamer. Je zou van de trap kunnen vallen of iets kunnen omstoten. Ook heeft Apple een snelheidslimiet ingesteld, zodat je bijvoorbeeld niet tijdens het autorijden de headset kunt gebruiken. Voor in vliegtuigen is er een speciale Travel Mode, waarbij sommige functies zijn beperkt.

Niet geschikt voor tafeltennis

De beperking van de VR-ruimte werd ontdekt door CTO Hans Karlsson van het VR-bureau Mimir. Hij is teleurgesteld en noemt het “crippled VR”. Apple’s VR is volgens hem alleen bedoeld voor mensen die op de bank willen blijven zitten, dus geen tafeltennis of iets anders waardoor je iets meer beweegt. De bewegingsruimte wordt als volgt verwoordt in de documentatie van Apple:

When you start a fully immersive experience, visionOS defines a system boundary that extends 1.5 meters from the initial position of the person’s head. If their head moves outside of that zone, the system automatically stops the immersive experience and turns on the external video again. This feature is an assistant to help prevent someone from colliding with objects.

Dit betekent dus dat je vanuit je oorspronkelijke standpunt 1,5 meter in elke richting kan bewegen, wat een cirkelvormig gebied van 3 x 3 meter oplevert. Wellicht is Apple op dit moment nog voorzichtig en wil het bedrijf voorkomen dat je ongelukken veroorzaakt. YouTube staat vol met flaterfilmpjes waarin mensen vallen of iets omgooien en dat zal ook bij de Vision Pro weer veel kijkers trekken. Apple zou dan ook te maken kunnen krijgen met rechtszaken van Amerikanen, die de handleiding niet goed hebben gelezen. Van de andere kant is het mogelijk dat Apple het liefst wil dat je blijft zitten, zodat je minder moe wordt bij langdurige gebruik. Er zijn wel geruchten dat Apple voor de volgende Vision Pro plannen heeft om een Workout Mode toe te voegen voor Apple Fitness+.