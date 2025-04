Voor de Vision Pro heeft Apple het speciale Apple Immersive Video-bestand geintroduceerd. Dit zijn video’s die in een 180 graden weergave gefilmd zijn, waarin je jezelf helemaal kan onderdompelen in bijvoorbeeld een sportwedstrijd of een concert. Deze video’s zijn te bekijken op de Vision Pro, onder andere via de Apple TV-app. Maar nu heeft Apple een app uitgebracht waarmee je deze video’s kan beheren.

Apple Immersive Video Utility verschenen

De uitrol van dergelijke Apple Immersive Video’s loopt nog niet heel erg vlot, maar met deze app probeert Apple het beheren van dergelijke video’s in ieder geval makkelijker te maken. Met de app kun je video’s importeren, afspeellijsten maken en ze doorsturen naar de Vision Pro zelf. Heb je geen Vision Pro, dan heb je eigenlijk niets aan de app. De Immersive Video Utility biedt dus geen catalogus van allerlei video’s, maar is puur bedoeld om je verzameling te beheren.

Je kunt de video’s dankzij de Mac-versie ook op de Mac bekijken, hoewel je dan natuurlijk niet de volledige ervaring hebt die je wel op de Vision Pro kan krijgen. De app is dus het beste te vergelijken met een soort iTunes of Finder voor de Immserive Videos. Je kan draadloos een Vision Pro met de Mac-app verbinden, waarna je alles kan synchroniseren zodat je het in de gelijkname Vision Pro-versie van de app kan bekijken.

Apple brengt af en toe nieuwe Immersive Videos uit voor de Vision Pro, zoals bijvoorbeeld een muziekvideo van The Weeknd. We hebben ook een aparte gids over filmkijken op de Vision Pro, waarin je meer leest over dit bestandsformaat.