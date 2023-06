Dit is Optic ID

Apple’s Vision Pro-headset maakt gebruik van Optic ID, om op basis van unieke patronen in je iris te herkennen dat jij de juiste persoon bent. Dit is een nieuwe biometrische methode. Optic ID gebruikt camera’s in de headset om het oog te scannen. Dit is grotendeels vergelijkbaar met Face ID, maar er wordt gekeken naar een veel kleiner gebied: het unieke patroon rondom de pupil van het oog.

Hoe werkt Optic ID?

Optic ID is bedoeld om toegang te krijgen tot bepaalde functies op de Vision Pro-headset. Het kan worden gebruikt om de headset te ontgrendelen, aankopen goed te keuren en wachtwoorden te ontgrendelen. Op dit punt is het identiek aan Face ID en Touch ID. Het unieke patroon van jouw iris wordt met een berekening omgezet naar een bepaalde uitkomst en dit wordt versleuteld opgeslagen op de Secure Enclave. De gegevens wordt lokaal op het toestel bewaard en zijn niet toegankelijk voor Apple of externe ontwikkelaars.

Optic ID werkt zonder een knop in te drukken of naar een specifiek punt te kijken. Wil je de headset ontgrendelen of een actie doen waarvoor goedkeuring is vereist, dan kijkt de headset naar de iris, voert de oorspronkelijke berekening opnieuw uit en kijkt of de uitkomst identiek is aan die van het geregistreerde oog. Is dat het geval, dan weet de headset dat het om de juiste persoon gaat.

Hoe veilig is Optic ID?

Volgens Apple is Optic ID veiliger dan Face ID. Bovendien kan het niet kunnen worden misleid door tweelingen, iets waar Face ID nog wel eens last van had. Terwijl Face ID kijkt naar de structuur van het gezicht (wat bij tweelingen vrijwel identiek kan zijn) is dat bij irispatronen niet het geval.

Verder is het zo dat je ogen tijdens het gebruik van de headset zijn afgeschermd, waardoor de ooginvoer geïsoleerd plaatsvindt. Iemand kan de Vision Pro niet zomaar ontgrendelen om de headset snel op je gezicht te drukken (en als dat gebeurt kun je gemakkelijk de ogen sluiten). Apps en website weten niet waar je naar kijkt en de cameragegevens worden lokaal verwerkt, waarbij apps ook niet via de vele camera’s in jouw woonkamer kunnen rondkijken.

Wanneer komt Optic ID?

Optic ID zal voor het eerst worden gebruikt op de Apple Vision Pro, de headset die begin 2024 op de markt komt voor $3.499,-. Het draait op het visionOS-besturingssysteem, dat Apple speciaal voor Spatial Computing heeft ontwikkeld. Op de iPhone, iPad en andere devices zal nog gewoon gebruik worden gemaakt van Face ID en in mindere mate Touch ID. Alles over de Vision Pro-headset lees je in ons overzicht.