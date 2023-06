Na Memoji is er nu een ander soort digitaal poppetje, dat exact op jou lijkt en de bewegingen van je gezicht imiteert: de Persona en een meer geavanceerde versie, genaamd Spatial Persona. Wat houdt dit in?

Met de komst van de Vision Pro-headset moeten we wennen aan veel nieuwe termen. Het computergebruik in de ruimte heet spatial computing en het werkt met een nieuw besturingssysteem genaamd visionOS. Ook is er nieuw type poppetje dat op jou lijkt: de Spatial Persona. Tijdens een gezamenlijk spelletje met SharePlay lijkt het alsof de personen samen in de kamer zijn. Je kunt vrienden in de ogen kijken, ziet gezichtsuitdrukkingen en kunt reageren op beweging en lichaamstaal. Het klinkt spectaculair en daarom is het goed om er alles over te weten!

Persona voor FaceTime

Met een Vision Pro-headset op je gezicht kun je FaceTime-gesprekken voeren. Als meerdere deelnemers daarbij een headset op hun gezicht hebben, ziet het er wat vreemd uit. Apple heeft daarom iets anders bedacht, waardoor anderen toch je volledige gezicht kunnen zien. Met behulp van kunstmatige intelligentie en 3D wordt een afbeelding van je gezicht gemaakt, voorzien van realtime animaties. Dit gezicht lijkt sprekend op jou en beweegt op dezelfde manier. Voor het maken van zo’n digitale persona moet je je gezicht scannen.

Zo maak je je eigen digitale Persona

Dankzij Face ID zijn we al jaren vertrouwd met het scannen van ons gezicht om iPhones te kunnen ontgrendelen. Het bestaat al zo lang dat de eerste iPhone met Face ID (de iPhone X) inmiddels geen updates meer krijgt. De interne camera’s van de Vision Pro kunnen alleen je ogen zien, maar voor FaceTime en andere videoconferentie-toepassingen moet Apple een beeld hebben van je volledige gezicht. Dit wordt gedaan met de camera’s aan de buitenkant van de Vision Pro. Je houdt de headset voor je gezicht (zie foto) om een scan te maken. Op basis daarvan maakt Apple een digitale Persona.

Het lijkt wel een beetje op een deepfake en dat is meteen ook het probleem. Het is lastig om een digitale figuur echt realistisch na te maken. Daarom wordt ook wel gesproken over het ‘uncanny valley-effect’: het onbehaaglijke gevoel dat je krijgt, omdat je het idee hebt dat er iets niet klopt. Het lijkt realistisch, maar je ziet toch duidelijk dat het geen echte persoon is. Ook al imiteert de digitale versie alle gezichtsuitdrukkingen en beweegt hij op precies dezelfde manier als de werkelijke persoon.

Apple heeft toegegeven dat het geschikt maken van FaceTime op de Vision Pro enorme technische uitdagingen met zich meebracht. De demo tijdens WWDC 2023 zag er nog steeds wat robot-achtig uit en de mondbewegingen zijn niet perfect 1-op-1. Apple heeft gekozen voor een zo realistisch mogelijke weergave en heeft het zichzelf daarmee extra moeilijk gemaakt. Concurrent Meta (voorheen Facebook) heeft voor de metaverse juist het omgekeerde heeft gedaan: daar zie je een soort getekende figuurtjes, die duidelijk niet realistisch bedoeld zijn.

Apple had eerder ook al zo’n cartoonachtige weergave van jouzelf, in de vorm van Memoji. Die imiteert ook jouw gezichtsuitdrukkingen en bewegingen, maar het is nooit echt gangbaar geworden om ze te gebruiken tijdens videochatten.

Waarschijnlijk zullen mensen voor FaceTime met familieleden en vrienden liever kiezen voor bellen met de iPhone, iPad of Mac, zodat je de werkelijke persoon via de camera ziet. Voor videoconferenties en vergaderen met collega’s kan het handiger zijn om de digitale Persona te gebruiken, zodat je privéomgeving niet in beeld komt.

Normale en Spatial Persona

De normale fotorealistische weergave heet simpelweg Persona. Het is bedoeld voor videogesprekken. Je gezicht staat daarbij op een soort transparante tegel. De volgende generatie Persona is ook al in ontwikkeling. Deze heet Spatial Persona en heeft geen transparante tegel meer.

Hieronder zie je een normale Persona, op een tegel:

Haal je de transparante tegel weg, dan ontstaat een Spatial Persona voor FaceTime. Dit is te vinden in een toekomstige update van visionOS, die eind 2023 beschikbaar komt. Deze avatars zien er nog realistischer uit. Apple kondigde tijdens de Platforms State of the Union-video aan dat deze Spatial Personas eraan zitten te komen. Daarmee lijkt het alsof meerdere personen in dezelfde fysieke ruimte aanwezig zijn. De transparante achtergrond is weg en je ziet meer beweging en lichaamstaal. Het zou vooral van pas komen tijdens SharePlay-sessies, waarbij het de indruk moet wekken dat je allemaal in dezelfde ruimte bent.

Hieronder zie je een Spatial Persona:

Wil je meer weten over Spatial Personas, dan is er ook een andere developersessie die er meer over vertelt: Design spatial SharePlay experiences. Hierin is te zien hoe je vrienden in de ogen kunt kijken en lichaamstaal kunt herkennen. Maar in hoeverre dit er realistisch uit ziet, zullen we pas begin 2024 zien als de Vision Pro in handen van gebruikers is.