Heeft de Google TV Streamer meer te bieden dan de Apple TV? Welke functies loop je mis als Apple TV-gebruiker, of ben je beter af door voor Apple's tv-kastje te kiezen? We zetten de verschillen voor je op een rij!

Ben je in de markt voor een nieuw streamingapparaat voor je tv, dan heb je binnenkort keuze uit twee producten die aan elkaar gewaagd zijn. Apple-gebruikers zullen het meest geneigd zijn om vooor de Apple TV te kiezen, maar heeft de Google TV Streamer voor ons ook iets te bieden? Je leest het in deze vergelijking! Voor een zo eerlijk mogelijke vergelijking kijken we daarbij uiteraard naar het nieuwste model, de derde generatie Apple TV 4K met support voor 4K Dolby Vision en HDR10+, die je ook als HomeKit-hub kunt gebruiken. Omdat iedereen wel weet hoe een Apple TV met tvOS eruit ziet, laten we hier vooral afbeeldingen zien van de Google TV Streamer.

Google TV Streamer: ziet er strak uit

Maar misschien ben je wel in verleiding gebracht door de nieuwe Google TV Streamer, een strak design die de Chromecast-dongle gaat vervangen. Hij is te gebruiken als Thread Border Router en biedt support voor Matter. Ook heeft hij een snellere chip en meer RAM dan de Chromecast, waardoor het allemaal soepeler werkt. Google heeft er wat AI-functies in gestopt om je samenvattingen en aanbevelingen te geven. Als Apple-gebruiker het je misschien al je voorkeuren en kies je het liefst voor de Apple TV, maar misschien ben je benieuwd of je op bepaalde punten misgrijpt. Heeft de Google TV Streamer functies die je niet op de Apple TV vindt? In deze vergelijking lopen we ze langs.

We beginnen met een tabel waarin de belangrijkste verschillen zijn opgesomd.

Apple TV vs Google TV Streamer: het design

Qua uiterlijk zijn de apparaten heel verschillend: de Apple TV ziet eruit als het bekende vierkante zwarte kastje, dat je gemakkelijk kan wegwerken en op z’n kant kunt zetten. De Google TV Streamer is een langwerpig pilvormig apparaat, dat je onder de tv neerlegt. Hij doet wel wat denken aan de AirPower-oplaadplank die Apple ooit wilde uitbrengen. In Nederland kun je alleen kiezen uit een beige kleur genaamd ‘porselein’, terwijl je in de VS ook een groene variant ‘hazel’ kunt aanschaffen.

Aan de achterkant vind je bij Google een HDMI 2.1-aansluiting, Ethernet-aansluiting en usb-c voor de stroomkabel. Ook is er een knop aanwezig om de afstandsbediening terug te vinden. Als je hierop drukt zal de afstandsbediening een piepgeluid geven via de ingebouwde speaker. De Apple TV beschikt ook over HDMI 2.1 en verder alleen een stroomaansluiting. De 128GB-variant heeft bovendien een Ethernet-aansluiting.

Achterkant van de Apple TV 4K 128GB met Ethernet-poort.

De afstandsbediening van beide apparaten oogt ook heel verschillend, al zijn de functies grotendeels hetzelfde. Je kunt spraakopdrachten geven met respectievelijk Google Assistant en Siri, je hebt knoppen om door de tv-interface te bladeren en je hebt de gebruikelijke volumeknoppen en dergelijke. Google heeft een extra knop die je naar eigen voorkeur kunt instellen. Voor het terugvinden van een zoekgeraakte afstandsbediening kun je de Google Assistant vragen om een geluid af te spelen. Je kunt ook op de achterkant van het apparaat op een knop drukken. Bij Apple gebruik je je iPhone: op het scherm zie je waar de Siri Remote zich bevindt en in welke richting je moet zoeken.

Apple TV vs Google TV Streamer: hardware

Bij de Apple TV kun je kiezen uit twee opslagvarianten: 64GB of 128GB. Het duurdere model heeft daarbij onze voorkeur, omdat er ook een Gigabit Ethernet-aansluiting op zit en omdat hij Thread ingebouwd heeft. Daardoor is hij ook te gebruiken als Thread Border Router, voor verbinding met je smart home-apparaten. Heb je al een HomePod of ander apparaat dat hiervoor kan dienstdoen en ben je niet van plan om de Ethernet-aansluiting te gebruiken, dan is de 64GB-variant ook een prima keuze.

Bij Google is er maar één opslagvariant, namelijk 32GB. Dat is een flinke sprong vooruit ten opzichte van de Chromecast, die maar 8GB opslag bood. Maar toch valt 32GB ook wat tegen. Google maakt hiermee duidelijk dat het niet de bedoeling is om veel apps te installeren. Dit is een belangrijk verschil met de Apple TV, waarmee je ook games kunt spelen en waarbij je in-app content lokaal opslaat. Bij de Google TV Streamer kun je streamingapps zoals Netflix installeren, maar die zullen per stuk niet zo heel groot zijn. De tv-series en films die je kijkt sla je niet lokaal op, maar stream je alleen. Daardoor is 32GB waarschijnlijk genoeg.

Google heeft een iets nieuwere Bluetooth-versie (5.1) er ontbreekt wifi en infrarood, terwijl de Apple TV dat wel heeft. Qua stroomvoorziening heeft Google gekozen voor een usb-c-poort, die ook voor data kan worden gebruikt, terwijl Apple voor een traditionele stroomaansluiting (C7) heeft gekozen.

Bekijk ook Google TV Streamer en Chromecast gebruiken met de iPhone De Google TV Streamer en Chromecast zijn ook geschikt voor iPhone- en iPad-gebruikers. In dit overzicht lees je wat je zoal met de streamingapparaten van Google kunt doen, welke apps geschikt zijn en wat de verschillen zijn met de Apple TV.

Apple TV vs Google TV Streamer: software

De belangrijkste reden om voor de Apple TV te kiezen, is dat het mooi aansluit op de andere platformen die je gebruikt. Functies zoals AirPlay en je iCloud-fotobibliotheek zijn op een Apple TV gewoon beschikbaar, terwijl je bij de Google TV Streamer nog moet uitzoeken hoe dit werkt. Het apparaat werkt op het Google TV-platform, dat is gebaseerd op Android 14. Dit maakt het geschikter voor mensen die een Android-toestel hebben.

Op beide apparaten kun je apps installeren, maar de insteek is wel heel verschillend. De Google TV Streamer richt zich vooral op streamingapps zoals Netflix en Disney+, die je kunt gebruiken om content te streamen. Daarnaast zijn er honderden tv-kanalen beschikbaar.

Het tvOS-platform is veel rijker qua functionaliteit. Zoals al eerder aangegeven kun je apps en games installeren, inclusief in-app content die je lokaal kunt opslaan. Je hebt toegang tot diensten zoals Apple Arcade, Apple Music, Fitness+ en nog veel meer met tienduizenden apps die voor tvOS zijn ontwikkeld.

Google TV richt zich verder vooral op AI-functies om te helpen streaming content te ontdekken: je krijgt kijklijsten en suggesties, afgestemd op jouw kijkgedrag. Voor tvOS zijn nog geen AI-functies aangekondigd, ook niet voor de aanstaande versie tvOS 18. Wellicht komt dat omdat de A15 Bionic-chip in de huidige Apple TV’s er niet krachtig genoeg voor is. Wel kan tvOS je content van verschillende streamingdiensten aanbevelen, als je hiervoor toestemming geeft.

Apple TV vs Google TV Streamer: audio en video

Apple noemt op de eigen website een uitgebreide lijst van ondersteunde audio- en videoformaten, voorzien van zeer veel details:

SDR‑video met AVC/HEVC (Main/Main 10 profile) tot 2160p, 60 bps Dolby Vision (Profile 5) tot 2160p, 60 bps HDR10+/HDR10/HLG met HEVC (Main 10 Profile) tot 2160p, 60 bps

Dat is opvallend, want Apple probeert je meestal niet teveel te vermoeien met allerlei details. Bij Google is deze info voorlopig nog summier. We weten dat SDR (standard definition video), Dolby Vision,

HDR10+,HDR10 en HLG worden ondersteund. Apple voegt daar nog een aantal aan toe, zoals H.264 en MPEG-4. Bij de audio-ondersteuning is iets soortgelijks aan de hand: Dolby Digital, Dolby Digital Plus en Dolby Atmos, waarbij het lijstje bij Apple nét wat langer en gedetailleerder is, maar dat kan nog gaan veranderen naarmate de release van de Google TV Streamer dichterbij komt en reviewers meer details ontdekken.

Apple TV vs Google TV Streamer: smart home

Vroeger was de situatie simpel: gebruikte je HomeKit dan was de Apple TV het aangewezen apparaat om dat aan te sturen. Je had niet of nauwelijks te maken met Google Home, tenzij je een Nest-thermostaat of -rookmelder had hangen. De gemakzuchtige gebruiker regelde dat via losstaande apps, terwijl de vindingrijke gebruiker op zoek ging naar manieren om het HomeKit- en Google Home-platform met elkaar te laten samenwerken. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Dankzij Matter zijn de apparaten onderling compatibel. Je vindt het op beide tv-kastjes, maar er is wel een verschil. Als je ook gebruik wilt maken van Thread ben je beter af met de 128GB Apple TV 4K. Bij de Google TV Streamer zit Thread er al standaard in.

Deze groene variant zal alleen in de VS te koop zijn.

Toch zul je als Apple-gebruiker toch vaak voor de Apple TV kiezen, al was het alleen maar vanwege vertrouwdheid met het platform en omdat it just works. Heb je al flink geïnvesteerd in HomeKit-accessoires dan kun je ze vaak beter op HomeKit laten draaien, dan ze allemaal over te zetten naar Matter. Het ligt ook een beetje aan je persoonlijkheid: hou je van knutselen en dingen uitzoeken, dan vind je het misschien een leuke uitdaging om juist voor het concurrerende platform te kiezen. Het kan voldoening geven als je het voor elkaar kunt krijgen. Maar we vermoeden dat de meeste Apple-gebruikers gewoon willen dat het werkt op de meest simpele manier. En dan is een Apple TV toch een betere keuze, ook al is hij ietsje duurder.

Bekijk ook Opinie: Waarom de Apple TV mijn meest favoriete Apple-product is De Apple TV is een van mijn meest geliefde Apple-producten. Eigenlijk vind ik dat iedereen er eentje zou moeten hebben, ook als dat misschien overbodig zou lijken.

Prijzen Apple TV 4K (2022)