De thuisknop van de Apple TV kan je gebruiken voor twee functies. Je kunt er meteen mee naar de TV-app gaan, maar ook direct naar het beginscherm. In deze tip lees je hoe je deze instelling aanpast.

De Siri Remote van de Apple TV heeft een aantal knoppen waarmee je kan navigeren door tvOS, het besturingssysteem. De twee bovenste ronde knoppen gebruik je om een stap terug te gaan: met de Menu-knop ga je één stap terug en met de thuisknop (te herkennen aan het tv’tje) ga je meteen terug naar het beginscherm of direct naar de TV-app.



Homeknop Apple TV aanpassen

Sinds tvOS 12.3 brengt de thuisknop van de Apple TV je standaard rechtstreeks naar de TV-app. Met een druk op de knop spring je zo naar het onderdeel Volgende, zonder dat je eerst naar het startscherm hoeft te gaan om de TV-app op te starten. Dat kan nogal vervelend zijn als je de TV-app niet gebruikt. Gelukkig pas je dit eenvoudig aan:

Ga naar de Instellingen-app. Kies voor Afstandsbedieningen en apparaten. Navigeer naar de optie Thuisknop.

Je kan hier kiezen voor twee opties: Apple TV-app of Beginscherm. Als je kiest voor de Apple TV-app, dan kan je naar het beginscherm gaan door nog een keer op de thuisknop te drukken of door de menuknop ingedrukt te houden. Kies je voor Beginscherm, dan ga je direct vanuit een willekeurige app naar het startscherm van de Apple TV. Deze instelling geldt alleen voor de thuisknop op de Siri Remote en voor de Siri Remote op je iOS-device, niet voor knoppen op externe afstandsbedieningen die je voor de Apple TV gebruikt.

Overigens kan je de knop ook gebruiken voor de appkiezer van de Apple TV en om het Bedieningspaneel te openen. Voor de appkiezer druk je twee keer achter elkaar op de thuisknop en om het Bedieningspaneel van de Apple TV op te roepen hou je deze ingedrukt. Je kan dan van gebruiker wisselen, maar ook de Apple TV in sluimerstand zetten.

In onze gids over de TV-app lees je meer wat er met deze app mogelijk is.

