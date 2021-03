Chromecast gebruiken met iPhone en iPad: wat kun je ermee?

Google's Chromecast is ook geschikt voor iPhone- en iPad-gebruikers. In dit overzicht lees je wat je zoal met de Chromecast kunt doen, welke apps geschikt zijn en wat de verschillen zijn met de Apple TV. Is de Chromecast een aanrader als je video's naar je tv wilt streamen en hoe werkt het dan? We leggen het allemaal uit!

Google Chromecast in 2021

Google heeft meerdere generaties van de Chromecast op de markt gebracht. Je kunt momenteel kiezen uit drie modellen: de Chromecast 3 en Ultra uit 2018 en de nieuwere Chromecast met Google TV uit 2020. de nieuwere modellen zijn 15% sneller dan hun voorganger en zijn ook te gebruiken voor multiroom audio.

De Google Chromecast is een HDMI-dongle van Google waarmee je video’s naar een tv-scherm kunt streamen. Het is daarmee een geduchte concurrent voor de Apple TV , omdat je er ook audio en video mee kunt streamen. Maar er zijn ook wel wat verschillen. In dit overzicht leggen we uit wat je er als Apple-gebruiker aan hebt.

De Chromecast met Google TV is onder andere verkrijgbaar bij partners van Bol.com en Expert. Je betaalt meestal tussen de 80 en 95 euro.

Vanwege de toch al lage prijs zijn de producten zelden in de aanbieding, maar soms kun je een gewone Chromecast voor 35 euro of minder vinden. We raden aan om een recente model uit 2018 of later te nemen. Je kunt deze gemakkelijk herkennen aan de matte behuizing.

Wat is Chromecast?

De Chromecast is een dongle die je in de HDMI-poort van je televisie steekt. Het apparaatje krijgt stroom via een USB-kabel. Naast het normale model is er ook een Chromecast Ultra waarmee je 4K kunt streamen. Je kunt met beide modellen je traditionele speakers draadloos maken, muziek en video streamen en meer. Er staan echter geen apps op, zoals bij een Apple TV. Alle content is afkomstig van je smartphone, tablet of laptop.

Voor het instellen van de Chromecast kun je gebruik maken van de Google Home-app. Daarnaast zijn er allerlei iOS-apps die ondersteuning bieden voor Chromecast, zoals Netflix en YouTube. Je kunt bij het bekijken van een video dan op het Chromecast-logo tikken om de inhoud naar je tv-scherm te streamen. Dit werkt hetzelfde als AirPlay op een Apple TV.

Wat is het verschil tussen Chromecast en Chromecast Ultra?

Voor het streamen van video heb je twee opties: de normale Chromecast van ca. 40 euro en de Chromecast Ultra van rond de 80 euro. Het goedkoopste model streamt alle video in een resolutie van 1080p, terwijl het duurdere model geschikt is voor 4K en HDR. Daarvoor heb je uiteraard wel een geschikte tv voor nodig. Ook moet de video in 4K-kwaliteit beschikbaar zijn. Qua functies zijn beide accessoires hetzelfde.

Chromecast met Google TV (2020)

De vernieuwde Chromecast die Google in het najaar van 2020 uitbracht is voor het eerst voorzien van een , die voor het eerst voorzien is van een eigen besturingssysteem, Google TV. Daarmee wordt je tv nog slimmer.

Voorheen waren de Chromecasts alleen in staat om content te streamen, nu krijg je er een eigen interface bij die is afgestemd op films en video’s kijken. Je kunt er bijvoorbeeld een kijklijst mee aanleggen, die voor meerdere streaming diensten geldt. Dit model is nog niet officieel in Nederland uitgebracht en ondersteunt op het For You-scherm nog niet alle in Nederland beschikbare streamingdiensten, maar verder is ‘ie gewoon te gebruiken. Sommige handelaren bieden de Chromecast met Google TV al aan.

Zijn er geen actuele prijzen zichtbaar? De Chromecast met Google TV is onder andere verkrijgbaar bij partners van Bol.com en Expert.

De Chromecast met Google TV uit 2020 is net als voorheen een ronde schijf met een flexibel ‘slurfje’ om in de tv te steken. Het schijfje is wel iets langgerekter en er zijn nieuwe kleuren: Melon (roze), Rocky Candy (grijs) en Summer Blue (blauw). De uitvoering in wit is het gemakkelijkst te verkrijgen.

Het materiaal bestaat uit plastic met een soft touch coating, zodat het prettig aanvoelt. Intern vind je in de Chromecast een Amlogic S905X2-chipset met 2GB RAM. De stick is in staat om 4K-beelden te streamen met een verversingsgraad van 60 Hertz. De Chromecast werkt ook met HDR, Dolby Vision en meer. Daarbij ontstaat veel overlap met de Apple TV.

Wat ook opvalt als je naar de foto’s kijkt is dat de Chromecast een eigen afstandsbediening heeft, in dezelfde kleurtjes. Hierop vind je een D-Pad met knoppen voor Google Assistent, knoppen voor de videodiensten YouTube en Netflix en een knop om een stap terug te gaan (bijvoorbeeld naar het beginscherm). Er zitten knoppen aan de zijkant om het volume aan te passen.

Met de Chromecast met Google TV kun je ook nog gewoon casten, oftewel content streamen. Je streamt vanaf een smartphone, tablet of computer. Maar omdat er een eigen besturingssysteem op staat, heb je meer functies tot je beschikking. Daarmee is deze Chromecast net iets slimmer dan zijn voorganger, de Chromecast Ultra. Zo kun je een kijklijst voor allerlei streamingdiensten gebruiken en kun je live tv kijken met onbeperkt opnemen (DVR). Dit laatste werkt alleen in de VS, met specifieke diensten. Je kunt ook beelden van de deurbel op je tv-scherm bekijken. De interface is geoptimaliseerd voor het kijken van films en series.

Qua functies lijkt het meer op de Apple TV, vooral dankzij het eigen besturingssysteem Google TV. Op de Apple TV kun je dankzij HomeKit bijvoorbeeld ook beelden van je deurbel bekijken. Dit is in feite Android TV, maar nu met een nieuwe naam.



Ook bij Apple kun je zien wie er voor de deur staat, zowel op Apple TV als iPad en andere apparaten.

De Chromecast met Google TV is voor 49% gemaakt van gerecycled plastic. Daarom is er geen zwarte uitvoering. Zwart plastic bleek lastig te verkrijgen bij recyclingbedrijven, heeft Google aangegeven. De kleuren die Google heeft gekozen moeten er wat huiselijker uit zien en passen beter in je huiskamer. Verder heeft Google batterijen in bijpassende kleuren.

Verschillen Chromecast vs Apple TV?

Gooi je altijd een Apple TV in je koffer als je op reis gaat, zodat je op de hotelkamer naar je vaste streamingdiensten kunt kijken? Dan zou de Chromecast een goed alternatief kunnen zijn.

Er zijn meerdere verschillen tussen Chromecast een Apple TV:

De Chromecast is kleiner en gemakkelijk mee te nemen.

De Chromecast is goedkoper.

De Chromecast heeft geen lokale opslag en apps.

Op een Apple TV kun je apps installeren, bij een Chromecast moet je altijd streamen vanaf een ander apparaat.

Beide apparaten kunnen 4K-content afspelen (mits je voor de 4K-versies kiest).

Streamen met de Apple TV werkt alleen met iOS en Mac, terwijl Chromecast ook met Android en Windows werkt.

Video’s worden op de Apple TV anders afgespeeld (zie hieronder).

Als je een video via de Chromecast afspeelt, dan haalt de dongle de stream zelf via internet binnen. Sluit je de betreffende app af, dan blijft de stream doorspelen. Bij gebruik van AirPlay wordt bij de Apple TV een video op de iPhone of iPad afgespeeld en vervolgens doorgestuurd naar de Apple TV. Het apparaat moet dus altijd in de buurt blijven. Je kan dit oplossen door de desbetreffende app op de Apple TV te gebruiken, bijvoorbeeld van Netflix of iTunes. We hebben de streamingmogelijkheden van beide apparaten al eerder naast elkaar gelegd in de vergelijking Chromecast vs. AirPlay.

Wat heb ik nodig om te chromecasten?

Je hebt het volgende nodig:

De Chromecast-dongle

Een televisie met HDMI-poort

Een USB-A-poort met power (via de tv of een stekker).

Een stabiele Wi-Fi-verbinding

Een computer of mobiel apparaat

De Google Home-app.

Aan alleen een Chromecast heb je niets, je hebt altijd een mobiel apparaat met de bijbehorende Google Home-app nodig (dus niet de Chromecast TV Streamer-app van een externe partij). De Chromecast functioneert anders dan de Apple TV, die ook zelfstandig als apparaat te gebruiken is als je er een tv op aansluit.

De Chromecast krijgt stroom via een meegeleverde USB-kabel en stekker. Je kunt deze kabel in een vrije USB-poort van de tv steken of in een stopcontact.

Hoe werkt Chromecast?

De Chromecast fungeert als een ontvanger voor je tv-toestel, net zoals het kastje van je provider. Vanaf een iPhone of iPad stream je de video naar de Chromecast, die het vervolgens op je tv vertoont. Je neemt de volgende stappen:

Stap 1: Chromecast aansluiten

Steek de USB-kabel in je Chromecast en het andere einde in een stroombron. Steek de Chromecast in een vrije HDMI-poort van je tv. Je ziet het Chromecast-scherm op je tv. Kies een andere Source als dat niet het geval is.

Stap 2: Mobiel apparaat koppelen

Download de Google Home-app op je iPhone of iPad. De app zoekt naar de Chromecast en stelt voor om te verbinden. Zorg dat beide apparaten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn aangesloten, anders werkt het niet. Geef je Chromecast een naam (handig als je meerdere hebt). Neem contact op met het supportteam als het niet lukt.

Stap 3: Computer koppelen

Wil je ook Chromecast vanaf je computer gebruiken, installeer dan de Chrome-browser. Ga naar chromecast.com/setup in de browser. Je computer zal gaan zoeken naar de Chromecast en verbinding proberen te maken.

Stap 4: Video streamen

Open op je iPhone een geschikte Chromecast-app, bijvoorbeeld YouTube of Netflix. In het hoekje zie je het Cast-symbool. Tik erop. Geef aan naar welke Chromecast je wilt streamen. Wacht tot de content op je tv verschijnt.

Op de computer kun je vanuit de browser naar een website gaan die geschikt is om te casten, bijvoorbeeld youtube.com of netflix.com. Klik vervolgens op het Cast-icoontje in de rechterhoek van de videospeler. Het beeld verschijnt vervolgens op de tv.

Waarom heb ik een Chromecast nodig?

Een Chromecast komt van pas als je video’s van je iPhone of iPad wilt bekijken op een groter scherm. De meeste smart-tv’s en de Apple TV hebben ook apps voor Netflix, Disney+, YouTube en dergelijke, maar daarbij moet je eerst inloggen. Door te casten kun je alle content meteen op je tv bekijken, zonder verder iets te hoeven doen. Dat is ook handig als je bij iemand op bezoek bent en even iets op het tv-scherm wilt laten zien.

Heb je een Apple TV, dan heb je in feite geen Chromecast nodig want de meeste diensten die met Chromecast werken, werken ook met AirPlay. Ook heb je geen Chromecast nodig als je op de traditionele manier tv kijkt via je kabel of het tv-kastje van je aanbieder. Heb je een smart-tv dan heb je vaak al toegang tot allerlei diensten, al kan de interface wel wat minder overzichtelijk zijn.

Hoe kan ik Chromecast instellen?

Steek de Chromecast-dongle in een vrije HDMI-poort van je televisie. Sluit de USB-kabel aan zodat de Chromecast stroom krijgt. Installeer de Google Home-app (link). Open de app en volg de instructies op het scherm. Zodra de app herkent dat er een Chromecast op hetzelfde Wi-Fi-netwerk actief is, wordt deze herkend. Volg de stappen en vanaf dat moment kun je casten.

Wat kan ik kijken met een Chromecast?

De Chromecast biedt zelf alleen een paar screensavers met mooie foto’s. Het bevat zelf geen apps en andere content. Alles regel je via je mobiele apparaat zoals een iPhone of iPad.

Chromecast kan alle audio- en video-content doorsturen van diensten die het ondersteunen. Het gaat daarbij om tientallen diensten van aanbieders. Daarnaast kun je alles vanuit de Chrome-browser casten naar je Chromecast. Google heeft een officiële lijst met diensten die met Chromecast werken, zoals NPO, Pathé, Stievie en VTM, maar die wordt niet continu bijgewerkt. Met een speciale software-ontwikkelkit kunnen ontwikkelaars hun apps geschikt maken.

Is de Chromecast handig op reis?

Door het kleine formaat is de Chromecast ook handig voor reizigers. Hou er echter rekening mee dat het apparaatje op hetzelfde Wi-Fi-netwerk moet zitten als jouw iPhone of iPad. Dat kan in hotelkamers nog wel eens problemen geven. Bij sommige Wi-Fi-netwerken moet je eerst via de browser een inlogscherm of toegangscode invullen en dat lukt niet bij de Chromecast.

Wat zijn Chromecast alternatieven?

Er zijn wel wat alternatieven, maar die zijn vaak veel duurder dan een Chromecast. Je zou bijvoorbeeld content kunnen streamen via een Xbox One of PS4, maar zo’n apparaat kost honderden euro’s. Voor Apple-gebruikers is de Apple TV het meest voor de hand liggend. Je kunt dan ook met AirPlay games streamen vanaf je iPhone of iPad naar je tv. Een oudere Apple TV is hiervoor ook geschikt, dus je kunt voor een paar tientjes klaar zijn. Wil je een nieuwere Apple TV waarop je ook apps kunt installeren, hou dan rekening met minimaal €150. Je leest het allemaal in ons overzicht Apple TV kopen.

Chromecast 3

De derde generatie Chromecast verscheen in oktober 2018. Deze heeft een matte behuizing in zwart of wit, met een subtiel G-logo. Eerder modellen hadden een Chrome-logo. Deze HDMI-dongle is 15% sneller dan zijn voorganger en kan 60fps afspelen op 1080p (voorheen 720p). Wil je video’s in 4K afspelen dan heb je daarvoor de Chromecast Ultra uit 2016 nodig. Wel kun je de vernieuwde Chromecast 2018 gebruiken voor het streamen van audio, waardoor je de Chromecast Audio niet meer nodig hebt. Deze Chromecast heeft een micro-USB-aansluiting en ligt voor 39 euro in de winkel.

Chromecast Ultra

De Chromecast Ultra is bedoeld voor mensen die beelden in 4K Ultra HD en HDR beeldkwaliteit willen bekijken. Het werkt met de iPhone, iPad, Android, Mac, Windows en Chromebooks.

Zowel de streamingkwaliteit als de verbindingsmogelijkheden zijn bij deze uitvoering beter. Je krijgt standaard een voedingsadapter met Ethernetpoort meegeleverd, zodat je de Chromecast bedraad kunt aansluiten op je netwerk. Dit zorgt voor een stabielere verbinding. Om te profiteren van de 4K- en HDR-beelden heb je uiteraard wel een televisie nodig die dit ondersteunt. Ook heb je content in 4K en/of HDR nodig.

Chromecast Audio

De Chromecast Audio is tot ca. 2018 verkocht. Het ziet eruit zoals de normale uitvoering, maar is bedoeld voor alleen audio. Je sluit deze op je speakers aan en kunt vervolgens muziek streamen via Wi-Fi. Op deze manier kun je traditionele speakers draadloos maken. De prijs is hetzelfde als de normale uitvoering, dus let op dat je de juiste te pakken hebt. De Audio werkt met Spofity, Google Play Music en andere diensten. Je bedient het met een iPhone, iPad, Android-toestel of computer. De 3,5mm (aux) ingang plug je in een speaker, waarna je er draadloos muziek naar kunt streamen, net zoals je video’s streamt naar een Chromecast in de TV. Ook hierbij moeten iPhone en dongle met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Je kunt op deze manier dus ‘domme’ speakers slim maken.

Door meerdere Chromecast Audio’s in verschillende speakers te stoppen kun je ze met elkaar combineren. Hierdoor kun je alle speakers in je huis gebruiken om dezelfde muziek af te spelen voor een multiroom-ervaring.

De Chromecast Audio is niet meer verkrijgbaar; je kunt de normale Chromecast 3 hiervoor gebruiken.

Chromecast 2

Google bracht in 2013 voor het eerst de Chromecast uit. In 2015 kwam er een update uit met de naam Chromecast 2. Deze heeft een iets ander uiterlijk en biedt ook ondersteuning voor 5GHz Wi-Fi-netwerken. Deze versie 2 biedt dus meer snelheid en een hogere kwaliteit ten opzichte van de originele Chromecast en richt zich sterker op games, waardoor je meer apps kunt gebruiken die de dongle ondersteunen.

Een Chromecast draait op een vereenvoudigde versie van Google’s Chrome OS en heeft een beperkte hoeveelheid geheugen. Ook de hardware-specs zijn niet indrukwekkend, maar dat hoeft ook niet want ze zijn niet meer dan een doorgeefluik voor streaming content.

De Chromecast 2 is niet meer verkrijgbaar, kies in plaats daarvan de Chromecast 3.

Chromecast apps

Alleen apps die Chromecast ondersteunen kunnen video’s naar de dongle sturen. Hieronder zetten we een paar populaire Chromecast-apps op een rij.

Google Home

Je stelt de Chromecast in met de bijbehorende iOS-app Google Home. Daarnaast kun je deze app ook gebruiken om nieuwe apps te ontdekken die de Chromecast ondersteunen. Handig als je op zoek bent naar een game die je op je tv wilt spelen via je iPhone, of als je wilt weten welke video-apps je kunt gebruiken om de bestanden op je iPad op het grote scherm van je televisie af te spelen.

Plex

Plex is zonder twijfel de meest uitgebreide Chromecast-app voor het afspelen van je eigen video’s, al vereist het gebruik hiervan wel enige voorbereiding. Met de Plex-app kun je video’s op een computer binnen je netwerk streamen naar je iPhone, maar je moet dan wel de bijbehorende serversoftware op je computer installeren. Heb je een Chromecast, dan kun je er ook voor kiezen om alle video’s die je in de Plex-app afspeelt te openen op je televisie. De kanaalondersteuning van Plex maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld Uitzending Gemist, RTL XL en livetelevisie naar je Chromecast te streamen. Dat vergt in sommige gevallen wel enig onderzoek: zo gebruiken we zelf een Plex-kanaal om thuis televisie van KPN te streamen, maar er zijn ook genoeg providers waar geen kanaal voor beschikbaar is. Veel van deze Plex-kanalen worden ook niet officieel ondersteund, waardoor er een kans bestaat dat je technische problemen aanloopt.

Netflix

De officiële Netflix-app ondersteunt zo’n beetje alle populaire videoplatformen en streamingdiensten, waaronder dus ook de Chromecast. Met een knop bovenin het scherm kun je een Chromecast kiezen als videobron, waarna iedere afgespeelde film of tv-serie naar de televisie wordt verstuurd. De functionaliteit is gelijk aan de afstandsbedieningsfunctie van de app voor bijvoorbeeld Netflix op je Smart TV, spelcomputer of andere platformen. Daarmee is Netflix gelijk ook de grootste, niet door Google zelf onderhouden dienst die hier in Nederland de Chromecast ondersteunt.

AudioViz

Apple’s Muziek-app biedt geen ondersteuning voor de Chromecast, maar met AudioViz kun je muziek op je iPhone alsnog naar de dongle streamen. AudioViz is een ogenschijnlijk simpele muziek-app die gebruikmaakt van de al bestaande muziekbibliotheek op je iPhone. De app is gratis te downloaden, maar bevat wel de nodige advertenties. Deze kun je weghalen met een in-app aankoop.

YouTube

Het is vanzelfsprekend dat Google’s videoplatform ook gewoon de Chromecast ondersteunt, maar het gebruik van YouTube in combinatie met Chromecast is voor velen misschien wel de belangrijkste reden om de dongle te kopen. YouTube is immers één van de grootste videodiensten ter wereld. De Chromecast-ondersteuning voor YouTube is grotendeels gelijk aan de hierboven besproken apps: je tapt op een knop, kiest de Chromecast als bron en alle video’s worden automatisch op je televisie afgespeeld.

Andere apps die Chromecast ondersteunen zijn bijvoorbeeld Spotify, Just Dance Now, Pocket Casts, TED, YouTube Gaming, Twitch, RealPlayer Cloud, NPO, DailyMotion, Pathé, NOS, VTM, Stievie, NLZiet, Pokémon TV, Mixcloud, Tidal en Vevo. Op deze pagina bij Google zie je een uitgebreider overzicht.