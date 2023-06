Op foto's van de StandBy-functie in iOS 17 gebruikt Apple een speciale stand waarop je de iPhone liggend kunt bevestigen. Maar welke is dat? Gelukkig is het antwoord dankzij internet nooit ver weg.

Op Reddit is de vraag al meermaals voorbij gekomen: welke stand gebruikt Apple toch voor StandBy, waarmee je de iPhone als een nachtklok met verschillende widgets naast je bed kunt zetten. Het is een simpele witte MagSafe-houder waarmee je je toestel op z’n kant kunt zetten. Maar het is niet de enige stand die je voor StandBy kunt gebruiken; er zijn wel wat alternatieven. Belangrijk is dat het met MagSafe werkt, zodat je toestel magnetisch vastgeplakt en rondgedraaid kan worden.

De StandBy-houder van Apple

De stand die Apple op de foto’s gebruikt is de Twelve South Forté for MagSafe-oplader. Hij is bij de Nederlandse Apple Store helaas uitverkocht en in het buitenland geldt er een levertijd van 4-6 weken. Gelukkig zijn er nog wel winkels waar deze stand nog wel verkrijgbaar is.

Blijkbaar is er al een flinke stormloop ontstaan op deze houder die wij al in in 2021 hebben besproken. Het is de bedoeling dat je je eigen MagSafe Charger in de houder plaatst, dus die kosten komen er nog wel bij. Het handige van deze houder is dat de lader kantelbaar is, dus je kunt ‘m ook helemaal plat zetten als een plateau voor je AirPods-doosje. Maar je kunt ‘m ook kantelen tot 70°, waarbij het scherm ook op ooghoogte vanuit bed nog goed is af te lezen.

Bekijken: Twelve South Forté

Alternatief: MagSafe-lader van Belkin

Wat ons betreft is het beste alternatief deze 2-in-1 oplader van Belkin. Die wordt standaard geleverd met een ingebouwde MagSafe-lader, zodat je alleen de meegeleverde kabel hoeft aan te sluiten en het opladen kan beginnen. De houder staat op een verzwaarde voet, die ook ruimte biedt voor het opladen van je AirPods. Je kunt kiezen uit twee modellen. Met de 2-in-1 lader van ca. 100 euro kun zowel je iPhone als je AirPods laden. Daarnaast is er een 3-in-1-variant die rond de 150 euro kost en een oplaadpunt heeft voor je Apple Watch.

Minpunt van deze houder is dat de hoek waaronder je het scherm ziet niet kantelbaar is. Omdat de iPhone-houder gekeurd is door Apple kun je met de volle 15 Watt je iPhone opladen, dus dat gaat lekker snel.

Bekijken bij Apple:

Belkin 2-in-1 Belkin 3-in-1

Meer StandBy-stands

In ons overzicht van handige iPhone-docks voor je bureau of nachtkastje vind je nog meer handige houders waarmee je je iPhone kunt laten zweven tijdens het opladen. Als ze met MagSafe werken, zijn ze ook geschikt voor zwevend ophangen. Zo hebben we een tijd geleden de Adam Elements 2-in-1 magnetische oplader besproken, die ook erg geschikt is. En over de Zens modulaire 4-in-1 oplader zijn we ook erg tevreden. Beide zijn geschikt om je iPhone in liggende stand op te laden, terwijl StandBy op het scherm actief is.

Nog een paar andere suggesties:

MagSafe-lader van Satechi: €69,-

Belkin Qi-lader: €27,-

MagSafe-lader van Zens: €130,-

Mophie MagSafe-stand: €50,-

Otterbox opvouwbare stand: €50,-

Bekijk ook Handige iPhone-docks voor bureau of nachtkastje: dit zijn de beste Wil je het scherm van je iPhone goed kunnen aflezen, terwijl je ondertussen aan het opladen bent? Met een bureauhouder, standaard of dock kun je je iPhone overal neerzetten en hou je je handen vrij, terwijl je aan het videobellen bent. Hier vind je de handigste iPhone-houders voor op je bureau of nachtkastje!

We reviewen regelmatig iPhone-houders met MagSafe, zoals deze:

Meer over de StandBy-functie in iOS 17 lees je in onderstaande tip. Je hebt hier bij voorkeur een iPhone 14 Pro of iPhone 14 Pro Max voor nodig, want dan kun je gebruik maken van het always on-scherm en hoef je het scherm niet telkens te activeren.