Wil je apps verwijderen van de Apple TV, dan kan dat op twee manieren: via het homescreen en via de instellingen. In deze tip ontdek je beide manieren om apps van de Apple TV te wissen.

Apps verwijderen van de Apple TV

Op de huidige generaties Apple TV kun je apps installeren. Nemen de apps te veel ruimte in, dan kun je ze ook weer verwijderen met de tips uit dit artikel. Je leest ook hoe je ontdekt welke apps de meeste ruimte in beslag nemen. Er zijn twee manieren om apps te verwijderen: via de instellingen van de Apple TV en vanaf het beginscherm.

Apps verwijderen via de instellingen

: Deze tips gelden alleen voor de Apple TV 4e generatie en nieuwer, omdat je daarop apps kunt installeren. Heb je een tweede of derde generatie Apple TV (ATV2 of ATV3), dan kun je de apps niet verwijderen maar je kunt ze wel verbergen

Zo kun je kijken welke apps er op de Apple TV staan en ze vervolgens verwijderen:

Ga naar Instellingen > Algemeen. Ga naar Beheer opslag onder het kopje Gebruik.

Je ziet nu welke apps geïnstalleerd zijn, gesorteerd op grootte. Blader naar het prullenbak-icoon als je een app wilt weggooien. De app en alle bijbehorende data zullen van de Apple TV worden verwijderd.

Krijg je een waarschuwing dat de opslagruimte bijna vol is, dan kun je hier apps verwijderen. Op een later moment kun je de app weer downloaden via het Aankopen-tabblad in de App Store.

Apple TV-apps wissen vanaf het beginscherm

Je kunt ook vanaf het beginscherm meteen Apple TV-apps verwijderen:

Selecteer met de Siri-remote de app die je wilt verwijderen. Druk en houd het touch-gedeelte van de afstandsbediening ingedrukt zodat de appiconen gaan wiebelen. Druk op de afspeelknop op de afstandsbediening. Selecteer de Verwijder-optie en bevestig je keuze. De app wordt nu verwijderd, inclusief de bijbehorende data.

Lees ook onze tip hoe je kan checken hoeveel vrije opslagruimte jouw Apple TV nog heeft. De Apple TV geeft dat niet standaard aan, dus je zult hier via een omweg achter moeten komen.