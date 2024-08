De Apple TV heeft niet bepaald een dominante plek in de Nederlandse huishoudens. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, is de Apple TV nog lang geen massaproduct zoals de iPhone of iPad dat wel zijn. Toch is de Apple TV wat mij betreft misschien wel het beste Apple-producten dat momenteel verkrijgbaar is. Niet vanwege de grootse vernieuwingen of vooruitstrevende ontwikkelingen. Nee, de Apple TV doet vooral heel erg goed waar hij voor gemaakt is: tv-kijken. Hoe langer ik de Apple TV ben gaan gebruiken en hoe meer verschillende tv’s ik de afgelopen jaren gezien heb, hoe meer ik de Apple TV ben gaan waarderen. En dit is waarom iedereen met een televisie wat mij betreft daar een Apple TV bij moet zetten.

#1 Veel prettiger in gebruik

Het argument dat vaak gebruikt wordt waarom een Apple TV overbodig is, is dat smart-tv’s van nu nagenoeg precies hetzelfde kunnen. Waarom zou je €200,- gaan betalen om Netflix of Videoland op je tv te kijken, terwijl die apps ook standaard gewoon ingebouwd zijn? Daar is misschien wat voor te zeggen, maar zodra je een Apple TV daadwerkelijk in gebruik neemt merk je hoeveel prettiger het werkt dan welk smart-tv-platform dan ook.

Ik heb recent moderne tv’s met Android TV (Philips-tv) en webOS (LG-tv) gebruikt en keer op keer valt mij tegen hoe traag en omslachtig die systemen werken. Het staat in schril contrast met het gebruiksgemak van de Apple TV. Waar op een Apple TV apps razendsnel en zonder haperingen opstarten, duurt dat bij een gemiddelde televisie wat mij betreft te lang. Het enige wat je toch wil is gewoon de app van je favoriete streamingdienst opstarten en kijken? Je wil niet hoeven wachten totdat de tv eindelijk je input met de afstandsbediening geregistreerd en verwerkt heeft. Een televisie moet gewoon direct reageren op de knoppen die jij indrukt. Tegenwoordig lijkt ook dat zelfs lastig te zijn voor smart-tv’s.

Alleen al daarom is die nog geen €200,- voor een nieuwe Apple TV zijn geld meer dan waard. Alles draait zoveel soepeler. Het is een verschil van dag en nacht. En het mooie is dat de Apple TV ook een aanvulling is op je televisie en geen vervanging. Vind je bepaalde dingen toch prettiger om met de ingebouwde apps op je televisie te doen? Dan kan da ook gewoon nog steeds.

#2 Perfecte voorbeeld van Apple-ecosysteem

De Apple TV is daarnaast het perfecte voorbeeld van hoe goed het Apple-ecosysteem werkt. Ben je de afstandsbediening van je Apple TV kwijt? Met de iPhone kun je de Siri Remote zo weer zoeken. Moet je tekst invoeren, dan verschijnt op je iPhone automatisch een melding zodat je vanuit daar supersnel tekst kan intypen. Of wat te denken van het invoeren van een wachtwoord? Of het goedkeuren van een appaankoop uit de App Store op de Apple TV? Je kan het allemaal direct doen vanaf een iPhone, iPad of Apple Watch, zonder ook maar enige moeite te hoeven doen.

En dan hebben we het nog niet eens hoe de Apple TV het kloppend hart is van je HomeKit-huis, hoe al je foto’s of Apple Music-bibliotheek automatisch op je tv verschijnen of hoe je eenvoudig kan FaceTimen op je televisie. Dat zijn allemaal dingen die nooit zo soepel gaan met een gewone smart-tv.

Een probleem dat nog altijd bij veel tv’s speelt, is dat ze maar beperkte tijd ondersteund worden met software-updates. Laat staan dat er handige nieuwe functies bij komen die het gebruik veel beter maken. De Apple TV krijgt echt jarenlang regelmatig updates, zowel met nieuwe functies als voor een betere en veiligere werking.

Dat besef hoe goed Apple dit met de Apple TV geregeld is, kwam na de aankondiging van tvOS 18. Die update kan nog gewoon geïnstalleerd worden op een Apple TV HD uit 2015. Dit model viert dit jaar dus zijn negenjarige jubileum. En het is niet alleen maar een update voor de sier: er komen daadwerkelijk nog nuttige en leuke nieuwe functies voor beschikbaar. Naar verwachting krijgt de Apple TV HD dus nog minstens tot en met augustus 2025 updates, waardoor de tien jaar bijna aangetikt wordt. Dat zie je met smart-tv’s nog maar zelden.

Bekijk ook Round-up: Hier zijn alle nieuwe functies van tvOS 18 voor de Apple TV Ook de Apple TV krijgt dit jaar wat aandacht van Apple met de komst van tvOS 18. Wil je weten welke nieuwe functies tvOS 18 nou precies krijgt? In deze round-up hebben we ze voor je verzameld, met nog wat niet eerder genoemde veranderingen.

#4 Betrouwbaar

Dat de Apple TV nog regelmatig updates krijgt, zorgt er ook voor dat het apparaat betrouwbaar blijft werken. Er is eigenlijk bijna nooit sprake van grote bugs, vervelende fouten of rare vastlopers. Een Apple TV werkt bijna altijd. Uitzonderingen daargelaten, want een defect kan altijd voorkomen. Maar over het algemeen is de Apple TV een uiterst betrouwbaar apparaat. Van grote softwareproblemen hebben wij de afgelopen negen jaar eigenlijks niks gemerkt, terwijl dat bij de iPhone en Apple Watch nog wel eens anders is. Ook in vergelijking met andere Apple-producten is de Apple TV dus vooral erg betrouwbaar.

Apple TV is de beste investering voor je televisie

Al met al is de Apple TV wat mij betreft de beste investering voor je televisie die je kunt doen. Voor nog geen €200,- haal je misschien wel het meest gebruiksvriendelijke Apple-apparaat in huis waar je jarenlang plezier van hebt. Het kijken van je favoriete streamingdienst gaat wat mij betreft op een Apple TV zoveel soepeler dan met de standaardapps van de televisie zelf, dat het alleen daarom al zijn geld waard is. Een Apple TV klinkt misschien als een overbodige aankoop als je alles wat je ermee wil doen ook nu al op je smart-tv kan doen, maar ik durf te wedden dat bijna alles wat je op je televisie doet beter gaat op een Apple TV. Ik kan in ieder geval echt niet meer zonder.

Wil je weten wat de exacte verschillen zijn tussen een Apple TV en een televisie met AirPlay 2? In ons eerdere artikel vind je een vergelijking in functies en mogelijkheden.

Bekijk ook Apple TV of een televisie met AirPlay 2: wat moet je kiezen? Veel televisies hebben tegenwoordig standaard AirPlay 2 ingebouwd en worden zelfs geleverd met een aantal apps van Apple. Heeft het dan nog zin om een Apple TV te gebruiken of een nieuw model te kopen? Wat moet je kiezen?

Prijzen Apple TV 4K (2022)