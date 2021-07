Op de Apple TV kun je snel zien wat er allemaal nieuw is sinds de laatste tvOS-update. In deze tip lees je waar je deze info kunt vinden.

Apple TV nieuw toegevoegd

Als je automatische updates voor de Apple TV hebt ingeschakeld, kan het zomaar gebeuren dat je nieuwe functies over het hoofd hebt gezien die sinds de meest recente update zijn toegevoegd. Gelukkig kun je op een speciaal scherm in tvOS de meest recente toevoegingen bekijken. Dit werkt via de Instellingen-app van de Apple TV 4 met tvOS 9.2 en nieuwer.



Kijken wat er nieuw is op de Apple TV

De Nieuw-pagina is te vinden in tvOS en bevat een opsomming van de belangrijkste vernieuwingen die in elke update zijn toegevoegd. Deze pagina verschijnt direct nadat de update geïnstalleerd is, maar mocht je ‘m gemist hebben dan kun je deze pagina ook handmatig opzoeken in de Instellingen-app.

Dit doe je op de volgende manier:

Ga op de vierde generatie Apple TV of nieuwer naar de Instellingen-app. Kies voor het onderdeel Systeem. Hier zie je nu de optie Nieuw. Selecteer deze en je ziet momenteel onderstaande afbeelding.

Apple geeft op deze pagina overigens niet alle nieuwe functies weer. Zo ontbreken bijvoorbeeld functies die niet in Nederland werken, zoals de mogelijkheid om te dicteren.

Afbeelding: Hadrian via Shutterstock.com