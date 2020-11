We wachten nog altijd op de releasedatum van macOS Big Sur. Waar blijft de update en wanneer kun je hem verwachten? Alles wat we al weten over de release van macOS Big Sur.

Apple heeft inmiddels bijna alle grote updates van het najaar uitgebracht, maar op één update zitten we nog te wachten: macOS Big Sur. De exacte releasedatum van macOS Big Sur is nog niet aangekondigd, maar dat kan mogelijk binnenkort gebeuren. Wat heeft Apple al gezegd over de releasedatum van macOS Big Sur?



Releasedatum van macOS Big Sur: update in aantocht

Tot op heden heeft Apple officieel één ding laten weten: macOS Big Sur komt in het najaar. Dat begrip is nogal breed, want het najaar begint eind september en loopt tot en met december. De afgelopen jaren bracht Apple de updates telkens eind september of begin oktober uit. Waarom moeten we dit jaar zo lang wachten?

macOS Big Sur is één van de grootste updates van de afgelopen jaren. Het is dan ook niet voor niets dat Apple de overstap maakt van 10.XX naar versie 11. macOS Big Sur introduceert een geheel nieuw uiterlijk, tal van nieuwe functies en biedt ook ondersteuning voor de aankomende nieuwe Macs. En juist die nieuwe Macs zijn mogelijk de reden dat de release nog even op zich laat wachten.

Op 10 november presenteert Apple een aantal nieuwe MacBooks, want dat is de datum van Apple’s november-event. Deze MacBooks draaien op een eigen Apple-chip, genaamd Apple Silicon. Dat is een erg grote en belangrijke release voor Apple, dus ze doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de software waarop deze machines draaien zo stabiel en optimaal mogelijk is. Het is dan ook niet voor niks dat Apple al 10 beta’s van macOS Big Sur uitgebracht heeft.

Inmiddels is Apple ook al begonnen met de beta van macOS Big Sur 11.0.1. We weten nog niet welke versie Apple daadwerkelijk voor het publiek gaat uitbrengen: de aanvullende 11.0.1-update of de eerste 11.0-versie. We vermoeden dat Apple voor die eerste optie kiest.

Meer duidelijkheid verwacht tijdens november-event

We verwachten dat Apple meer duidelijkheid geeft tijdens het aankomende event. Alle nieuwe Macs zijn dan aangekondigd, waarna Apple ook de laatste fase van de update in kan gaan: de zogenaamde Release Candidate voor macOS Big Sur. We verwachten die laatste versie volgende week, met een week later de definitieve publieke release.

Aankondiging datum: 10 november (verwacht)

macOS Big Sur Release Candidate: 10 november (of later die week; verwacht)

macOS Big Sur releasedatum: week van 16 november (verwacht)

Een andere mogelijkheid is dat Apple de Release Candidate na het event vrijgeeft en in de dagen daarna meteen de update voor iedereen uitbrengt, maar gezien de belangrijkheid van de update denken we dat Apple het zorgvuldiger aan wil pakken.

Lees in de tussentijd ook nog onze macOS Big Sur preview, waarin we je onze ervaringen met de beta uitleggen. Wil je meer weten over het aankomende event? In onze vooruitblik lees je de verwachtingen van het november-event. Tot slot lees je in ons artikel over het installeren van macOS Big Sur hoe je je kan voorbereiden.