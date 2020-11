MagSafe-accessoires voor de iPhone 12

Gelijktijdig met de iPhone 12 heeft Apple ook iets nieuws aangekondigd: MagSafe. Dit is een magnetisch systeem voor opladen en accessoires. Alle iPhone 12-modellen hebben een magnetische ring die je kunt gebruiken om MagSafe-geschikte accessoires vast te plakken. Apple heeft zelf een aantal MagSafe-accessoires, waaronder op laders en hoesjes. Maar er zijn ook externe fabrikanten die ermee aan de slag gaan. In deze round-up laten we zien welke MagSafe-accessoires er momenteel al voor de iPhone 12 verkrijgbaar zijn. Daarbij maken we een onderscheid tussen hoesjes en andere accessoires zoals opladers en houders.

Alle genoemde accessoires zijn speciaal gemaakt voor de iPhone 12. Je kunt ze niet gebruiken voor eerdere iPhones, omdat deze niet zijn voorzien van magneten. De enige uitzondering hierop is de MagSafe Charger, die ook te gebruiken is voor de iPhone 8- tot en met iPhone 11-serie. Maar omdat er geen magneetsysteem in deze toestellen zit zal de lader er niet aan vastplakken en het opladen gaat ook een stuk trager.

MagSafe-accessoires: echt of nep?

Apple heeft een speciaal MFi-programma voor MagSafe-accessoires. Alleen fabrikanten die hieraan meedoen mogen officiële MagSafe-accessoires uitbrengen. Toch zullen er ook heel wat accessoires op de markt verschijnen die ‘MagSafe-compatibel’ worden genoemd. Het betekent niet altijd dat het officieel goedgekeurde accessoires zijn en vaak zijn er ook geen MagSafe-magneten ingebouwd, zoals in de hoesjes van Apple zelf. Vaak bedoelen fabrikanten dat de accessoires extra dun zijn en dus geen belemmering vormen voor de magneten. Op Chinese sites zijn stickers met een ring van magneten te koop, waarmee je vrijwel welk hoesje ‘MagSafe-geschikt’ kunt maken. Let dus goed op wat je koopt, niet alles is officieel MagSafe!

MagSafe-hoesjes voor iPhone 12

Er is nog weinig keuze uit MagSafe-hoesjes. Voorlopig hebben alleen Apple en Otterbox hoesjes aangekondigd, die een magneetsysteem hebben ingebouwd. Andere hoesjes hebben simpelweg een dunne achterkant en zijn daardoor geschikt om in combinatie met MagSafe te gebruiken. We bespreken hieronder alleen de hoesjes die officieel MagSafe-ondersteuning hebben.

Apple MagSafe hoesjes

Apple heeft de volgende MagSafe-hoesjes uitgebracht:

Siliconenhoesje met MagSafe voor iPhone 12

Het siliconenhoesje met MagSafe is aan de buitenkant voorzien van een siliconenlaag en aan de binnenkant zit microvezel. Nadeel van deze hoesjes is dat ze vaak niet een heel jaar meegaan. Nou kan dat als voordeel hebben dat je halverwege het jaar weer een nieuw exemplaar in een seizoenskleur kunt uitkiezen, maar daarmee wordt het beschermen van je iPhone wel een dure grap. Je kunt kiezen uit de volgende kleuren:

Pruimenpaars

Donkermarineblauw

Kumquat

Cyprusgroen

Citrusroze

Wit

Zwart

Rood

Lees onze review van de MagSafe Siliconenhoes voor iPhone 12 als je meer wilt weten over onze ervaringen!

Prijs:

Doorzichtig hoesje met MagSafe voor iPhone 12

Heb je liever een doorzichtige case, dan kan dat ook voor alle modellen. Deze is uiteraard maar in één kleur verkrijgbaar: transparant. Op de achterkant zit een duidelijk herkenbare cirkel waar je de MagSafe-lader moet plaatsen. Het is de eerste keer dat Apple zo’n duidelijke opdruk toevoegt.

Prijs:

Leren hoesje met MagSafe voor iPhone 12

Apple gaat ook een klassiek leren hoesje uitbrengen, vermoedelijk in de kleuren zwart, zadelbruin, Baltisch blauw en California Poppy (geel). Dit hoesje is vanaf 6 november te bestellen voor alle iPhone 12-modellen en kost vermoedelijk 65 tot 75 euro. Daarmee is dit hoesje iets duurder dan het exemplaar van siliconenrubber, maar gaat ook een stuk langer mee omdat het materiaal minder snel slijt.

Prijs nog niet bekend.

Leren kaarthouder met MagSafe

Een van de meest controversiële accessoires is de leren kaarthouder voor iPhone 12. Dit is een magnetisch hoesje dat je achterop je iPhone plakt. Het hoesje is in één formaat verkrijgbaar, namelijk ter grootte van een bankpasje. Er passen 3 normale kaarten in of 4 dunnere kaarten. Je kunt de kaarthouder achterop de iPhone plakken, of in combinatie met een MagSafe-hoesje gebruiken. Een kritiekpunt is dat het hoesje alleen met magneten is bevestigd en daardoor los kan raken tijdens het gebruik. Ook moet je de kaarthouder van de iPhone halen als je pasjes eruit wilt halen. Qua gebruiksgemak houdt dit te wensen over. Voor sommige mensen zal een hoesje met opgestikte kaartvakken een betere oplossing zijn.

Dit zijn de kleuren:

Zadelbruin

Baltisch bruin

California poppy

Zwart

Prijs:

Leren hoesje met kijkgat

Over het leren hoesje met kijkgat is nog relatief weinig bekend. Dit hoesje heeft een uitsnede voor de klok en is mogelijk een vervanger van het Folio-hoesje, dat niet meer in het assortiment zit. De iPhone herkent dat het hoesje aanwezig is en toont via een uitsnede aan de voorkant het tijdstip. Dit is ideaal voor mensen die een gesloten hoesje willen en geen Apple Watch of ander horloge hebben.

Prijs en leverdatum: nog niet bekend

Otterbox MagSafe-hoesjes

Otterbox is een van de weinige fabrikanten die officiële MagSafe-cases gaat uitbrengen. Ze zullen niet naar ieders smaak zijn, maar je hebt in ieder geval voldoende keuze. Er zijn drie modellen:

Otterbox Figura (€49,95): zachte materialen voor een comfortabele grip. Uitgevoerd in opvallende waterverf-kleuren.

Otterbox Aneu (€49,95): slankere cases in rustiger kleuren, met opstaand randje rondom voor extra bescherming. Verkrijgbaar in beige, roze, zwart en blauw.

Daarnaast heeft Otterbox de Pro Symmetry Series+ MagSafe-cases, maar die zijn niet in de Nederlandse Apple Store te vinden. Deze zijn slank en dun, maar hebben extra bescherming dankzij Drop+ technologie. Ook zijn ze voorzien van een coating die bacteriegroei verminderd. Ze zijn een tientje duurder en verkrijgbaar in zwart, blauw, beige en roze.

Overige MagSafe-accessoires: laders, houders en meer

Naast de diverse hoesjes zijn er ook allerlei andere accessoires, zoals opladers, muurhouders en autohouders. Diverse fabrikanten hebben al aangekondigd dat ze plannen hebben. Zo is PopSockets bezig met MagSafe-geschikte accessoires te maken die je achterop je iPhone kunt plakken. Dat is praktischer dan een plakstrip, die langere tijd achterop je iPhone blijft zitten en mogelijk lijmresten achterlaat.

Omdat het een magneetbevestiging is, kan Apple fabrikanten niet tegenhouden om de meest vreemde accessoires te ontwikkelen, die je magnetisch achterop je iPhone kunt bevestigen. Dat kan dus tot allerlei handige accessoires leiden. Zelf heeft Apple ook een aantal accessoires gemaakt.

Apple MagSafe Charger (oplader)

Apple’s eigen oplader heet de MagSafe Charger en kost in Nederland 45 euro. Met de MagSafe Charger kun je je iPhone opladen op een vermogen van 15 Watt, terwijl dit op normale Qi-laders maximaal 7,5 Watt is. Bekijk onze MagSafe Charger-review om te ontdekken of deze oplader iets voor jou is.

Prijs:

MagSafe Duo Charger (oplader)

Er komt ook nog een MagSafe Duo Charger aan, waarmee je de iPhone 12 en de Apple Watch tegelijk kunt opladen. Deze is echter nog niet te vinden op de website van Apple en er is ook nog geen prijs bekend.

Prijs en leverdatum: onbekend

Belkin MagSafe-accessoires

Belkin werkt altijd nauw samen met Apple en ook bij deze reeks nieuwe accessoires is dat weer het geval. Er zijn twee MagSafe-accessoires van Belkin aangekondigd:

Belkin MagSafe 3-in-1 Wireless Charger

Belkin MagSafe Car Vent Mount Pro

De eerste is een bureauhouder met een 5 Watt-oplaadpunt voor je AirPods. De chrome beugel heeft met twee armen voor het opladen van je iPhone en je Apple Watch. Net als bij de officiële MagSafe Charger van Apple zelf kun je opladen met een vermogen van 15 Watt. Hij is deze winter verkrijgbaar in zwart en wit voor $150. De prijs in euro’s is nog niet bekend.

Voor onderweg is er de autohouder van Belkin, bedoeld voor in je ventilatierooster. Deze is compact en in meerdere standen te gebruiken. Grootste nadeel is dat je er niet je iPhone mee kunt opladen. Hij is dus uitsluitend te gebruiken als houder. Aan de achterkant zit een kabelsysteem op de oplaadkabel weg te werken. Deze autohouder kost $40.

Moment MagSafe-accessoires

Moment is gespecialiseerd in camera-accessoires voor de iPhone. Geen wonder dat het accent bij deze fabrikant dan ook vooral ligt op statieven, cold shoes en houders om je iPhone beter vast te houden tijdens het filmen en fotograferen. Toch zitten er ook nog allerlei andere leuke accessoires in de MagSafe-collectie van Moment. Voor gebruik in de auto is er een houder voor het ventilatierooster, met rubberen vinnen die het accessoire op hun plek houden. Voor thuis is er een muurhouder met een sterke magneet aan één kant en een 3M-plakker aan de andere kant. Deze kun je overal aan vastmaken.

Moment noemt het systeem (M)Force en belooft dat de magneten extra sterk zijn. Net als bij Apple’s eigen accessoires werkt het zowel met als zonder case. Naast de reeds aangekondigde accessoires, die in maart 2021 in de winkel liggen, is Moment van plan om er nog veel meer uit te brengen.

Help, gaat mijn bankpas kapot?

De magneten achterin de iPhone roepen bij veel mensen angst op. Ben je bang dat je bankpasje kapot gaat door het gebruik van een magnetisch hoesje of oplader? Dat hoef je in principe niet te zijn. Op Nederlandse bankpassen wordt de magneetstrip al sinds 2012 niet meer gebruikt voor pinbetalingen, aangezien er nu een chip in zit die veel veiliger en ongevoeliger is voor magneten. Dat de chip in de bankpas niet kapot gaat door magneten is ons al eerder bevestigd door Betaalvereniging Nederland, de autoriteit op het gebied van bankpassen en andere betaalmiddelen.

Wel kun je tegen problemen aanlopen bij pinautomaten en bij het openen van deuren van de deur bij een pinautomaat. Deze gebruiken vaak nog wel de magneetstrip als eerste controle. Ook bij betalingen buiten Europa kun je problemen krijgen als de magneetstrip defect is.

Bekijk ook Kan je bankpasje beschadigen door magneten en draadloze opladers? Wij zochten het uit! Welk gevaar loop je met bankpasjes in een iPhone-hoesjes met magneetsluiting, of als je gebruik maakt van draadloos opladen? Kan de magneetstrip gewist worden, kan de chip kapot gaan? En heeft de magneet invloed op de iPhone zelf? Wij zochten het uit!

De OV-chipkaart werkt met een chip, zoals de naam al aangeeft. Deze is dus niet afhankelijk van een magnetische strip.

Het is natuurlijk een ander verhaal als je allerlei andere pasjes gebruikt die nog wel voorzien zijn van een magneetstrip. Dit zijn vaak oudere pasjes. Toegangspasjes voor kantoren maken vaak gebruik van RFID of NFC en ook dan heb je geen last van de magneten. Kijk dus even in jouw pasjescollectie of er mogelijk een probleem kan optreden.