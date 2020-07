Sinds iOS 13 kan de batterij van je iPhone of iPad sneller leeglopen. In dit artikel lees je tips om te achterhalen waarom de update je batterij leegtrekt en hoe je het oplost. Vooral sinds iOS 13.5.1 klagen veel mensen over een batterij die sneller leeg gaat.

Update: iOS 13.5.1 veroorzaakt batterijproblemen

Sinds iOS 13.5.1 is verschenen zijn batterijproblemen wat vaker in het nieuws. Het blijkt in dit geval vooral te maken te hebben met apps die op de achtergrond veel energie blijven slurpen, ook als je ze niet actief in beeld hebt.

De oplossing zou in dit geval kunnen zijn om het verversen op de achtergrond uit te schakelen, via Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond. Het probleem doet zich al voor sinds iOS 13.5.1 verscheen op 1 juni en is dus niet nieuw.

Je kunt via Instellingen > Batterij zien hoeveel activiteit er was, terwijl het scherm uit stond. Dit is te zien onder de grafiek. Ook kun je zien welke apps de meeste energie hebben verslonden. Tik op het kopje Toon activiteit om te wisselen naar de weergave Toon batterijgebruik. Wellicht zie je boosdoeners en apps die je nauwelijks gebruikt. Zo veroorzaakt de app Tile in dit geval veel batterijverbruik, terwijl je de app zelf bijna nooit gebruikt.

iOS 13 batterij-problemen

Apple brengt regelmatige updates voor iOS uit. Hoewel de updates vaak veel verbeteringen bevatten, krijgen we ook vaak meldingen van mensen die merken dat de batterij van de iPhone of iPad sinds de laatste iOS-update sneller leeg is. De slechtere batterijduur kan allerlei oorzaken hebben. Vandaar dat we hieronder uitleggen welke stappen je moet ondernemen om te kijken waar het probleem zit.

Apple voegt in iOS-updates niet alleen nieuwe functies toe, maar lost ook vaak bugs en problemen op. Daarnaast wordt de beveiliging aangescherpt. Het heeft daarom altijd zin om de updates te installeren. In de meeste gevallen ga je erop vooruit, maar bij elke update zijn er ook mensen die plotseling te maken krijgen met onverwachte problemen. Helaas is vooraf niet te voorspellen of je er last van krijgt. En er is vaak ook niet een directe oorzaak aan te wijzen. Je zult in veel gevallen op zoek moeten naar de oorzaak. Wel zijn er een aantal algemene boosdoeners aan te wijzen, zodat je weet waar je moet beginnen met zoeken.

Deze batterijbesparende tips werken altijd:

Check welke app de boosdoener is. Dit zie je via Instellingen > Batterij. Bovenaan staan de apps die het meeste van je batterij vergen. Deze apps kun beter wat minder vaak gebruiken.

Schakel locatievoorzieningen uit. Het volgen van je locatie kost namelijk veel energie. Dit doe je via Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen. Je kunt dit in één keer voor alle apps uitschakelen of alleen voor bepaalde apps.

Schakel energiebesparing in. Dit doe je via het Bedieningspaneel. Vervolgens worden allerlei achtergrondtaken zoals het ophalen van mail uitgeschakeld. Ideaal als je een dagje vrij bent en toch niet a la minute hoeft te weten wat er speelt.

Zet de helderheid van je scherm wat lager. Dit doe je ook via het Bedieningspaneel. Soms staat de helderheid feller dan nodig is en dat kost veel energie.

Tip! Heb je al langere tijd last van een slechte batterijduur? Dan kun je ook overwegen om je batterij te laten vervangen. Daardoor ben je in één keer van je batterijproblemen af en bovendien gaat de performance omhoog. Lees er alles over in onderstaand artikel:

Bekijk ook Apple verhoogt tarieven voor iPhone-batterijvervanging in 2019 Presteert je iPhone-accu niet zo goed meer? Apple biedt je de mogelijkheid om de batterij te vervangen. In 2018 werd daarvoor een speciaal programma opgezet, maar ook in 2019 kun je nog je batterij voor een relatief schappelijke prijs laten vervangen. In dit artikel vind je de complete uitleg: welke toestellen komen in aanmerking, hoeveel kost het en waar moet je rekening mee houden? In deze FAQ lees je alle details over het batterijvervangingsprogramma.

Batterijprobleem: iOS is vaak niet de boosdoener

Het klinkt misschien gek, maar de iOS-update zelf is vaak niet de veroorzaker van de kortere batterijduur. Het zijn meestal externe apps en diensten die voor een kortere batterijduur zorgen. De ontwikkelaar blijkt de app niet goed te hebben getest in combinatie met de nieuwste iOS-update of er is een nieuwe functie geïntroduceerd die problemen veroorzaakt bij een bepaalde app. Daardoor kan een bepaald proces blijven hangen of in een ‘loop’ (constante herhaling) vast blijven zitten, waardoor de batterij sneller leeg gaat dan gebruikelijk.

Ook kan het zijn dat de oorzaak bij de draadloze verbinding ligt. De iOS-update werkt niet goed samen met je Wi-Fi of met het mobiele netwerk van je provider waardoor je toestel harder moet ‘werken’ om de verbinding vast te houden. Ook daardoor kan je batterij sneller leeg gaan.

Bekijk ook 30 tips om je iPhone-batterijduur te verlengen Met deze 30 tips gaat de batterij van je iPhone en iPad langer mee. Allerlei batterijbesparende tips waar je misschien nog nooit aan had gedacht - van pushberichten uitzetten tot netwerkinstellingen herstellen.

iPhone-batterij snel leeg: oorzaken

Verderop bespreken we wat je eraan kunt doen als de batterij van je iPhone snel leeg gaat. Maar eerst bespreken we een aantal oorzaken:

Slijtage van de batterij . Na verloop van tijd neemt de capaciteit af, waardoor de accu steeds korter meegaat. Batterijen hebben maar een beperkt aantal laadcycli. Heb je de iPhone al jarenlang in gebruik, dan kan het moment zijn aangebroken dat de batterij zijn beste tijd heeft gehad. Hij raakt erg snel lading kwijt. De iPhone-batterij vervangen kan dan de oplossing zijn. Het kost je tussen de 55 en 75 euro en het is goedkoper dan overstappen naar een nieuw toestel. Controleer eerst de , om te weten of de batterij nog gezond genoeg is.

. Na verloop van tijd neemt de capaciteit af, waardoor de accu steeds korter meegaat. Batterijen hebben maar een beperkt aantal laadcycli. Heb je de iPhone al jarenlang in gebruik, dan kan het moment zijn aangebroken dat de batterij zijn beste tijd heeft gehad. Hij raakt erg snel lading kwijt. De iPhone-batterij vervangen kan dan de oplossing zijn. Het kost je tussen de 55 en 75 euro en het is goedkoper dan overstappen naar een nieuw toestel. Controleer eerst de , om te weten of de batterij nog gezond genoeg is. Batterijstatus klopt niet . Geeft de batterij 30% aan en vlak daarna 40% of een andere vreemde waarde? Dan kan het zijn dat jouw batterij niet goed is gekalibreerd. Je kunt dit oplossen door de iPhone-batterij opnieuw te kalibreren.

. Geeft de batterij 30% aan en vlak daarna 40% of een andere vreemde waarde? Dan kan het zijn dat jouw batterij niet goed is gekalibreerd. Je kunt dit oplossen door de iPhone-batterij opnieuw te kalibreren. De processor wordt te zwaar belast , omdat meerdere apps tegelijk op de achtergrond draaien en je bijvoorbeeld meerdere Safari-tabbladen tegelijk geopend hebt. Op zich zou de iPhone een te zware belasting zelf moeten oplossen, maar dat gaat niet in alle gevallen goed. Probeer wat apps en tabbladen te sluiten en niet te veel toepassingen tegelijk te gebruiken.

, omdat meerdere apps tegelijk op de achtergrond draaien en je bijvoorbeeld meerdere Safari-tabbladen tegelijk geopend hebt. Op zich zou de iPhone een te zware belasting zelf moeten oplossen, maar dat gaat niet in alle gevallen goed. Probeer wat apps en tabbladen te sluiten en niet te veel toepassingen tegelijk te gebruiken. Een ander apparaat is de boosdoener. Je hebt de iPhone aangesloten op een accessoire of ander apparaat, dat de batterij snel leegtrekt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een speaker of toetsenbord, waarbij het accessoire gebruik maakt van de energievoorziening van de iPhone. Loskoppelen of uitschakelen kan het probleem oplossen.

Batterij sneller leeg door iOS 13 – wat te doen?

Hieronder lees je hoe je de batterijduur op je iPhone of iPad kunt verbeteren.

#1 Wacht even voordat je actie onderneemt

Als je merkt dat je batterij sneller leegloopt, vlak na het installeren van een iOS-update, raak dan niet in paniek. Wacht even een paar dagen voordat je besluit om rigoreuze maatregelen te nemen, zoals je iPhone naar fabrieksinstellingen terugzetten.

Bij grote updates moet de iPhone vaak achter de schermen allerlei taken uitvoeren (bijvoorbeeld het opnieuw indexeren van Spotlight, de fotobibliotheek en andere databases), waardoor de batterij mogelijk sneller leeg gaat. Ook kan het zijn dat de batterij sneller leegloopt omdat er veel nieuwe functies in de update zitten, die je fanatiek hebt zitten proberen. Dit is niet te vergelijken met je normale dagelijkse gebruik. Kijk het dus even aan en check of de batterijduur na een paar dagen weer op het oude niveau is.

Ook kan ‘batterij snel leeg’ voor mensen heel verschillende betekenis hebben. Bij sommige mensen zakt de batterij na een paar minuten al naar 50%, terwijl anderen zich al zorgen maken als hun batterijduur van 10 naar 9 uur is gegaan. Ook maakt het nogal verschil of je batterij van de ene op de andere dag plots slechter presteert, of dat de aftakeling gaandeweg is gegaan. Bij een plotseling slechter functionerende batterij kan er sprake zijn van een defect, waardoor je het beste even contact met Apple kunt opnemen. Zeker als er nog iPhone-garantie geldt.

Tip! Wil je de hele dag je iPhone gebruiken, dan kun je ook de Energiebesparingsmodus gebruiken en zoveel mogelijk energieverslindende functies uitschakelen zoals Wi-Fi, Bluetooth en locatietracking.

#2 Bepaal welke apps de batterij leegslurpen

De eerste stap is om te kijken of er apps zijn die een grote aanslag zijn op de batterijduur. Bekende boosdoeners zijn Facebook en WhatsApp. Sommige apps blijven lange tijd op de achtergrond actief, zonder in slaapstand te gaan. Soms gebeurt dit met opzet, omdat de ontwikkelaar wil dat de app voortdurend actief is en daarbij je locatie beter kan volgen. Apps kunnen ook een tijdelijke bug bevatten, die ervoor zorgt dat de app veel meer stroom verbruikt. Zorg er dus voor dat je apps bijgewerkt zijn naar de meest recente versies. Kijk regelmatig in de App Store of er updates beschikbaar zijn.

Verder blijkt uit onderzoek dat gratis apps met reclame 16% meer batterij verbruiken dan apps zonder reclame. Ze gebruiken ook 79% meer data. Het heeft dus zin om te investeren in kwaliteitsapps waarvoor je betaalt. Of ga in ieder geval eens kritisch door het rijtje apps dat je geïnstalleerd hebt, om te kijken of je ze wel nodig hebt.

Let op apps die mogelijk problemen kunnen veroorzaken. Apple heeft een batterijmeter in iOS toegevoegd, die te vinden is via Instellingen > Batterij. Daaruit kun je afleiden welke apps vooral veel stroom verbruiken. Dit zijn niet altijd de meest hongerige apps; het kunnen ook apps zijn die je gewoon veel gebruikt, zoals WhatsApp.

Blijkt een app veel energie te verbruiken, dan kun je dit beperken door de app af te sluiten na gebruik (hoewel het nut daarvan wordt betwijfeld) of helemaal van de iPhone te verwijderen.

Bekijk ook Batterijverbruik per app meten op je iPhone en iPad Op de iPhone en iPad kun het batterijverbruik per app nauwkeurig meten. In deze gids lees je waar je het batterijverbruik per app kunt vinden en wat je eraan kunt doen als een app teveel batterij verbruikt.

#3 Zet je iPhone in vliegtuigstand bij slechte dekking

Zit je in een gebied met slechte dekking, dan zal je batterij sneller leeg raken. De iPhone moet namelijk steeds zoeken naar mobiele signalen en heeft moeite om de verbinding vast te houden. De batterij raakt daardoor sneller leeg. Heb je geen internet nodig en hoef je ook niet bereikbaar te zijn, zet dan je iPhone in vliegtuigmodus of maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk.

#4 App-updates op de achtergrond uitschakelen

Je kunt zorgen dat apps automatisch worden bijgewerkt, zodra er een update is. Zodra je de app opstart, krijg je meteen de nieuwste versie te zien. Vooral in periodes dat er veel app-updates uitkomen kan dit behoorlijk wat ongemerkte activiteiten op je iPhone veroorzaken. Heb je het niet nodig, schakel automatisch updaten van apps dan gewoon uit. Je kunt beter wachten tot je thuis bent en de iPhone aan de lader ligt, zodat je via het Wi-Fi-netwerk kunt updaten.

Bekijk ook Zo kun je apps automatisch updaten op iPhone en iPad Wil je automatisch app-updates installeren op je iPhone of iPad? Volg dan de stappen in deze tip, zodat je updates van apps automatisch kunt downloaden en installeren. We leggen ook uit hoe je het automatisch updaten van apps weer kunt uitschakelen.

#5 Schakel notificaties van bepaalde apps uit

Telkens wanneer er een notificatie van een app binnenkomt, gaat het scherm van de iPhone even aan. Als je van tientallen apps notificaties binnenkrijgt, staat het scherm voortdurend aan, ook als de iPhone in je broekzak zit. Wees daarom iets selectiever als het om notificaties gaat. Kies welke apps absoluut nodig zijn om op de hoogte te blijven. De rest kan uit. Je kan ook kiezen voor een andere notificatiestijl, waardoor het scherm niet steeds wordt ingeschakeld.

Bekijk ook Notificaties uitschakelen op iPhone en iPad: zo doe je dat op twee manieren Word je gek van al die notificaties die je de hele dag door op je iPhone en iPad krijgt? Schakel dan meldingen uit! In deze tip lees je hoe je op allerlei manieren je pushberichten kan uitschakelen.

#6 Schakel automatische helderheid uit

De iPhone en iPad bevatten sensoren, die automatisch de helderheid van het scherm aanpassen. Soms staat het scherm daardoor te helder, waardoor je batterij sneller leeg gaat. Je kunt de helderheid ook automatisch aanpassen. Ga hiervoor naar Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > Aangepaste weergave en zet de schuifknop bij Pas automatisch aan uit.

Ook kun je het scherm iets meer dimmen, zodat het scherm minder stroom verbruikt. Met een trucje kun je het scherm tijdelijk dimmen tot het laagste niveau, al moet hier wel de automatische helderheid voor ingeschakeld worden.



Bekijk ook Schermverlichting iPhone (tijdelijk) dimmen Wil je de schermverlichting van je iPhone tijdelijk dimmen, dan kan dat met dit slimme trucje. Hierbij bedek je de lichtsensoren aan de voorkant, zodat de iPhone denkt dat je in een donkere omgeving bent.

#7 Schakel iCloud-sleutelhanger uit

Het uitschakelen van de iCloud-sleutelhanger helpt bij sommige gebruikers om de batterijduur te verlengen. Gebruik je iCloud-sleutelhanger toch niet, dan kun je het net zo goed uitschakelen. Dit doe je via: Instellingen > je naam > iCloud > Sleutelhanger. Lost dit het probleem niet op, dan kun je het altijd weer inschakelen.



Bekijk ook iCloud Sleutelhanger gebruiken op iPhone en iPad Met iCloud Sleutelhanger kun je wachtwoorden bewaren op je iPhone en iPad. Deze tip legt uit hoe je de Sleutelhanger instelt op iOS en gebruikt.

#8 iPhone of iPad herstarten

Merk je opeens vreemd gedrag van je iPhone of iPad, bijvoorbeeld warm worden of vaak crashen, dan is het tijd om te herstarten (rebooten). Hopelijk gedraagt de iPhone of iPad zich daarna weer normaal. Het zorgt ervoor dat haperende apps worden afgesloten en dat processen die misschien steeds op de achtergrond bleven draaien, worden gestopt. Je raakt geen gegevens kwijt bij het herstarten.

Lees verder:

#9 Instellingen herstellen

Heb je last van matige batterijduur na het installeren van iOS 11, dan kan er van alles aan de hand zijn. Is de oorzaak niet meteen te achterhalen en heeft het herstarten niet geholpen, dan kun je eens proberen om de instellingen te herstellen. Je doet dit als volgt: ga naar Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Herstel alle instellingen. Kies hier NIET de optie Wis alle inhoud en instellingen, want dan raak je allerlei foto’s en andere content kwijt. Het herstellen van de instellingen zorgt ervoor dat je bepaalde zaken (zoals het wachtwoord van je Wi-Fi-netwerk) weer opnieuw moet invoeren.

Je raakt bij het herstellen van de instellingen geen foto’s of andere data kwijt. In het verleden werkte dit regelmatig bij mensen die problemen hadden met hun iPhone of iPad. Na een minuutje of vijf heb je alles weer hersteld en is je probleem hopelijk opgelost.

#10 iOS 13 opnieuw installeren

Helpt niets, zelfs niet het herstarten van je toestel? Dan kan het een idee zijn om iOS 13 opnieuw te installeren op je iPhone. Maak hiervoor eerst een backup van je iDevice en sluit het apparaat daarna aan op iTunes. Alle data wordt gewist, maar je kunt daarna weer de backup terugzetten.

Heb je weinig apps geïnstalleerd, dan kun je er ook voor kiezen om helemaal met een schone lei te beginnen en het apparaat als volledig nieuwe iPhone of iPad in te richten.

Bekijk ook iPhone herstellen (restore) bij hardnekkige problemen Het kan zomaar gebeuren: je iPhone gedraagt zich vreemd, reageert niet meer of vertoont ander raar gedrag. Je iPhone herstellen met een restore (hersteloperatie) kan het oplossen en deze tip legt uit hoe dat werkt.

#11 Downgraden naar vorige iOS

Heb je last van een iPhone of iPad die steeds crasht en waarbij de batterij razendsnel leegloopt? Overweeg dan eens de mogelijkheid om te downgraden naar een oudere versie van iOS. Het kan zijn dat bepaalde apps die je hebt geïnstalleerd nog niet goed zijn aangepast voor iOS 13, waardoor ze problemen veroorzaken. Heb je de nieuwe functies in iOS 13 niet echt nodig en merk je dat je toestel onwerkbaar is geworden, dan is het beter om even tijdelijk te downgraden naar iOS 12 en af te wachten tot de belangrijkste problemen zijn opgelost.

Bekijk ook Spijt van de beta? Zo kun je je iPhone downgraden van iOS 14 naar iOS 13 Heb je de beta van iOS 14 geïnstalleerd, maar heb je hier spijt van gekregen? In dit artikel lees je alles over het downgraden naar een eerdere iOS-versie. We leggen je uit hoe je je iPhone of iPad kan downgraden en welke versies momenteel nog ondersteund worden.

Zie ook: Mijn iPhone gaat niet meer aan.

#12 Afspraak maken bij Apple Store

Heb je om onverklaarbare redenen een batterij die heel snel leeg raakt, dan kan er sprake zijn van een technisch defect. Heb je nog garantie, dan moet je zeker even bij de Genius Bar in de Apple Store langsgaan.

Het personeel van de Apple Store heeft een tooltje, waarmee ze precies kunnen zien of jouw iPhone of iPad abnormaal stroomverbruik vertoont. Via de Apple Store-app en de website van Apple kun je een afspraak maken in de Apple Stores in Amsterdam, Brussel, Haarlem of Den Haag. Of ga langs bij jouw lokale Apple-reseller.