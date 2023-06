Vanaf iOS 17 kun je een AirTag delen of andere Zoek mijn-accessoires gebruiken met meerdere personen. Da tis bijvoorbeeld handig als je vaak je sleutels uitleent of als je een object wil volgen dat door meerdere mensen gebruikt wordt.

Alles over AirTag delen

De AirTag en soortgelijke trackers zijn handig om je persoonlijke objecten te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan je sleutelbos of je fiets. Met een AirTag weet je altijd waar hij is, ook als je het object kwijt bent. De AirTag heeft ook allerlei stalkingmaatregelen, om te voorkomen dat iemand jou ongemerkt met een AirTag volgt. Eén van die maatregelen is dat je een melding krijgt of dat de AirTag een geluidje afspeelt als deze niet van jou is maar wel met je meebeweegt. Dat geeft ook problemen als je een voorwerp van iemand anders leent waar een AirTag aan verbonden is. In dat geval wordt je onterecht gewaarschuwd dat je gevolgd wordt door een AirTag van iemand anders. Voor dit soort gevallen komt de deelfunctie van de AirTag goed van pas, die beschikbaar komt vanaf iOS 17. Je kan dan eenvoudig in een paar stappen een AirTag delen met iemand anders, bijvoorbeeld voor voorwerpen die jullie allebei gebruiken.

Dit heb je nodig om een AirTag te delen (of een ander geschikt accessoire)

De deelfunctie voor voorwerpen in de Zoek mijn-app, werkt met AirTags en andere trackers of accessoires die werken met de Zoek mijn-app. Dat geldt dus ook voor diverse AirTag-alternatieven en voorwerpen die de Zoek mijn-functie standaard ingebouwd hebben. In onze gids voor de Zoek mijn-objecten functie vind je enkele voorbeelden.

Dit zijn de vereisten om een AirTag of ander geschikt accessoire te delen:

iOS 17 of nieuwer (zowel de eigenaar als voor degene met wie je deelt)

AirTag of een ander geschikt Zoek mijn-accessoire)

Je kunt als eigenaar een AirTag met maximaal vijf anderen delen. In totaal kunnen dus zes personen de locatie van een voorwerp volgen en deze zoeken. Als eigenaar kun je maximaal acht AirTags met andere personen delen.

Zo kun je een AirTag delen

Om een AirTag te delen met meerdere gebruikers, volg je deze stappen vanaf iOS 17:

Open de Zoek mijn-app en ga naar het Objecten tabblad. Kies de AirTag of ander accessoire dat je wil delen. Onder het kopje Deel deze AirTag tik je op Voeg persoon toe. Lees de introductie en tik op Ga door.

Voeg het contactpersoon waarmee je wil delen toe en tik op Deel. Het contactpersoon krijgt een melding. Zie je die niet, ga dan op de iPhone van het contactpersoon naar de het Objecten-tabblad in de Zoek mijn-app. Daar zie je de uitnodiging staan. Tik op de uitnodiging op Voeg toe. De gedeelde AirTag is toegevoegd aan het account van de ander.

Voordelen van een AirTag delen met meerdere gebruikers

Het delen van een AirTag heeft diverse voordelen:

Iedereen met wie je de AirTag deelt kan het voorwerp zoeken (inclusief nauwkeurig zoeken)

Iedereen met wie je de AirTag deelt kan een geluidje afspelen

De locatie van de gedeelde AirTag is zichtbaar voor iedereen met wie je hem deelt

Volgmeldingen worden stilgehouden voor degene met wie je de AirTag deelt

Vooral dat laatste voordeel komt goed van pas, omdat je bij een gedeeld voorwerp geen volgmeldingen meer krijgt dat er een onbekende AirTag in de buurt is. Het voorkomt dus dat je onterechte stalkmeldingen krijgt.

Er is ook een aantal functies niet mogelijk bij het delen van een AirTag. Degene met wie je de AirTag of het object deelt, kan deze dingen niet doen:

Meldingen inschakelen: degene met wie je deelt kan geen meldingen instellen indien de AirTag achtergelaten is. Dat komt omdat de AirTag maar bij één persoon tegelijk kan zijn.

Verloren modus inschakelen: de Verloren modus kan alleen door de eigenaar geactiveerd worden.

Objectnaam wijzigen: de naam van de AirTag of ander accessoire wordt bepaald door de eigenaar.

Iets anders waar je rekening mee moet houden, is dat degene met wie je de AirTag deelt de locatie altijd kan zien. Deel je bijvoorbeeld je sleutelbos met je partner (omdat diegene wel eens je auto gebruikt), dan kan diegene altijd de locatie van de sleutelbos zien, dus ook als deze gewoon bij jou is. In de praktijk betekent dit dat diegene jouw locatie in feite kan zien, omdat je je sleutelbos vaak bij je hebt. Deel een AirTag dus alleen met mensen die je vertrouwt.

