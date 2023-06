Door posters te maken van je contactpersonen kun je deze mensen beter herkennen als ze je bellen. Bovendien ziet het er erg fraai uit. In deze tip laten we zien hoe het eruit ziet en hoe je het zelf instelt.

Eén van de nieuwe functies voor de Telefoon-app en de Contacten-app in iOS 17 is het instellen van posters van contacten. Als je dit doet, zullen anderen een mooi ontworpen poster zien op hun scherm als jij ze belt. Je stelt dit dus alleen in voor jezelf. Om een poster van iemand anders te zien, moet diegene dat eerst instellen.

Zo zien posters van contacten eruit in iOS 17

Er zijn verschillende soorten contactposters die je kunt instellen. Het is redelijk vergelijkbaar met het iPhone toegangsscherm op een manier waar je zelf het lettertype, de kleur en een wallpaper kunt kiezen. Je kunt kiezen voor een foto, een memoji en jouw monogram. Op de onderstaande afbeelding zie je verschillende designs voor de contactposter van één persoon.

Als je iPhone diepte kan herkennen in een foto, dan heb je de optie om alleen de voorgrond te tonen met een effen kleur op de achtergrond. Dat is goed te zien in het meest rechter voorbeeld hierboven.

Op dit moment kun je maar één poster tegelijk instellen. Dat betekent dat je baas dezelfde poster te zien krijgt als je partner en je kinderen. Gelukkig kun je (net als bij wallpapers) wel meerdere soorten maken die je zelf kunt wisselen wanneer je dat wil. Als je een nieuwe instelt, zal het automatisch worden bijgewerkt bij anderen. Bel je iemand die niet in je contacten staat, dan kun je kiezen dat deze persoon niet jouw poster zien.

Zo kun je contactposters instellen

Heb je al wat inspiratie opgedaan of moet je nog even kijken naar alle mogelijkheden voor posters van contacten? Hoe het ook zij, op deze manier kun je je eigen contactposters instellen:

Open de Contacten-app op je iPhone. Ga naar je eigen contactkaart. Deze staat altijd helemaal bovenaan met je profielfoto erbij. Tik op Poster en foto van contact en kies Wijzig. Je ziet nu een horizontale lijst met posters. Tik rechtsonder op het blauwe rondje met het plusteken om een nieuwe poster te maken (of tik op Maak nieuwe aan als dit er staat). Kies of je een nieuwe foto wil maken, een bestaande foto wil kiezen, een memoji wil gebruiken of slechts een monogram te tonen. Afhankelijk van wat je kiest, kun je door te vegen en met de knoppen onderaan je keuze personaliseren. Door op je naam te tikken geef je deze een ander lettertype. Klaar? Tik rechtsboven op Gereed en stel eventueel ook een nieuwe profielfoto in. Dit kun je overslaan.

Wil je op een later moment wisselen van poster, dan doe je dat ook via dit menu. Door in de horizontale lijst te scrollen kun je steeds een nieuwe kiezen.

Als je bij jouw contactkaart op Poster en foto van contact tikt, kun je onderaan het scherm kiezen of je je poster automatisch wil delen met contacten. De andere optie is dat je per persoon goedkeurt of ze het mogen zien. Gebruik je een andere app om te bellen, zoals WhatsApp of Telegram, dan kunnen de posters van contacten ook worden getoond.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.