iOS 17 bevat heel wat leuke vernieuwingen, maar je zult er niet op elk toestel van kunnen genieten. Vorig jaar legde Apple de grens nog bij toestellen met Bionic-processor, maar ook dat is niet genoeg. Je zult voor veel vernieuwingen een iPhone 12 of nieuwer moeten hebben.

Niet alle functies die Apple voor iOS 17 heeft aangekondigd, komen meteen beschikbaar. Een aantal verbeteringen en nieuwe mogelijkheden van iOS 17 komen pas later in een aanvullende software-update. Dit zijn de vier functies waar je nog langer op moet wachten.

Er zijn ook diverse iOS 17-functies die later komen . Daarover lees je meer in het volgende artikel.

Vorig jaar was de lijst met toestellen die niet alle functies kregen nog vrij lang . Dit jaar is de lijst korter, maar dat komt waarschijnlijk vooral omdat Apple de lat gewoon hoger heeft gelegd. Welke functies kun jij straks gaan gebruiken en welke niet? We doken in de kleine lettertjes op de preview-pagina en zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

iOS 17 is de aankomende software-update voor de iPhone, die in juni 2023 aangekondigd is. De update wordt vervolgens naar verwachting in september 2023 voor iedereen uitgebracht. De belangrijkste verbeteringen zijn de nieuwe interactieve widgets, de vernieuwde Telefoon-app met het nieuwe belscherm, de vernieuwde Stand-by modus in horizontale weergave en meer. Lees hier over de beste iOS 17 ontdekkingen, welke iPhones geschikt zijn voor iOS 17 en meer.