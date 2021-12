iMessage biedt in de Berichten-app stickers aan die je bijna overal in je chats kunt plakken. In deze tip lees je hoe je stickers in iMessage gebruikt en hoe je ze weer verwijdert.

Stickers in iMessage: dit moet je weten

Dankzij iMessage-apps, is ook de mogelijkheid om stickers te gebruiken aan iMessage toegevoegd. Stickers zijn anders dan normale afbeeldingen, omdat je deze ook in je eigen gesprekken kunt plakken, waar je maar wil. In deze tip lees je hoe je stickers in iMessage gebruikt.

Stickers in iMessage: hoe begin je?

Om Stickers in iMessage-berichten te kunnen gebruiken, is het eerst nodig om een stickers apart te downloaden. In de iMessage App Store vind je veel beschikbare stickers, al dan niet gratis. Sommige apps hebben ook een bijbehorende iMessage app. In onze aparte tip lees je hoe je iMessage-apps en stickers kunt downloaden.

Stickers gebruiken in de Berichten-app

Om stickers in iMessage te gebruiken, ga je als volgt te werk:

Download de gewenste stickers via het stappenplan in het artikel hierboven. Tik in een iMessage-gesprek op het App Store-icoontje boven het toetsenbord en kies de juiste app uit je applade. Zie je de juiste app er nog niet bij staan, tik dan op Store en kies voor Beheer. Zorg dat de schakelaar daar aan staat. Houd je vinger op een sticker. Hierdoor wordt deze ‘losgetrokken‘ uit de app. Sleep de sticker naar het gewenste chatbericht. Je kunt stickers overal in een tekstballon plakken. Wil je stickers plakken op een eigen foto, dan moet je de foto eerst selecteren of maken en naar de ontvanger versturen. Pas na het versturen kun je hier stickers op plakken. Zodra je je vinger(s) van het scherm los laat, wordt de sticker in het gesprek geplakt.

Stickers roteren, groter en kleiner maken

Je kunt een sticker groter of kleiner maken door een tweede vinger op het scherm te plaatsen. Door je vingers naar elkaar of uit elkaar te bewegen, wordt je sticker kleiner of groter. Dit werkt bij zelfgemaakte stickers en bij stickers van anderen.

Is het nodig om de sticker te kantelen, dan doe je dit door met twee vingers op het scherm te draaien.

Stickers in iMessage verwijderen uit chatgesprek

Heb je een per ongeluk een sticker op de verkeerde plek in iMessage geplakt, dan kun je deze ook eenvoudig weer verwijderen. Dit werkt via de volgende manier:

Houd je vinger op een een sticker ingedrukt. Onderin verschijnt dan de optie Stickerinformatie. Tik hierop en je komt op een volgend scherm terecht. Hier worden alle stickers weergegeven die op dat desbetreffende bericht geplakt zijn. Om een sticker te verwijderen, schuif je deze naar links en tik je op Verwijderen.

Los van stickers en apps in iMessage, kun je in de Berichten-app nog veel meer doen. Zo verstuur je chatberichten met grappige animaties en effecten of schrijf je je eigen berichten met je eigen handschrift. Meer daarover lees je in onderstaand artikel. Lees ook onze tip over stickerpacks maken voor iMessage.

