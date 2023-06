Siri krijgt er in iOS 17 en de andere nieuwe updates een aantal nieuwe functies en mogelijkheden bij. Ook zijn er wat bestaande functies die in iOS 17 eindelijk in het Nederland werken. We nemen je mee langs alle nieuwe Siri-functies in iOS 17.

Siri in iOS 17 en meer

De laatste tijd zijn chatbots met kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT in enorme opkomst. Hoewel er een gerucht was dat Apple werkt aan ChatGPT-achtige functies voor Siri, zien we daar in in ieder geval iOS 17 nog niks van terug. Siri heeft geen enorme upgrade gekregen in de aankomende iOS-update, maar Apple heeft haar eigen assistent wel wat nieuwe trucjes geleerd. Helaas werken niet alle nieuwe functies met de Nederlandse Siri, maar daarentegen zijn er wel wat functies voor de Nederlandse Siri bij gekomen.

#1 Siri op HomePod werkt met iPhone-apps

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, HomePod software-update 17

Vanaf iOS 17 kun je met Siri op de HomePod ook apps op je iPhone gebruiken via AirPlay. In feite betekent dit dat je met Siri op de HomePod gewoon Spotify kunt bedienen, al verloopt dit nog wel steeds via een AirPlay-verbinding. Voorheen kon je in dergelijke gevallen alleen via Siri op de iPhone de muziek bedienen op een HomePod-speaker, maar straks kan dat dus ook gewoon meteen vanaf Siri op de HomePod. Dit werkt voor alle iPhone-apps die ondersteuning hebben voor Siri.

#2 Siri offline in het Nederlands

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17

Sinds een aantal jaar kun je sommige opdrachten aan Siri ook stellen als je geen internetverbinding hebt. De offline versie van Siri is vaak wat sneller met het verwerken van bepaalde opdrachten, omdat er niet gewacht hoeft te worden op een reactie van Apple’s servers. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van een timer. Vanaf iOS 17 en iPadOS 17 kun je offline Siri eindelijk ook in het Nederlands gebruiken. Je zult daardoor merken dat sommige opdrachten net iets sneller gaan.

#3 Telefoongesprekken en meer ophangen met Siri in het Nederlands

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17

Als je vaak handsfree belt, dan zal deze functie misschien wel van pas komen. Je kan in de instellingen van Siri aangeven dat je de Hang op-functie wil gebruiken. Daarmee kan je met je stem een telefoongesprek ophangen, dus zonder dat je op het scherm hoeft te drukken. Dat komt van pas in de auto of als je op de luidspreker belt. Deze functie werd een jaar geleden geïntroduceerd, maar werkte toen niet in het Nederlands. Vanaf iOS 17 is dat wel het geval. Hou er wel rekening mee dat je gesprekspartner jou “Hé Siri, hang op” hoort roepen.

#4 Nieuwe weergave voor Stand-by modus

Beschikbaar op: iOS 17

Met de Stand-by modus van iOS 17 maak je van je iPhone een soort smart display. Voor deze modus heeft Apple Siri ook een aparte weergave gegeven. Je Siri-verzoek wordt volledig uitgeschreven, met Siri’s reactie er ook bij. Vraag je bijvoorbeeld naar het weer, dan zie je de informatie ook duidelijk op het scherm verschijnen. Dit alles met een zwarte achtergrond, zodat het ook vanaf een afstandje goed te lezen is.

#5 Siri activeren zonder “Hey”

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, HomePod software-update 17; werkt nog niet in het Nederlands

Het “Hey Siri”-commando (in het Nederlands “Hé Siri”) is inmiddels wel bekend en we zijn er ook al flink aan gewend geraakt. Maar vanaf iOS 17 kunnen Engelse Siri-gebruikers ook kiezen voor wat anders. In de instellingen kun je aangeven of je alleen gebruik wil maken van het “Hey Siri”-commando of dat de assistent ook reageert als je alleen “Siri” zegt. Helaas werkt deze optie alleen in het Engels en kun je het dus niet met de Nederlandse Siri gebruiken. Maar als Siri bij jou toch op Engels staat, is dit een mooie extra functie.

#6 Vervolgvragen stellen zonder opnieuw te hoeven activeren

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, HomePod software-update 17; werkt nog niet in het Nederlands

Misschien herken je het wel: je stelt Siri een vraag, krijgt een antwoord en wil vervolgens nog een vervolgvraag stellen. Bijvoorbeeld als je het weerbericht opvraagt, te horen krijgt dat het vandaag gaat regenen en dat je vervolgens wil weten hoe het weer morgen is. Maar voor die tweede vraag moet je telkens weer het “Hé Siri”-commando gebruiken. Vanaf iOS 17 hoeft dat niet meer, als je de assistent ten minste in het Engels gebruikt. Op de iPhone XS en nieuwer kun je gewoon vragen blijven stellen als je al met Siri in een gesprek zit. Dit zorgt ervoor dat het gebruik net wat sneller gaat. We hopen dat deze functie ook snel voor de Nederlandse Siri beschikbaar komt, al kan dit waarschijnlijk nog wel minstens een jaar duren.

