Apple brengt iOS 17 uit! De download van iOS 17 staat bijna voor je klaar en als je je mening wil delen over de grote iPhone-update, dan moet je bij deze Praat mee zijn. Discussieer hier over de nieuwste iOS-versie.

iOS 17 download: wat zijn jouw ervaringen?

Vandaag is eindelijk iOS 17 beschikbaar voor alle gebruikers. Iedereen met een geschikte iPhone kan updaten naar iOS 17, waarin Apple weer veel nieuwe functies en verbeteringen toegevoegd heeft. Deze Praat mee is de plek om over de verbeteringen te discussiëren, om je ervaringen te delen met de beta of de uiteindelijke release en nog veel meer. Of je nu vandaag voor het eerst kennismaakt met de update of al vanaf het begin de beta getest hebt: iedereen kan op deze pagina zijn of haar zegje doen.



Apple zal vanaf ongeveer 19:00 uur de update vrijgeven, maar het gebeurt regelmatig dat het een paar minuten later is. Dat is geen reden tot paniek; Apple is jou niet vergeten, maar de uitrol naar miljoenen devices is nu eenmaal een gigantische operatie. Het is vaak beter om even te wachten. Zodra de update voor iedereen klaar staat, lees je dat op iCulture. Het heeft geen zin om te melden dat je de update nog niet ziet.

Heb je iOS 17 bugs en problemen ? Check ons aparte artikel, waarin we veelvoorkomende problem en bijbehorende oplossingen bespreken. Grote kans dat jouw probleem daar aan de orde komt!

Iedereen met een iPhone XS of nieuwer kan iOS 17 op 18 september vanaf 19:00 uur downloaden. Zodra de download van iOS 17 voltooit is, kun je aan de slag met (bijna) alle nieuwe functies. Denk aan de nieuwe contactposters in iOS 17, maar ook de nieuwe Stand-by modus is zeker het proberen waard. En ben je eigenaar van meerdere AirTags en erger je je altijd zo aan de volgmeldingen als je bijvoorbeeld de sleutels van je partner leent? Dan moet je zeker het delen van een AirTag instellen! De afgelopen maanden hebben we je op iCulture op de hoogte gebracht van alle nieuwe functies van iOS 17 en talloze kleine verbeteringen in standaardapps en meer.

Naast iOS 17 is ook iPadOS 17 vanaf vandaag beschikbaar. Ook iPadOS 17 biedt meerdere nieuwe functies, speciaal voor de iPad. Daarnaast zijn ook nagenoeg alle iOS 17-functies beschikbaar in iPaOS 17.

Hoe zit het met iOS 16.7 en iPadOS 16.7?

Apple brengt naast iOS 17 en iPadOS 17 ook iOS 16.7 en iPadOS 16.7 uit. Dit zijn bugfix-updates waarin enkele problemen opgelost worden en die zorgen voor compatibiliteit met nieuwe apparaten (zoals de AirPods Pro met usb-c). De update is beschikbaar voor alle iOS 16 -toestellen, inclusief de modellen die niet over kunnen naar iOS 17 en iPadOS 17. Zie je alleen iOS 16.7, scroll dan iets naar onderen en tik op de optie Werk bij naar iOS 17. Vervolgens kun je iOS 16.7 negeren en gewoon updaten naar de grote nieuwe iOS -update. Het is dus niet nodig om eerst iOS 16.7 te installeren. Ben je (per ongeluk) al gestart met updaten naar iOS 16.7, dan kun je wachten totdat deze versie klaar is met installeren. Daarna kun je alsnog over naar iOS 17.

Hoe je te werk gaat bij het installeren van iOS 17, lees je onder meer in ons speciale artikel. We raden je in ieder geval aan om een back-up van je iPhone te maken. Zoals uitgelegd in onze iOS 17 keuzehulp, raden we aan om eerst te controleren of jouw favoriete apps zullen werken met iOS 17. Twijfel je, wacht dan nog even met het updaten. Heb je de update geïnstalleerd? Laat het dan vooral weten als je op problemen met iOS 17 stuit.

Ga je vanavond de update installeren? Lees dan ook even onze eerdere artikelen: