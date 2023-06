De Weer-app krijgt er in iOS 17 best wat aardige functies bij. Er zijn meer soorten metingen die voor allerlei situaties interessant kunnen zijn. En op de Apple Watch is de Weer-app helemaal vernieuwd.

Weer-app in iOS 17: dit is er nieuw

Over het weer raken we (zeker in Nederland) nooit uitgesproken. Met lange periodes van droogte en warmte of juist plotselinge stortbuien en extreem weer, er is altijd wel iets aan de hand. De vele weer-apps op de iPhone bieden je alle informatie over weersverwachtingen en meer. Voor iPhone-gebruikers is Apple’s eigen Weer-app vaak de eerste plek voor weersinformatie, hoewel de data de laatste tijd in ieder geval in Nederland niet altijd even accuraat is. Daar verandert in iOS 17 helaas niks aan, maar Apple heeft wel aan de Weer-app gesleuteld met nieuwe functies, meer data en andere kleine tweaks.

#1 Compleet nieuwe Apple Watch-app

Beschikbaar op: watchOS 10

De grootste verandering voor de Weer-app vinden we niet in iOS 17, maar in watchOS 10. De Apple Watch-versie is helemaal vernieuwd, met een gloednieuw design, nieuwe weergaves en nog veel meer. Net als op de iPhone, iPad en Mac, past de achtergrond van de Weer-app op de Apple Watch zich aan aan het weerbeeld. De app kleurt dus strakblauw met een zonnetje op een mooie zomerse dag, maar er druppelen regendruppels op het scherm als het regent en de app is donkerblauw in de nacht. Daarnaast opent de app nu met jouw huidige locatie, de temperatuur en het weerbeeld van dit moment.

#2 Grafieken met gemiddelden

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

De Weer-app op iPhone, iPad en Mac krijgt er een aantal nieuwe data en metingen bij. De eerste is een grafiek met gemiddelden. Je ziet daarmee hoeveel graden het vandaag maximaal warmer is dan het gemiddelde op dezelfde dag. Bijvoorbeeld: het wordt vandaag maximaal 22 graden in Amsterdam, terwijl het historische gemiddelde op deze zelfde dag maximaal 18 graden is. Daarmee ligt de huidige temperatuur dus vier graden boven het gemiddelde. Behalve voor de temperatuur, bekijk je dit ook voor de neerslag. Door erop te tikken, opent een grafiek waarmee je ook kan zien of de huidige temperatuur binnen het normale bereik ligt. Je kan zelfs de gemiddelden per maand bekijken.

#3 Bekijk het weer van gisteren

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

De meeste mensen gebruiken de Weer-app om te kijken wat de verwachtingen voor de rest van de dag of de komende dagen is, maar soms wil je ook wel eens weten hoe warm het ook alweer gisteren was. In de Weer-app kan dat vanaf iOS 17. Zodra je tikt op het vak met de verwachting voor de komende dagen, kun je bovenaan ook terugkijken op het weer van gisteren. Je ziet het temperatuurverloop in de grafiek, maar ook zaken als uv-index, neerslag en meer.

#4 Veel meer data over windsnelheid

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

Ben je vaak op het water te vinden en hou je van watersport? Dan is de windsnelheid en windrichting voor jou misschien wel van belang. Vanaf iOS 17 bekijk je in de Weer-app niet alleen de snelheid in kilometer per uur en de exacte windrichting, maar ook de snelheid in Beaufort. Dat is de eenheid die normaliter gebruikt wordt om de kracht van wind aan te duiden. Maar je ziet nog veel meer data. Zo bekijk je de windsnelheid van vandaag in vergelijking met gisteren en geeft Apple een uitleg wat de windschaal betekent in kilometer per uur.

#5 Uitgebreide maankalender

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

De Weer-app krijgt er in iOS 17 ook een heuse maankalender bij. Je ziet op het startscherm wat voor maan er aan zit te komen (bijvoorbeeld een jonge maan) en over hoeveel dagen de volle maan is. Tik je erop, dan zie je een 3D-weergave van de huidige stand van de maan. Door te scrollen zie je hoe de fases van de maan zich elkaar opvolgen en op welke dag. Daaronder zie je de uitgebreide agenda, zodat je precies weet hoe de maan staat op een specifieke dag. Ook zie je op welke datum de volle maan en nieuwe maan in de gekozen maand is.

#6 Overige kleine tweaks in de Weer-app in iOS 17

Tot slot zijn er nog een aantal kleine wijzigingen in de Weer-app vanaf iOS 17:

Bekijk je het huidige weer op jouw locatie, dan zie je bovenaan nu duidelijk Mijn locatie staan, met daaronder de naam van de stad.

Er zijn enkele nieuwe animaties die het weerbeeld aanduiden, bijvoorbeeld voor zwaarbewolkt.

Sommige infoblokken zijn verplaatst of groter of kleiner gemaakt, om ruimte te maken voor data zoals de maan en windkracht.

Bij het weer op jouw locatie zie je onderaan niet meer voor welke straat het weerbericht geldt.

Er is een nieuw scherm voor eenheden, waarbij je nu ook kan kiezen voor systeeminstelling voor Celsius of Fahrenheit en andere eenheden kan aanpassen (windsnelheid, neerslag, luchtdruk en afstand).

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.