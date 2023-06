iMessage is in iOS 17 flink vernieuwd: deze 9 functies maken Apple’s chatapp veel beter

iMessage in iOS 17: dit is er nieuw

Hoewel WhatsApp nog altijd de meestgebruikte chatapp is, heeft ook iMessage onder Apple-gebruikers veel fans. Maar waar WhatsApp doorlopend verbeteringen krijgt, voegt Apple slechts één maal per jaar in één keer een aantal handige functies toe: bij de grote jaarlijkse iOS-update. En bij iOS 17 is dat niet anders. Met iOS 17 krijgt iMessage namelijk weer een aantal handige vernieuwingen. Hoewel er geen grote nieuwe functies in zitten zoals vorig jaar (het verwijderen van verstuurde iMessage-berichten en het bewerken van een iMessage-bericht), biedt iOS 17 wel degelijk wat fijne verbeteringen die de chatapp veel beter maken.

#1 Vernieuwd design met cleanere look

Het eerste dat opvalt is dat de look van iMessage een update gekregen heeft. Onderaan in een chat ziet de app er een stuk rustiger uit, omdat de balk met iMessage-apps verdwenen is. Ook de camera-knop is verdwenen. Dit alles zit nu namelijk verstopt onder één grote plus-knop. Met deze plus-knop ga je naar de camera, kies je een foto uit je bibliotheek en meer. Doordat er nu nog maar één knop voor bijlages is, is je tekstbalk een stuk breder en dat maakt dat een chatgesprek er wat rustiger uit ziet.

#2 iMessage-apps krijgen een nieuwe plek

Maar nu de balk met iMessage-apps verdwenen is, vraag je je misschien af waar Apple die verstopt heeft. Al je geinstalleerde iMessage-apps vind je nu bij de eerder genoemde plus-knop. Maar je moet wel een keer extra vegen om ze te kunnen zien. Nadat je op de plus-knop getikt hebt, vind je onderaan nog een Meer-knop. Tik je hierop (of veeg je de lijst omhoog), dan zie je een verticale lijst met alle iMessage-apps op je telefoon. Bovenaan vind je ook de Store-knop, om meer apps te kunnen downloaden.

De iMessage-apps kun je nog zelf indelen door ze te verslepen. De enige voorwaarde is dat de Store-knop altijd bovenaan staat. Het beheren van de apps is nu verplaatst naar de Instelllingen-app bij Berichten > iMessage-apps. Daar kun je ze ook verwijderen.

#3 Check-in: hou bij of iemand veilig thuisgekomen is

Misschien herken je het wel: je vraagt een vriend of vriendin of diegene even een berichtje kan sturen als hij of zij veilig is thuisgekomen, bijvoorbeeld na het stappen. Dat is met iOS 17 niet meer nodig, want met de Check In-functie (Controleer), kun je dit bijna automatiseren. Schakel je de functie in, dan krijgt je automatisch een melding als een vriend of familielid op zijn of haar bestemming aan komt. Als je diegene die zijn of haar locatie deelt, een lange tijd op dezelfde locatie komt, krijgt diegene een melding om te vragen of alles oké is. Reageert diegene niet, dan krijgt de vriend daar weer een update van. Ook krijgt de vriend informatie over mobiel bereik van de iPhone en het batterijniveau. Je kunt kiezen om beperkte info te delen (zoals huidige locatie) of uitgebreide info met de route die je afgelegd hebt.

Bekijk ook Zo werkt Check In (Controleer): weten wanneer iemand veilig thuiskomt Apple heeft in iOS 17 een nieuwe veiligheidsfunctie geïntroduceerd. Met Check In (te vinden in iMessage) krijgen mensen een melding als je veilig bent thuisgekomen binnen de gekozen tijd. Ben je niet op tijd thuisgekomen, dan volgt er ook een melding.

#4 Sterk verbeterde zoekfunctie

Eén van de zwakke punten van iMessage en de Berichten-app, was altijd de zoekfunctie. Als je een zoekterm invoerde, zag je wel de berichten in de gesprekken die met de zoekterm overeen komen. Maar ga je dan naar dat gesprek, dan zie je niet alleen het bericht waar de zoekterm in staat, maar ook alle andere berichten in dat gesprek. Daardoor moest je vaak oneindig scrollen of vond je simpelweg niet waar je naar zocht. In iOS 17 gaat dat veranderen. Je kunt nu eenvoudig alle chatberichten zien waar je zoekkterm in voor komt en met filteropties kun je ook alleen filteren op chatgesprek. Zoek je bijvoorbeeld naar een specifiek bericht in het gesprek met je partner, dan voer je gewoon de naam van je partner in in combinatie met de zoekterm. Je ziet ook bij elk bericht dat overeenkomt wanneer deze verstuurd is.

#5 Transcriptie van audioberichten

Heb je een vriend die jou om de haverklap een audiobericht (spraakbericht) stuurt, maar heb je er een hekel aan dat je deze telkens moet afluisteren? Dan is deze functie voor jou. iMessage verstuurt namelijk automatisch een transcriptie mee van het gesproken bericht, dus afluisteren is niet eens nodig. En het goede nieuws: dit werkt ook in het Nederlands! Dit komt ook van pas als je om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent om het bericht af te luisteren, bijvoorbeeld omdat je in een hele luide omgeving bent.

#6 Sneller antwoorden op berichten

De antwoordfunctie van iMessage krijgt een prettige tweak die WhatsApp-gebruikers bekend voor zal komen. Je kon al direct antwoorden op een berichtje in een chat door twee keer erop te tikken of door deze ingedrukt te houden en te kiezen voor de optie Antwoord, maar dat kan nu ook een stuk sneller. Je hoeft alleen maar het bericht waarop je wil antwoorden naar rechts te vegen. Dat werkt zowel met berichten van de ander als je eigen berichtjes in een chat. Handig!

#7 Snel naar oudste ongelezen bericht scrollen

Ook voor deze iMessage-functie in iOS 17 heeft Apple goed naar WhatsApp gekeken. Heb je een hele reeks aan nieuwe berichten gekregen (bijvoorbeeld in een groepsgesprek), dan vind je in het gesprek een nieuwe knop waarmee je in één keer naar het oudste ongelezen bericht kan scrollen. Rechtsboven in het gesprek verschijnt vanzelf het pijltje omhoog.

#8 Locatiedeling vernieuwd

Het was in iMessage altijd al mogelijk om je locatie te delen, maar dit werkte eigenlijk altijd een beetje omslachtig. Het zat verstopt in het detailscherm van je contact, in plaats van gewoon in het gesprek zelf. Vanaf iOS 17 kun je gewoon via de plus-knop een locatie delen, zodat er een kaartje met de locatie in het gesprek zelf verschijnt. Daarnaast kun je nu ook de locatie van een ander aanvragen, zodat diegene alleen nog maar op versturen hoeft te tikken. Maar er is wel één nadeel: je kan momenteel alleen een live locatie versturen, dus voor één uur, tot vannacht of voor altijd. Je kan niet meer eenmalig je huidige locatie versturen. Hopelijk komt dit nog terug in een latere beta.

#9 Meer stickers, ook van emoji

De stickers-functie van iMessage is ook vernieuwd. Alle iMessage-stickerapps vind je nu samen bij de Stickers-optie (via de plus-knop). Je kunt hier ook gemakkelijk stickers toevoegen van je eigen foto’s en er zelfs een effectje aan geven. Ook worden geanimeerde stickers ondersteund op basis van Live Photos. En ook leuk: je kunt nu van elke emoji een sticker versturen, dus de mogelijkheden zijn eindeloos.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.