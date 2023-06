De Woning-app en HomeKit krijgen ook wat vernieuwingen in iOS 17, watchOS 10 en meer. Hoewel Apple tijdens de presentatie weinig aandacht besteedde aan de app, hebben we een aantal fijne verbeteringen ontdekt.

Woning-app en HomeKit in iOS 17

Na het grote redesign van vorig jaar, doet de Woning-app het in iOS 17 wat rustiger aan. Deze keer heeft Apple vooral gefocust op enkele quality of life verbeteringen: kleine tweaks die het gebruik net wat nuttiger maken. Maar op de Apple Watch zijn de vernieuwingen voor de Woning-app in watchOS 10 een stuk groter, want de app is helemaal vernieuwd. Lees snel verder wat er allemaal verandert voor HomeKit en de Woning-app in iOS 17, watchOS 10 en meer.

#1 Interactieve Woning-widgets op je iPhone beginscherm

Met de komst van interactieve widgets in iOS 17, krijgt ook de Woning-app eindelijk zijn eigen set widgets. Er zijn twee formaten: een kleine en middelgrote widget. Standaard worden hier accessoires en scènes getoond op basis van gebruik, vergelijkbaar met hoe dit werkt in het Bedieningspaneel. Maar je kan de widgets ook bewerken en zelf kiezen welke scènes en accessoires zichtbaar zijn.

Bij scènes en veel accessoires zoals lampen en schakelaars kun je ze meteen aan en uit zetten door op de knop in de widget te tikken, zonder dat je de Woning-app hoeft te openen. Bij sommige andere accessoires word je nog wel doorgestuurd naar de Woning-app.

#2 Nieuw Activity History voor sloten en meer

In de Woning-app komt er een nieuwe Activity History-functie. Daarmee kan je zien wie er bijvoorbeeld een slot ontgrendeld of vergrendeld heeft, inclusief tijdstip. Activiteiten van andere accessoires verschijnen ook in dit overzicht, zoals je beveiligingssysteem en garagedeuren.

#3 Vernieuwd detailscherm van accessoires

Als je in de Woning-app op een icoontje van een accessoire tikt, schakel je hem aan of uit. Daar is niks aan veranderd. Maar het detailscherm dat je krijgt als je ergens op de knop tikt, heeft wel een nieuw likje verf gekregen. De achtergrond die je in de Woning-app hebt ingesteld, verschijnt wazig achter de regelaar. En om naar de instellingen te gaan, kun je nu alleen op het tandwiel rechtsonder tikken. Naar beneden scrollen is niet meer mogelijk. Het detailscherm van thermostaten heeft ook een aangepast ontwerp gekregen.

#4 Nieuwe kleurkiezer voor lampen

Heb je lampen in de Woning-app, dan is het nu een stuk makkelijker om de juiste kleur te kiezen en deze op te slaan. Je kan de kleur en temperatuur apart van elkaar kiezen en er is een kleurkiezer met vakjes met voorgeprogrammeerde kleuren. Ook is er een regelaar voor de helderheid en kun je nu veel meer kleuren opslaan. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een kleur in te stellen op basis van een kleur uit een afbeelding.

#5 Compleet vernieuwde Apple Watch-app in watchOS 10

De Woning-app op de Apple Watch heeft een vernieuwde indeling gekregen. Bovenaan zie je meteen eventuele camera’s, met daaronder knoppen voor categorieën zoals lampen, speakers en beveiligingssystemen. Scroll je verder naar onderen, dan vind je daar enkele voorgestelde accessoires om deze snel te bedienen. Wil je naar een specifieke kamer of scène gaan, dan moet je terug naar het hoofdmenu van de app met de terugknop. Daar vind je nu de verdeling Woning, Scènes en de individuele kamers. Deze staan dus niet meer op de hoofdpagina. Tot slot is de achtergrond van de Woning-app niet meer zwart, maar zie je de ingestelde wallpaper van de iPhone-versie in een wazige weergave.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.