Ook FaceTime krijgt weer wat aandacht van Apple en er komt dit jaar zelfs een nieuw apparaat bij met FaceTime-ondersteuning. In dit artikel sommen we de nieuwigheden van FaceTime in iOS 17 voor je op.

FaceTime in iOS 17 en op de Apple TV

FaceTime komt vanaf iOS 17 en de andere grote software-updates van 2023 wat dichterbij een traditioneel telefoongesprek. Tegelijkertijd maakt Apple gebruik van slimme technieken om juist heel nieuwe functies toe te voegen aan de app. Dit jaar doet FaceTime ook zijn intrede op de Apple TV.

#1 Voicemail achterlaten in FaceTime

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17

Neemt de ander niet op? Vanaf dit najaar kun je dan ook een berichtje achterlaten – mét video uiteraard. De ontvanger kan dit bericht in hun eigen tijd bekijken. Dat kan ook vanaf een Apple Watch. Als je een bericht opneemt om achter te laten, kun je dezelfde camera-effecten toepassen als tijdens een echt gesprek. Denk aan betere belichting, de portretmodus van FaceTime en meer. Je kunt ook de camera omdraaien.

#2 FaceTimen op de Apple TV

Beschikbaar op: tvOS 17

Je verwachtte het misschien niet, maar het komt er echt aan: FaceTime op de Apple TV. Het is niet nodig om naar de winkel te rennen voor een camera om met je Apple TV te verbinden, want hiervoor gebruik je gewoon je iPhone. Die is immers al verbonden met jouw Apple TV en bovendien zitten er prima camera’s in. Het is de bedoeling dat je je iPhone onder je televisie zet. De beelden zullen draadloos worden overgebracht op dezelfde manier als de reeds bestaande continuïteitscamera-functie. Klein nadeel is wel dat je de tweede generatie Apple TV 4K (2021) of nieuwer nodig hebt. Op de eerste Apple TV 4K uit 2017 is de FaceTime-app niet beschikbaar.

Zoals te lezen is in onze huidige tip over FaceTime op de Apple TV, vergt het momenteel nog best wat stappen om het allemaal werkend te krijgen. En optimaal is het ook nog niet echt. Liefhebbers zullen dus maar wat blij zijn met de update naar iOS 17 en tvOS 17.

#3 Tover effecten tevoorschijn met handgebaren

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

Ken je de leuke schermvullende effecten in iMessage? Iets vergelijkbaars kun je met de nieuwe software-updates ook gebruiken met FaceTime. Je doet dit met handgebaren. Maak je van je handen een hartje, dan verschijnen er allemaal kleine hartjes over het beeld. Steek je twee duimen in de lucht, dan barst het vuurwerk achter je los. Met deze functie maak je je videogesprekken met FaceTime wat levendiger.

#4 Gebruik een externe camera

Beschikbaar op: iPadOS 17

Als je FaceTime gebruikt op de iPad, mag je deze verbetering niet missen. Vanaf iPadOS 17 ondersteunt de iPad ook externe camera’s in FaceTime. Dat kan een ingebouwde webcam van een externe monitor zijn, maar ook een usb-camera. Je hebt wel een iPad met usb-c nodig. Lightning werkt hier helaas niet mee. Het is overigens ook mogelijk om een microfoon aan te sluiten via de usb-c-poort. Je hoeft niets in te stellen, want het is plug & play.

#5 Eenvoudiger schermvensters delen op de Mac

Beschikbaar op: macOS Sonoma

Vanaf macOS Sonoma kun je op de Mac eenvoudiger schermvensters delen tijdens het videobellen. Dat doe je door met je muis boven het groene bolletje te zweven en vervolgens het venster te kiezen voo schermdeling. Vervolgens wordt dit venster getoond in jouw camerabeeld met jezelf er netjes naast. Hoewel Apple het woord FaceTime niet noemt bij deze functie, is de kans wel aanwezig dat het alsnog beschikbaar komt. In plaats van FaceTime focust Apple zich in de tekst meer op zakelijke apps zoals Zoom en Webex.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.