Hoe vaak is de batterij van jouw iPhone of iPad opgeladen?

Merk je dat je batterij sneller leeg gaat? Wil je weten hoeveel oplaadcycli jouw batterij heeft doorgemaakt? Je kunt met allerlei apps checken wat de gezondheid van je iPhone-batterij is. Ook voor de Mac en iPad zijn er apps beschikbaar. Hier bespreken we de mogelijkheden.

Check de gezondheid van jouw iPhone-batterij

Merk je dat je iPhone batterij steeds minder lang mee gaat, dan is het handig om de gezondheid van je iPhone batterij te controleren. Gaandeweg wordt de batterijcapaciteit minder dan 100% en treedt slijtage op. Het is dan tijd om je batterij te laten vervangen. Er zijn allerlei tools waarmee je de accuslijtage van je iPhone, iPad en MacBook kunt raadplegen.

Voor nieuwere iPhones kun je ook de functie Batterijconditie raadplegen. Let op dat sommige tools niet meer werken in iOS 12 en nieuwer.



Batterijconditie (vanaf iOS 11.3)

In iOS 11.3 heeft Apple de functie Batterijconditie toegevoegd. Hiermee kun je precies zien wat de resterende batterijcapaciteit van jouw toestel is en krijg je ook meer inzicht in piekbelasting. Heb je een nieuwere iPhone, dan raden we aan om Batterijconditie te gebruiken voor het checken van je batterij.

CoconutBattery voor Mac: heeft jouw accu slijtage?

Een andere optie is om het te controleren met CoconutBattery. Dit is een Mac-app, waarmee je niet alleen de status van je MacBook-accu kan bekijken, maar ook van je aangesloten iPhone of iPad. Met CoconutBattery voor Mac ben je in één keer klaar voor Mac, iPhone en iPad. Je installeert de software op de Mac, dus niet op iOS.

Het werkt als volgt:

Installeer de Mac-app via de website van de ontwikkelaar. Het gaat om een Mac-app, dus die kun je niet installeren op een iDevice. Start de app. Op het Mac-tabblad zie je de statistieken van jouw Mac. Sluit met een kabel de iPhone of iPad aan op de Mac. Je ziet nu ook statistieken van jouw iDevice.

Je ziet in een oogopslag hoe oud de iPhone is en hoeveel oplaadcycli er al zijn geweest. Dat is natuurlijk het interessantst om te zien bij een iPhone die al wat ouder is. Bij de iPhone 11 Pro Max die we hieronder hebben getest blijkt dat de ouderdom 148 dagen is en dat er 110 oplaadcycli zijn geweest. De iPhone is dus niet elke dag opgeladen. Deze iPhone kan nog steeds 100% van de oorspronkelijk ontworpen batterijcapaciteit benutten.

We hebben ook een 858 dagen oude iPhone 5 getest en daarbij waren er 381 oplaadcycli bij een ouderdom van 858 dagen. Deze iPhone wordt al een tijdje niet meer intensief gebruikt. De capaciteit van de batterij is 88,9% van de oorspronkelijke capaciteit en dat is voor zo’n oudere iPhone nog best netjes.

Ook zie je dat de accu nog een redelijk goede gezondheid heeft: van de maximale capaciteit van 1430 mAh is nog 88,9% over. Dit is vrij gunstig voor zo’n oud toestel, maar dit komt omdat de batterij een keer is vervangen. De maximale oplaadcapaciteit op dit moment ligt tussen de 1271 en 1365 mAh. Als je wilt kun je ook nog zien wat de temperatuur van de batterij is, hoeveel procent van het geheugen vol is en meer nuttige info. Door op Device details te klikken, kun je ook zien wanneer het toestel is gefabriceerd.

Battery Life: batterij van oudere iPhones controleren

Eén van de handigste apps om de gezondheid van je accu mee te meten, is Battery Life. Maar let op, want deze werkt alleen op iPhones die nog geen update naar iOS 12 of hoger hebben gekregen. Heb je een oudere iPhone, dan kun je deze tool nog steeds gebruiken. Hij is beschikbaar voor iPhone, iPad en Apple Watch:

Download de app Battery Life. Start de app op en de app berekent meteen het slijtage-niveau (bij iOS-versies vóór iOS 12). Met kleuren geeft de app ook aan wat de gezondheid van je accu is. Open het menu linksboven en kies voor Ruwe gegevens om meer details te bekijken.

iMazing: deze tool kan bijna alles

iMazing is een bekende Mac- en pc-app waarmee je bijvoorbeeld backups kunt maken en gegevens kunt overzetten. De app geeft echter ook inzicht in allerlei technische stats van je iPhone. De gratis versie biedt beperkte opties, maar is genoeg om te zien hoe het er met de iPhone voor staat. Bij nieuwere iPhones kun je tegen beperkingen aanlopen en krijg je niet alle gewenste stats te zien. Gebruik in dat geval Coconut Battery, dat we hierboven hebben besproken.

Er zijn nog meer manieren om de gezondheid van je MacBook accu te controleren. Ook kun je zien hoe vaak een MacBook accu opgeladen is. In onderstaande tips lees je daar meer over.