Het iPhone-toetsenbord krijgt een aantal handige en fijne verbeteringen, ook in het Nederlands. Maar helaas is er ook een nieuwe functie die niet meteen in het Nederlands beschikbaar komen.

Hoe snel kan jij op je iPhone typen? Misschien kan het straks wel sneller (en beter), want iOS 17 voegt meerdere nieuwe functies toe aan het iPhone-toetsenbord. Vooral op het gebied van autocorrectie is er het nodige vernieuwd en er komt ook een nieuwe functie voor de Nederlandse taaloptie. Hopelijk nemen deze verbeteringen voor het toetsenbord in iOS 17 enkele frustraties tijdens het typen weg.

#1 Autocorrectie verbeterd (ook in het Nederlands)

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

Voor autocorrectie maakt Apple gebruik van allerlei algoritmes en taalmodellen. In iOS 17 zegt Apple dat deze modellen verbeterd zijn, waardoor de autocorrectie een stuk beter moet werken. Bovendien verschijnt er nu een streepje onder een woord dat via autocorrectie aangepast is. Tik je erop dan kun je gemakkelijk terug naar het oorspronkelijk getypte woord. Je hoeft dan dus niet meer het gecorrigeerde woord weg te halen en opnieuw te typen. Dat scheelt weer een hoop frustraties. Je ziet dus in één oogopslag welke woorden door de iPhone gecorrigeerd zijn. De verbeterde autocorrectie werkt naast iOS 17 ook op iPadOS 17 en macOS Sonoma.

#2 Dicteren en typen tegelijkertijd in het Nederlands

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

De dicteerfunctie ging bij iOS 16 op de schop, maar helaas was er toen nog geen ondersteuning voor Nederlands. Daardoor bleven wij achter met de oudere versie van de dicteerfunctie. In iOS 17 voegt Apple nieuwe talen toe, waaronder Nederlands. Je kan daardoor de vernieuwde dicteerfunctie in het Nederlands gebruiken. Wat je daaraan hebt? Je kan nu typen en dicteren gemakkelijk met elkaar afwisselen. Het toetsenbord blijft tijdens het gebruik van de dicteerfunctie beschikbaar, in plaats van de geluidsgolven die je daar tijdens het dicteren voorheen zag. Deze functie komt overigens ook voor het eerst naar de Mac, in macOS Sonoma.

#3 Woord- en zinsvoorspellingen direct in het tekstveld (nog niet in het Nederlands)

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

Een andere nieuwe functie van de autocorrectie, is dat de woordvoorspellingen direct in het tekstveld verschijnen. De autocorrectie kan daar zelfs volledige zinnen afmaken op basis van de context. Je hoeft dan alleen nog op de spatiebalk te tikken om het automatisch in te vullen. Helaas wordt deze functie alleen nog in het Engels ondersteund, dus je hebt er alleen wat aan als je vaak in het Engels typt.

#4 Stickers in het emoji-toetsenbord

Het emoji-toetsenbord krijgt ook wat nieuws. De stickers die je in iMessage en de Berichten-app maakt, kun je nu in alle apps gebruiken waar je ook emoji in kan voeren. Dit is vergelijkbaar met hoe nu al de Memoji-stickers overal werken. Dat betekent dat je deze dus ook kan versturen in WhatsApp.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.