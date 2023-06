In iOS 17 zijn nieuwe functies voor de Foto's- en Camera's-app weer op een paar punten verbeterd. We bespreken er 7 stuks, van het automatisch maken van albums voor je huisdieren tot het omzetten van foto's in stickers. Dit is er nieuw voor mensen die graag foto's maken met hun iPhone!

iPhones worden tegenwoordig veel meer gebruikt voor het maken van foto’s, dan voor bellen. Logisch dat Apple bij elke nieuwe iPhone weer nieuwe functies toevoegt. En ook in de Foto’s-app komen er jaarlijks weer nieuwe functies bij. Voor iOS 17 (en iPadOS 17) hebben we een aantal voor je op een rijtje gezet. Vanaf najaar 2023 kan iedereen ze proberen en nu kun je al de beta installeren, als je het aandurft.

De interface voor het bewerken van foto’s is ook iets gewijzigd. De icoontjes voor bewerkingen hebben een beschrijving hebben gekregen, zodat wat duidelijker is wat je ermee kan doen. Het gele stipje is nu gewijzigd in een pijl. Ook zijn de knoppen voor Annuleer en Herstel/Gereed nu naar boven verplaatst.

#1 Huisdieren herkennen

De Foto’s-app kon altijd al honden, katten en paarden herkennen maar met de komst van iOS 17 wordt het ook mogelijk om foto’s van je eigen huisdier in een apart album te bekijken. Hiervoor had Apple altijd al het overzicht Personen (met albums van mensen die je vaak fotografeert). Daar komen in iOS 17 speciale albums voor huisdieren bij. Dit gebeurt alleen als een bepaald dier erg vaak in jouw camerarol voorkomt. Je kunt deze albums net als bij personen een eigen naam geven, bijvoorbeeld ‘Fikkie’. Ook kun je extra foto’s bevestigen.

#2 Zet je foto recht

In de Camera-app vind je een raster die je kunt in- en uitschakelen. Met het raster zorg je ervoor dat de horizon op je foto altijd recht staat. Maar met de komst van iOS 17 is er nog een nieuw hulpje bijgekomen om te zorgen dat je foto recht staat: een soort waterpas. Als je foto’s maakt verschijnt er een wit balkje in beeld, die geel wordt zodra je je toestel precies recht houdt.

Er was al een soort waterpas voor foto’s van bovenaf aanwezig, die zorgt dat je loodrecht op de tafel fotografeert (bijvoorbeeld bij het fotograferen van een maaltijd). Maar met de komst van deze nieuwe functie kun je ook zorgen dat de foto’s die je normaal in landschaps- of portretweergave maakt recht staan. Je schakelt het in via Instellingen > Camera > Niveau. Dit is een letterlijke vertaling van de term ‘level’, dus het zou nog van naam kunnen veranderen.

Het kost wel even wat moeite om te zorgen dat je de iPhone bij het maken van de foto nog steeds recht houdt, vooral als je de volumeknop gebruikt voor het maken van foto’s. Eén iets te fanatieke knijpbewering en je houdt ‘m niet meer perfect recht.

#3 Bijsnijden met één schermtik

In iOS 16 moet je voor het bijsnijden van een foto naar de bewerker gaan door op Wijzig te drukken. Dat hoeft in iOS 17 niet meer. Wanneer je inzoomt op een gemaakte foto verschijnt er rechtsboven een melding Snij bij. Tik erop en je gaat meteen door naar het scherm waar je nog meer bewerkingen kan doen. Met pinch-en-zoom kun je het zoomniveau instellen, maar je kunt ook aan de hoekpunten trekken.

#4 iPhone herkent autoproblemen

Als er een lampje in de auto gaat branden, moet je soms het instructieboekje erbij pakken om te achterhalen wat er aan de hand is. Dit werkt met de functie Visual Lookup (visueel opzoeken), waarmee je bezienswaardigheden, planten en huisdieren kunt herkennen. Bij een mankement maak je een foto van het dashboard en de Foto’s-app vertelt je wat de verschillende icoontjes betekenen. Dit werkt voorlopig alleen als je de taal van je iPhone in het Engels (US) zet, want in het Nederlands werkt het nog niet. Apple heeft deze functie bovendien niet officieel aangekondigd. Het werd spontaan ontdekt door gebruikers op Reddit.

#5 Recepten opzoeken

Een andere toffe functie is het zoeken naar recepten als je een foto maakt van een bepaalde maaltijd. Herkent de Foto’s-app dit gerecht, dan verschijnt er een icoontje met mes en vork onderin beeld. Met Visual Lookup kun je vervolgens recepten opvragen, zodat je het meteen kunt namaken. Zonder dat je eerst in Google hoeft te gaan spitten. Ook deze functie werkt voorlopig niet in het Nederlands, dus je zult Engels (US) moeten inschakelen. Ook zal het resultaat niet altijd 100% correct zijn. Op de foto is een appelcake te zien, terwijl de iPhone denkt dat het een focaccia of perencake is. Bijna goed.

#6 Objecten herkennen en opzoeken

De iPhone herkent in iOS 17 automatisch een object die je uit de afbeelding los zou kunnen trekken. Er verschijnt dan een lichtgevende rand rondom het object. Tegelijk verschijnt er een pop-up met mogelijke opties, waaronder Look Up. Hiermee vraag je meer informatie op over het object. We hebben al gezien dat dit kan met gerechten, maar het werkt ook met andere objecten, die je kunt uitlichten. En zo’n uitgelicht object kun je natuurlijk ook omzetten in een sticker, zoals we bij het volgende punt toelichten.

#7 Foto’s omzetten in stickers

In iOS 16 voegde Apple een functie toe om objecten los te halen van hun achtergrond. Zo kon je een persoon ‘uit de foto’ slepen zodat je de achtergrond kon vervangen. In iOS 17 doet Apple er een schapje bovenop: je kunt nu je eigen stickers maken voor iMessage en andere apps. Deze stickers kun je overal op de iPhone gebruiken. Bovendien kunnen de stickers geanimeerd zijn, voor een extra leuk effect.

Je doet dit door wat langer je vinger op een object in een foto te leggen. Daarna verschijnt vanzelf de optie om er een sticker van te maken. Je kunt ook effecten toevoegen, zoals glitters en een randje. Meer over het maken van Live Stickers in iMessage lees je in onze aparte tip.